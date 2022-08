PRIŠTINSKA STRANA NIJE SPREMNA NA DOGOVOR! Drecun: Srbi izlaze iz institucija tzv. Kosova OVO JE BOLJI ODGOVOR OD BARIKADA

Narodni poslanik Milovan Drecun istakao je da na prostoru severnog dela Kosove i Metohije postoji veliki broj delovanja stranih službi, što ukazuje na to da se očekuju veliki sukobi, do kojih, prema njegovom uverenju, neće doći.

Drecun je istakao da premijeru tzv. Kosova, Aljbinu Kurtiju, ni na pamet ne pada da poštuje dogovor postignut u Briselu, ali da je ubeđen da će SAD ograničiti njegova delovanje.

- Sve govori o tome da Aljbinu Kurtiju ne pada na pamet da poštuje sve što je do sada dogovoreno. Prištinska strana apsolutno nije spremna na bilo kakav dogovor. Evropa i Amerika može da uradi mnogo toga. Bez NATO-a ne bi postojala lažna država Kosovo. Kvinta je najgora, oni guraju Kurtija u realizaciju. Mislim da će SAD ograničiti delovanje Kurtija, mislim da će oni ići u realizaciju onoga što je naumio 1. septembra. On ima mnogo problema, svi ekonomski i socijalni podaci na KiM su katastrofalni, a Kurtiju treba kriza - kaže Drecun.

On se posebno osvrnuo na govor predsednika Srbije Aleksandra Vučića u kome je istakao da je najvažnije kako će se Srbi na KiM ponašati.

- Verovatno je postignut dogovor da se naš narod opredelio da izađe iz institucija koje funkcionišu na KiM, da time oduzmu argument da je stvoreno multietnička lažna država Kosovo i odgovor koji je bolji. Ova reakcija Srba je mnogo bolja, dakle, izlazimo iz institucija, nećemo vam više davati povoda da govorite da je izgrađen multietničko Kosovo, to će biti razaranje političkih institucija i to bi dovelo do izbora i Priština ne bi imala gde više. Što se tiče sukoba, ići će do praga, koji neće biti pređen, s obzirom na to da SAD ne odgovara sukob - kaže Drecun.

Pojačana su delovanja službi na severu KiM, a to je odmah znak da neko očekuje neke nestabilnost.

- Imate povišen stepen gotovosti specijalnih policijskih jedinica, koje uvežbavaju određene protokole, imate pojačane jedinice uz administrativnu liniju, pripremaju se za dolazak većeg broja specijalnih jedinica i žele da zauzmu prednost nad Srbima i imate KFOR koji pojačava svoje snage. Napetost je velika, velika je nervoza kod svih, a kada je tako, uvek može da eskalira nešto - kaže Drecun.

On je spomenuo i ekstremiste iz Čečenije, a Drecun kaže da je bilo primećeno regrutovanje Albanaca od strane Čečenaca.

- Sigurno je ta osoba potpuno pokrivena od strane obaveštajnih službi Velike Britanije. A ova situacija apsolutno ima veze sa onim što se događa na KiM. Jako je opasno to što se radi na severu Kosova i to što rade sa ekstremistima u Raškoj oblasti. Turska služba je najaktivnija u prenosu ekstremista. Situacija je veoma napeta. Mi imamo nekoliko etapa u kriznom menadžmentu, poslednja etapa je primena oružanih sredstava, ali ona je najmanje moguća. Mislim da ćemo bizi na srednjem nivou kriznih menadžmenta. Verujem da neće doći do tolike eskalacije da KFOR mora da reaguje - ističe Milovan Drecun.