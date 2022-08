ĐUKANOVIĆ ZA PINK: Niko ne želi ratni sukob na KiM! Vučić ulaže nadljudske napore da do toga NE DOĐE! (VIDEO)

U pokušaju da ožive dijalog, koji je na njihove oči, premijer privremenih prištinskih institucija Aljbin Kurti "ugasio" u Briselu, specijalni predstavnik EU Miroslav Lajčak i specijalni američki izaslanik za Zapadni Balkan Gabrijel Eskobar otputovali su u Prištinu, a očekuje se da sutra stignu i u Beograd.

Istovremeno, s posetom ovog dvojca, iz SAD stižu najave o namerama Vašingtona da se bez oklevanja uključi u razgovore i poruka da "normalizacija odnosa" za njih podrazumeva i - međusobno priznavanje.

Advokat i član predsedništva SNS Vladimir Đukanović ističe da opozicioni mediji, na sve načine pokušavaju da "izvrnu" i preokrenu njegove izjave, dodajući da je nedavno, kada je govorio o dešavanjima na KiM, prema pisanju pojedinih, izjavio da je rat neizbežan, što je, kako je Đukanović napomenuo, preokrenuta izjava.

- I sada to N1, Nova S i ostali koriste i izvrću... Izjavili su mi je to Vučić rekao da kažem, pa je sad prema njima Vučićeva politika ratnohuškačka i slično. To se vrlo ciljano radi, radi se propaganda, da je Srbija započela sukob. Ispada da je Vučić Putinov čovek koji će sada da nastavi njihovu agresiju. Sve rade ne bi li na taj način relativizovali situaciju na KiM - dodao je Đukanović.

Postoji izviesnost od oružanog i ratnog sukoba, a to niko ne želi. Vučić daje nadljudske napore da do toga ne dođe, ali mi ne znamo šta je u usijalnog Kurtijevoj glavi, ponovio je Đukanović.

- Od dolaska Lajčaka i Eskobara ne očekujem ništa, a voleo bih da pogrešim, da se postigne neki dogovor. Jedan metak ako opali, svi smo u problemu, ako strada jedan KFOR-ov vojnik, ako neko pogine, na bilo čijoj strani, svi idemo u katastrofu - navodi Đukanović.

Autor: