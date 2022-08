Vulin: Možda Hil uspe da me skloni iz Vlade, ali ideje samostalne Srbije koja sama odlučuje nećete uspeti

Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin istakao je da Kristofer Hil, pre nego sledeći put kaže da je bombardovanje Srbije sprečilo katastrofu, neka klekne pred grob Milice Rakić i neka njenim roditeljima objasni koliko je njena smrt doprinela sprečavanju humanitarne katastrofe više ili manje od laži o masovnim streljanjima Šiptara na stadionu FK "Priština" ili laži o masakru u Račku.

"Ne znam šta ambasador Hil misli da postigne ubeđujući nas da priznamo Kosovo, a mislim da ni on ne zna šta misli da postigne. Pre nego sledeći put kaže da je bombardovanje Srbije sprečilo katastrofu, neka klekne pred grob Milice Rakić i neka njenim roditeljima objasni koliko je njena smrt doprinela sprečavanju humanitarne katastrofe više ili manje od laži o masovnim streljanjima Šiptara na stadionu FK "Priština" ili laži o masakru u Račku. Ne znam ni šta je gost u Srbiji ambasador Hil hteo da postigne komentarisanjem postupaka ministra u Vladi Srbije, koja mu je domaćin, ali znam da ambasador Srbije u SAD nikada ne bi komentarisao postupke ministra iz Vašingtona. Kada je već podelio sa nama šta misli o ministrima Srbije mogao bi da kaže i koje su to odluke na koje nas tera Rusija, a nisu u našem interesu. Da li je u našem interesu da priznamo lažnu državu Kosovo ili da srušimo Dejtonski sporazum ili da uvedemo sankcije Rusiji i ostanemo bez gasa? Rusija nas ne tera ni na šta, ali zato ambasador Hil misli da nas može naterati na bilo šta kao da smo Komanči u rezervatu. Možda ambasador uspe da me skloni iz Vlade, ali ideje samostalne Srbije koja sama odlučuje, e to nećete uspeti, pa znali ili ne znali šta činite", izjavio je ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin, komentarišući navode ambasadora SAD u Beogradu Kristofera Hila da ne razume šta je ministar Vulin hteo da postigne u Moskvi.

