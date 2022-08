HRVATSKI ISTORIČAR: Srbija je pod stalnim pritiskom, mnogima smeta što kontinuirano napreduje! Lako je Hrvatima da samo odu po naređenja u Brisel

Zašto srpski narod smeta određenim centrima moći? To je jedno od pitanja kojim se bavi hrvatski istoričar Goran Šarić čija su predavanja u Beogradu veoma posećena. On je u emisiji Novo jutro dao odgovor na ovo pitanje i osvrnuo se na aktulena dešavanja u Srbiji i zemljama u okruženju.

- Odgovor je veoma jednostavan. Zato što se Srbi uvek bune. Kad god je neki zavojevač, osvajač došao ovi ostali na Balkanu odmah dignu belu zastavu odmah klanjanje novom osvajaču i gospodaru, a jedino su se Srbi uvek bunili. Vi imate 1941. godinu kad je cela Evropa oduševljeno dočekivala Hitlera da su jedino Srbi podigli ustanak protiv Hitlera i imali dva pokreta otpora među prvima u Evropi - rekao je Šarić i dodao:

- Srbi su narod koji je drugima, na razvalinama svoje države, svojim pobedama, svojom krvlju, stvarali države. Jer su Srbi 1918. godine svoje pobede menjali da bi Slovenci prvi put dobili svoju državu.

Srbi jedini nisu uveli sankcije Rusiji evo već 6 meseci ona odoleva pritiscima, kaže Šarić i dodaje da nije lako voditi Srbiju a da je lako voditi Hrvatsku ili Francusku i samo otići po direktive u Brisel i raditi šta ti drugi kaže.

Kako kaže, Srbija konstantno napreduje, neki nisu zadovoljni trebalo bi brže i bolje.

Dodao je da je Srbija pod stalnim pritiskom.

- Niko ne tera Italijane da se odreknu Sicilije, dela svoje teritorije, niko ne tera Hrvate da imaju nekakve Euro prajdove, naglašava Šarić.

Šarić je rekao da Srbi stalno imaju pred sobom dilemu, da li biciklom na posao ili da uvedu sankcije Rusiji.

- Hvala bogu da je predsednik Srbije to do sada uspešno rešavao nekim mađioničarskim trikovima, ne znam ni ja kako, jer ja sam mislio da je to nemoguće - rekao je Šarić i dodao da je za njega nemoguće da je u ovakvom antiruskom ludilu koje vlada Evropom, nemoguće da neka država u centru Evrope 6 meseci ne uvodi sankcije Rusiji.Šarić se osvrnuo i na otkazivanje Prajda u Beogradu i rekao da su oni koji su hteli da se Prajd održi u Srbiji možda već imali prirpemljene batinaše koji bi pravili probleme i namerno izazvali nemire zaključio je Šarić.