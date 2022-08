VUČIĆ POTVRDIO: Odbio sam zahtev stranih vojnih atešea da obiđu srpske kasarne u Raški i Novom Pazaru

Predsednik Srbije i vrhovni komandant Vojske Srbije Aleksandar Vučić stigao je danas na poligon “Pasuljanske livade” gde prisustvuje zdruzenoj taktičkoj vežbi sa bojevim gađanjem snaga Vojske Srbije i MUP-a.

Odgovori na pitanja novinara

Predsednik Vučić je potvrdio pisanje "Novosti", i rekao je da je postojao zahtev stranih vojnih atašea da obiđu srpske kasarne u Raški i Novom Pazaru.

- Kao vrhovni komandant odbio sam taj zahtev. Tamo mogu da uđu predstavnici nadležnih organa Republike Srbije, uz odobrenje vrhovnog komandanta. Nisam bio voljan to da dozvolim. Možda kada budemo organizovali neki slet, sada to nije njihov posao da gledaju šta imamo.

O sednici oko KiM

– Što se tiče sednice oko KiM ja sam spreman uvek. Što se tiče sporazuma, on je usmeni sporazum, pismeni je postignut 2011. Mi smo se borili nešto da ispravimo i mislim da smo uspeli nešto da ispravimo. Kad god kažemo da smo nešto rešili i postigli dogovor, utoliko gore, valjda ljudi vole da se ratuje.

– Kurti želi sukobe, želi nastavak problema, jasno je da tu ne postoji ni prostor jer oni nemaju sporazum na koji bi mogli da se pozovu u ovom trenutku. Što se sporazuma oko tablica tiče, to je nešto drugo, komplikovanije je. Neko želi da nas uvede u sukobe, a naše je da dokle god možemo da čuvamo tu poziciju, da to izbegavamo, ali kad više ne možemo, onda ste saterani i nemate kud – rekao je Vučić.

O napadima iz opozicije i komentaru Vuka Jeremića

– Ne mogu da komentarišem tog čovela. Takve glavobolje je zadao svojoj zemlji 2010. i 2011. Neću da koristim argumente koje svi znaju u Srbiji, meni to nije potrebno, NBama je opotrebn oda budemo ujedinjeni i da probamo braniti ono št osu oni potpisali. Osim što ja verujem da je ovaj dogovor odlična stvar za nas i nikada nisam krio ništa od svog naroda. Albanci danas insistiraju na sprovođenju sporazuma iz 2011. i mislim da su ljudi time sve razumeli i da im je sve jasno. Kritike su uvek dobrodošle. Do juče su me kritikovali zato što imamo paradu, kad kažem “nemojte paradu imamo bezbroj problema”, a danas napadaju to što nemamo paradu isti ti koalicioni partneri. Kao i oko KiM, postignite sporazum, kad postignete, što ste postigli. Šta god uradite, nije dobro. Ne daj bože da se nešto dogodi na KiM, pobegli bi glavom bez obzira, ja ne bih. Naše je da čuvamo mir i stabilnost i zemlju vodimo na uravnotežen način, a ne da zadovoljimo ljude koji će uvek naći razlog da mrze. Ja da njih vređam i govorim šta sve mislim kada mi oni izvuku 2010. i Briselski sporazum, ja to ne želim. Moramo da idemo napred, da razmišljamo o našoj deci, penzionerima, kako da čuvamo našu zemlju – zaključio je Vučić.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je otkrivanju skulpture Radovana Belog Markovića na Kneževom Polju.

– U vreme sveopšte erozije morala i preispitivanja vrednosti srpski narod zidao je i još zida veličanstven hram posvećen svom velikom književniku. U ovom sumornom vremenu krajnje je vreme da ponovo upalimo zvezde – rekao je Vučić.

Predsednik je rekao da je danas veliki i radostan dan, i istakao da i u tumaranju srpski narod uvek uspeva da nađe svetlost.

Na otkrivanju spomenika je govorio i akademik Matija Bećković.

Tri metra visoku skulpturu je u hrastu iz kolubarskih šuma načinio vajar Milutin Ranković, i nalazi se na Kneževom polju, na Povlenu, u vencu Valjevskih planina, koje je Beli Marković neizmerno voleo.

