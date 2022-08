TEŠKA, ALI ODGOVORNA DISKUSIJA! Lajčak nakon sastanka sa Vučićem: Svi sporazumi se moraju primeniti uključujući i Sporazum o slobodi kretanja

Lajčak se nakon sastanka oglasio na svom Tviter nalogu i naglasio da je sa predsednikom Vučićem imao tešku ali odgovornu diskusiju.

Had a difficult but responsible discussion with @predsednikrs. I conveyed the messages and stressed that all Dialogue agreements must be implemented, including the 2011 Agreement on Freedom of Movement. We will continue our talks later tonight. pic.twitter.com/s4kcng8CZW