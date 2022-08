Sednica Predsedništva Srpske napredne stranke, na kojoj je razmatarano pitanje mandatara i sastav buduće vlade, kao i situacija na KiM, održana je danas, a nakon završetka, medijima se obratio predsednik Srbije i lider SNS Aleksandar Vučić.

Predsednik Srbije je izjavio da zna ko će biti mandatar, a da će odluku, u skladu sa Ustavom, saopštiti u roku od 48 sati. Na sednici Predsedništva SNS se, osim pitanja mandatara, razgovaralo i o aktuelnoj situaciji na Kosovu i Metohiji, ali i drugim važnim političkim pitanjima.

- Saznao sam mnogo toga i po pitanju izbora predsednika Vlade i drugih ključnih političkih pitanja, a što se tiče izbora mandatara, po Ustavu vam to danas ne mogu saopštiti, već u roku od 48 sati. To je moja obaveza. Dakle, u petak poslepodne ili u subotu ujutru ću ga saopštiti - rekao je Vučić.

Postojala su, kako kaže, tri kandidata, od čega jedan iz redova koalicionih partnera. Ogroman deo je bio za nekog iz SNS, a bilo je četvoro diskutanata je bilo za opciju koalicionih partnera. Najveći deo prisutnih na sednici Predsedništva bio je da mandatar bude ili Brnabić ili Vučević. Oboje, kaže Vučić, uživaju veliko poverenje, pa ljudi nisu hteli da se izjašnjavaju glasanjem, već da će prihvatiti odluku koju on donese kao predsednik Srbije.

- Ponosan sam što imamo takve kandidate i što, ljudima koji vole ovu zemlju, možemo da se pohvalimo. Oni su na izuzetan način obavljali svoje obaveze, bili su odgovorni i, ono što mogu da vam kažem, to je da će i Brnabić i Vučević biti deo nove Vlade - rekao je Vučić.

Kaže da nije isključena nijedna od tri opcije za mandatara a da je najverovatnije da će to biti kandidat kojeg je podržalo 90 odsto ljudi na sednici Predsedništva.

- Ako bude Ana, govorićete da je Miloš nešto zgrešio pa nije on. Ako bude Miloš, govorićete da je zgrešila Ana. Oboje su, u svakom slučaju, zaslužili da budu deo Vlade. Ani ne postoji nijedna stvar koji mogu da zamerim. Borila se hrabro. Miloša duže poznajem, znam koliko je ozbiljan i odgovaran - kaže Vučić.

Sagledali smo sve izveštaje, pa ćete u roku od 48 sati imati sve odgovore, i oko mandatara i oko parade i tako dalje. Očigledno da je ova nedelja nedelja odluka.

Ističe da izbor mandatara nije mala stvar, da želi novu energiju u ministarstvima, novu krv, energiju i strast po pitanju činjenja velikih stvari.

- To želim da vidim i zato sam rešio da presečem pitanje kandidata. O svemu sam pričao i sa Milošem i sa Anom, oni sve znaju i znaju koliko ih volim. Pred sto ljudi sam rekao ko zašto neće biti premijer. Mora da se poštuje država, rad i trud! Ja neke ministre po dva dana ne mogu da dobijem. Kako građani da dođu do njih? - rekao je Vučić.

Nećemo čekati dugo na novu Vladu Na novu Vladu nećemo, kako kaže, čekati dugo - dve do tri nedelje od izbora mandatara. Važnije pitanje je, dodaje, suština - da li će Vlada moći da isplati plate, penzije, da li će moći da ima investicije... - Mandatar će tačno znati kada će biti Vlada, to je pitanje za njega, ali suština je važnija od ovog pitanja, odnosno da Vlada može da isprati dešavanja u državi - rekao je Vučić.

"Trebaju nam ogroman trud i rad da obezbedimo sigurnu jesen i zimu"

Predsednik je izjavio i da, sve što se zbiva u Srbiji, postaje "apsolutno nenormalno".

- Isključenja struje najavljuju i Britanija i Finska, najrazvijenije evropske države, i to zbog cene struje. U Nemačkoj je cena rasla pet puta u prethodnih šest meseci. Mi 40 evra megavat sat plaćamo, a kada kupujemo plaćamo 630 evra. Zato nam treba posvećena Vlada i ljudi koji hoće da se bore za svoju zemlju i to u okolnostima koje su jako teške. Da bismo sačuvali mir, stabilnost i da bismo obezbedili sigurnu jesen i zimu, a da ne uništimo javne finansije i zemlju, trebaće nam ogroman trud, znanje, odgovornost i snaga, i to, siguran sam, imamo - rekao je Vučić.

Dodaje da su zemlje oko nas u problemima i da je dovoljno samo ih pogledati, a onda pogledati kakva je situacija u Srbiji.

Odgovarajući na pitanja novinara, Vučić kaže da je mnogo problema kada je reč o energentima, konkretno o gasu. Ističe da je cena gasa na tržištu visoka, a skakaće i cena nafte jer kotacijske cene prate dolar.

- Imamo problema sa skakanjem dolara u odnosu na evro, ali smo mi kao država dobro usklađivali javni dug. Sume novca su ogromne, neizdržive za mnoge zemlje. Mi se držimo, a da li ćemo uspeti, to niko ne može da garantujemo, ali ćemo dati sve od sebe. U težoj smo situaciji od drugih u regionu, prvenstveno zbog sankcija, ali sam siguran da ćemo bolje proći - rekao je Vučić.

"KFOR treba da štiti manjinu i da ne dozvoli maltretiranje i šikaniranje Srba"

Na pitanje kako će KFOR zaštititi narod na severu KiM i da li KFOR, kao što je rečeno, neće dozvoliti nove barikade, Vučić kaže da KFOR treba da štiti manjinu i da ne dozvoli maltretiranje i šikaniranje Srba.

- Ja razumem da smo potpisali sporazum 2011. i moram da ga poštujem, ali isto tako drugi ljudi moraju da razumeju da se, iz meni nepoznatih razloga, igraju ratom! Na KiM će svaki dan gasiti struju i hajde da vidimo da pomognemo, da uštedite barem 5-10 dana. Isključenja će ubiti ljude, ubiće mašine u kući! Hajde da uštedimo 5-10 dana! Ako možemo da damo struju kada je imamo, hajde da je damo, a ne da pričate da Vučić nije spreman na normalizaciju. Nazovimo stvari pravim imenom, Vučić nije spreman da prizna Kosovo, to je njima normalizacija! - kaže Vučić i dodaje:

Hoćemo da rešavamo probleme između Srba i Albanaca, ali ne, neću da priznam Kosovo i ja sam odmah protiv normalizacije! Pogledajte šta pišu pojedini svetski mediji, kakvi su to lažovi! Rekao sam da se nadam da KFOR i NATO neće dozvoliti pogrom i ubijanje Srba i da, ako ih oni ne zaštite, mi hoćemo. Naslov u medijima je: "Vučić zapretio da će da napadne Kosovo". Na stranu to što je to laž, njih ne interesuje ni to što bi možda moglo biti pogroma Srba. To je, dakle, u redu! Rekao sam da ćemo zaštititi narod, ali ne, nisam izgleda to rekao, nego da ću napasti Kosovo. Lažete, ne može da se pohvata koliko!

Vučić kaže da je, izgleda, normalno da Srbi budu pobijeni proterani - postoji šansa da se to desi, ali ne smeju biti zaštićeni. Traže od njega, kako kaže, da podnese ostavku jer je izjavio da je sateran u ćošak, a to traže oni koji su ga u ćošak i saterali.

- Potpsivali ste sve i svašta, a sada treba da dođemo i kažemo: "E, to više ne važi!" Pustite bajke kafanske! - kaže Vučić.

"Neću da se ulizujem narodu i govorim protiv Ukrajine" Kada je reč o kritikama zbog neuvođenja sankcija Rusiji, a koje dolaze iznutra, Vučić kaže da mu pojedini viču da je izdao Rusiju, iako je jedini u Evropi koji nije uveo sankcije, dok drugi traže uvođenje sankcija. - Šta hoćete od mene? Nismo protiv Ukrajine, šta su nam loše uradili? Ništa! Neću da se ulizujem narodu i govorim protiv Ukrajine jer, kako posle da branim Kosovo? Da kažem da je u redu da se ruši integritet Ukrajine? A šta je onda sa integritetom Kosova? Malo jeste u redu, malo nije u redu?! Ovako je u redu: i Rusi i Ukrajinci će da nam budu prijatelji i to je politika koju ćemo da vodimo, a onda narod odlučuje na izborima - rekao je Vučić.

"U Evropi će biti kataklizma!"

Govoreći o izjavi Emanuela Makrona da će "građani morati da budu žrtvovani i da je došao kraj vremenu blagostanja", Vučić kaže da se najveće evropske zemlje sureću sa problemom struje i da će biti isključenja. Za sada, kako kaže, u Srbiji nema naznaka da će se to desiti.

- Ne mogu da potvrdim da se ni mi nećemo suočiti sa isključenjima, ali borićemo se svaki dan. Biće kataklizma. Nama je dobro stanje javnih finansija i zato sam zahvalan Ani i Siniši - kaže Vučić.

Podsetimo, sednica Predsedništva SNS je počela u 17 sati. Među prvima je u sedište SNS stigao Vučić, nešto pre 16 i 30 sati.

Kako se saznaje, predsednik Vučić će na sednici tražiti podršku za oba kandidata - Anu Brnabić i Miloša Vučevića, pa će nakon što čuje stavove svih, doneti konačnu odluku.

Sednici prisustvuju članovi Predsedništva SNS, među kojima i premijerka Ana Brnabić, Miloš Vučević, Siniša Mali, Aleksandar Šapić, Vladimir Orlić, Goran Vesić, Nikola Selaković, Tomislav Momirović, Darija Kisić, Jadranka Joksimović, Maja Gojković, Irena Vujović, Zorana Mihajlović...

Nakon sednice, koja je zatvorena za javnost, planirane su izjave za medije.