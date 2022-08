KURTI NIJE SPREMAN ZA DOGOVOR! Stručnjaci tvrde: U Prištini tvrde da imaju podršku međunarodne zajednice!

Poslednji razgovori u Briselu još jedanput su pokazali da prištinska strana kruto odbija svaki, pa i najmanji kompromis i da će situaciju na terenu diktirati potezi uticajnih zapadnih zemalja i Kfora. Svako prognoziranje o tome šta će doneti najavljena primena reciprociteta, kako kosovski premijer Aljbin Kurti naziva preregistraciju vozila i izdavanje ulazno-izlaznih papira, polazi od procene da li će Kvinta, Kfor ili Amerika, koja je to učinila i 31. jula, upotrebiti svoj uticaj i sprečiti jednostranu akciju Prištine i preteće tenzije koje će ona svakako izazvati.

A upravo ovih dana se kosovski ministar unutrašnjih poslova Dželal Svečla hvalio kako Priština ima "podršku međunarodnog faktora".

Sve oči uprte u Kfor

Bivši diplomata Milisav Paić ukazuje na ulogu Velike Britanije i Nemačke, za koje kaže da podržavaju, pa čak i podstiču Prištinu da sprovede takozvane recipročne mere.

- Bilo je očekivanja da može doći do nekog kompromisnog rešenja o dokumentima i registarskim tablicama. Međutim, to nije bilo realno, jer je osnovni cilj Aljbina Kurtija i njegova opsesija da pokaže kako je Kosovo jedna suverena država koja samostalno donosi svoje odluke. Tako ni uticaj Vašingtona nije dao rezultate. U takvoj situaciji naravno da će doći do eskalacije i napetosti od 1. septembra. Veliko je pitanje šta će Kfor i NATO da učine. Stoltenberg je dao neka obećanja da će Kfor reagovati u slučaju eskalacije nasilja. Međutim, u to ne treba previše verovati. Kfor može da spreči dolazak ROSU. Očekuje se da će Srbi preduzeti akcije, pre svega blokadu puteva. I tu je pitanje kako će se Kfor postaviti, jer je jedan od njihovih zadataka da štite slobodu komunikacija i kretanja, i u tom smislu bi oni mogli da daju saglasnost za aktivnost ROSU da razbije barikade, ili da to učini sam Kfor - upozorio je Paić za Kurir TV.

Opasno ponašanje

Državni sekretar u Ministarstvu spoljnih poslova Srbije Nemanja Starović naglašava da Beograd mora da bude strana koja je odgovorna i promišljena i da treba tri puta razmisliti. Međutim, kada izbora više nema, on kaže da mora da se postavi jasna crvena linija u vezi s bezbednošću srpskog naroda na Kosovu.

- Kurtijevo ponašanje je veoma opasno i rizično i on računa da će mu se, šta god učinio na planu ugrožavanja mira, to isplatiti i da će unapred imati podršku Zapada. Nisam siguran da je to tako. Predsednik Vučić je rekao da ne može sa sigurnošću da tvrdi da sve države Kvinte stoje iza Kurtija, da će na kraju podržati svoje čedo, ali da nisu ipak sve države Kvinte inspiratori ovakvog ponašanja Kurtija - rekao je Starović.

Podsećajući da se smirivanje tenzija 31. jula ne bi desilo bez Amerike, on je rekao da administracija američkog predsednika Džozefa Bajdena ima veći nivo razumevanja da se moraju sačuvati mir i stabilnost nego što to ima Brisel. Ukoliko se ponovi pokušaj primene jednostranih mera Prištine i postavljenje barikada, Starović napominje da je veliko pitanje kako će Kfor postupiti - da li će pružati podršku Albancima, zauzeti neutralnu poziciju ili će zaštititi nenaoružane civile od terora Prištine, što je njihova misija.

Srbija poštuje dogovor

Istoričar Predrag Marković ocenjuje da su američki zvaničnici nezadovoljni Kurtijem i njegovim fanatizmom.

- Najstrašnije je što se u ovoj turi eskalacije pokazala relativna nemoć Amerike. Mi smo mislili da je Aljbin Kurti izvršilac naloga, ali se sada vidi da su američki zvaničnici nezadovoljni tim fanatikom. Albanci nemaju šta da izgube. Jedini način da skupe političke poene je da podižu taj nacionalizam. Oni su u jednoj vrlo udobnoj poziciji da mogu potpuno neodgovorno da se ponašaju, dok se Beograd ponaša odgovorno i drži se obaveza, zakona, dogovora - smatra Marković i dodaje da se nada da će Brisel i Vašington sagledati ko je tu zaista jedini mogući garant stabilnosti.

Predsednik Aleksandar Vučić najavio je da će Srbija u narednih deset dana pokušati da dođe do kompromisa u vezi s tablicama i ličnim kartama. Politički predstavnici Srba, koji su s Vučićem razgovarali u nedelju u Beogradu, preneli su predsedniku da će se povući iz prištinskih institucija ukoliko progon Srba ne bude zaustavljen.

Šalju ROSU na sever da proteraju Srbe

Direktor Kancelarije za KiM Petar Petković izjavio je da na severu Kosova jedino mogu da deluju pripadnici Kosovske policije iz Direktorata sever. On je poručio da po Briselskom sporazumu to pravo nemaju svi pripadnici Kosovske policije, kako to tvrdi kosovski ministar unutrašnjih poslova Dželal Svečla.

- Ako Dželal Svečla kaže da Kosovska policija ima pravo delovanja i na severu, to jedino može da se odnosi na policijski Direktorat sever, koji prema Briselskom sporazumu čini 95 odsto Srba. Problem je što Svečla nikada nije priznao to pravo srpskom policijskom Direktoratu sever, kog je uvek preskakao. Umesto toga, Priština je uvek slala na sever ROSU, do zuba naoružane jedinice u oklopnim vozilima koje tamo mogu samo uz saglasnost Kfora i četiri gradonačelnika sa severa, prema sporazumu iz 2013. A šalju ih da otmu sever, proteraju Srbe, zaustave lekove, maltretiraju goloruk narod. Neće proći - rekao je Petković reagujući na Svečlu, koji je izjavio da je Kosovska policija ovlašćena da obezbedi vladavinu zakona i bezbednost za sve građane širom Kosova.

Spremaju upad na sever KiM 25. avgusta

Bivši šef Koordinacionog tela za KiM Nebojša Čović otkrio je da ima ozbiljne obaveštajne podatke da Priština sprema upad na sever Kosova 25. avgusta. On je kazao da se na terenu pravi scenario za to u vidu ubacivanja mehanizacije za razbijanje blokada, poput specijalnih buldožera. On je ispričao da je nedavno zaustavljen saobraćaj na Brnjaku i Jarinju i da su Albanci "hamerima" dopremali sanduke za koje se sumnja da su puni municije i naoružanja.

- Interesantno je i raspoređivanje Kfora, koji je sav svoj potencijal pomerio ka severu KiM. Na severu su zauzeli određene pozicije i nema ulice u kojoj ih nema i u kojoj ne patroliraju. Primetno je i raspoređivanje KBS, koji imaju neku vrstu mobilizacije u vidu zabrane godišnjih odmora i prebiranja spiskova Kosovske policije - izjavio je Čović.

U septembru posebna sednica Skupštine o KiM

Posebna sednica Skupštine Srbije o KiM biće održana u septembru, izjavio je predsednik parlamenta Vladimir Orlić. On je podsetio da je poslanička grupa Aleksandar Vučić - Zajedno možemo sve najavila da će podneti inicijativu za tu sednicu i objasnio da će to biti prilika da ljudi u Srbiji detaljnije čuju sa čime se sve suočavamo i šta sve radimo kada je reč o KiM.

- Oni koji često govore da jedva čekaju da nešto objasne i kažu, da im je mnogo stalo da govore na temu kao što je KiM, po pravilu su tada nalazili nešto važnije što im je bilo zanimljivije da rade, pa bi bilo dobro da se barem ovaj put pokaže neka razlika i da su neki ljudi malo više ozbiljnosti stekli u međuvremenu, ako je to moguće - rekao je Orlić.