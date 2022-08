VLADIMIR ĐUKANOVIĆ: Srbija se bori za mir po svaku cenu, ali plašim se najgoreg!

Član Predsedništva SNS Vladimir Ðukanović izjavio je danas da je situacija na KiM veoma složena, da se Srbija bori za mir po svaku cenu, ali da nije optimista da će se do bilo kakvog kompromisa doći, jer druga strana nema šta da izgubi, i plaši se da Aljbina Kurtija neki sa Zapada guraju u sukob sa Srbijom.

Na pitanje šta očekuje od najavljene posebne sednice parlamenta o KiM, Ðukanović kaže za Tanjug da očekuje da se poslanicima saopšti kakva je zaista situacija na KiM, te da javnost bude upoznata sa realnom situacijom i da se ljudima kaže šta možemo da očekujemo i da se pripremimo i za najteže.

“Pozivam državno rukovodstvo, a i sve nas, svakog ko bude mogao da doprinese, da se mir sačuva po svaku cenu. Mir je najvažniji. Ali, kada vidite da se druga strana priprema za, najblaže rečeno, prilično tenzičnu situciju, onda morate i vi da se pripremate za to. Plašim se da može da dođe do najgoreg”, upozorio je Ðukanović.

Predsednik Srbije najavio je da će do 1. septembra uložiti sav napor da se postigne kompromis, ali Ðukanović kaže da nije optimista, jer druga strana očigledno nema šta da izgubi, i mora da ide do kraja.

“Kada ne možete ljudima da ponudite kvalitetno ekonomsko rešenje, pošto ne postoji ekonomija na KiM, pošto ljudi odlaze, siromaštvo je na visokom niovu, uz konstante restrikkcije sutruje, kada imate beznađe… Onda morate da okrivite nekoga i da tražite sukob. Zato se plašim da Kurtija guraju u sukob sa Srbijom, a na nama je da uradimo sve da do tog sukoba ne dođe”, rekao je Ðukanović.

Na pitanje da li svojim oštrim izjavama, poput one od pre nekoliko dana - da je oružani sukob izvestan, otežava poziciju Srbije, predsednika Vučića u traženju kompromisnog rešenja, Ðukanović odgovara da je u toj izjavi bio precizan, jer to jeste činjenica, ali i istakao da mi do kraja moramo da učinimo sve da do toga ne dođe.

“Činjenica je da je sukob izvestan, nemojte da se lažemo. Pogledajte šta se sve dešava na KiM - tamo se neko ukopava, nabavlja gorivo, doprema hranu, sigurno to ne rade radi turizma, već zato što se za nešto pripremaju. To je očigledno. Tako da bi bilo glupo da ljude lažem. Mi ćemo sve učiniti da do toga ne dođe, da se svi urazumimo , ali pre svega Priština, da do sukoba ne dođe”, rekao je Ðukanović.

Na pitanje šta će onda biti 1. septembra, kaže - “ko zna”.

"Kad bih znao gde ću da padnem, ja bih seo… Ko zna šta je u glavi Aljbina Kurtija, onih koji ga guraju u to, sve je nepredvidivo", rekao je Ðukanović.

Dodao je i da Kurti u Brisrlu nije hteo da prihvati ništa, već je došao sa jednim ciljem, sa “sumanutih” šest tačaka, tako da može samo da se nada da će razum prevladati, iako mu se čini da ga ima sve manje.