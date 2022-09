Pratite uživo na TV PINK i PINK.RS otvaranje Samita lidera Otvorenog Balkana, kojim predsedavaju predsednik Srbije Aleksandar Vučić i premijeri Albanije Edi Rama i Severne Makedonije Dimitar Kovačevski.

Vučić se najpre zahvalio svima koji su prisutnima na dolasku, pozdravio je predstavnike privrednik komora iz svih prisutnih zemalja, ako i investitorima.

- Od kada smo počeli sa ovom inicijativom nikada nije više pažnje niti energije bilo umereno na uspeh ovog projekta. Od uspeha ovog projekta zavisi koliko ćemo da osiguramo dobru ekonomsku budućnost naših zemalja - rekao je Vučić.

Kako kaže, nada se da će inicijativa Otvoreni Balkan i dalje pružati mogućnost koja je od velikog značaja, a to je, kako kaže, da u regionu govorimo jednim glasom kada su u pitanju ključna pitanja za svakoga od nas, kao i za nas u celini.

- Dokumenta koja danas potpisujemo su rezultat naše dosadašnje saradnje - kaže predsednik.

Vučić dodaje da uvek možemo brže, snažnije i bolje, i dodaje da je uspostavljanje zelenog koridora dovelo do povećanja od 17 odsto trgovinske razmene.

- Siguran sam da će organi naše tri države nastaviti da rade na modernizaciji infrastrukture, kao što to radi Srbija na Preševu, čime će se značajno ubrzati promet na granicama - dodao je predsednik Srbije.

On kaže da prema posebnim sporazumima u slučaju da dođe do zabrane izvoza određenih proizvoda to se neće odnositi na druge članice Otvorenog Balkana.

- Ono što je za nas važno izdavanje prvih radnih dozvola, i mislim da će to biti prekretnica u razvoju našij zemalja. Pozivam sve političke aktere, i vlast i opoziciju, da prepoznaju značaj ovog projekta. Za nas je veoma važno osnivanje radne grupe za prevenciju krize, pošto znamo da nam se približavaju teška jesen i zima - dodaje predsednik.

Vučić kaže da ćemo jedni drugima moći makar malo da pomognemo i jedni drugima olakšamo ovu situaciju.

- I na kraju, pozivam Beograđane da za simboličnu cenu posete vinski sajam. Naše tri zemlje su pokazale da jednu ovako važnu i tešku za organizovanje manifestaciju mogu da organizuju kako treba, i da promovišu najbolje vinarije iz regiona i sveta, kao i naše zemlje - rekao je predsednik.

Vučić se posebno zahvalio Abazoviću, Tegeltiji, Sijartu i Čavušogluu, i rekao je da oni nisu samo naši gosti.

- Bez obzira što neki nisu i dalje deo Otvorenog Balkana, nadam se da ćemo razvijati najuspešniju moguću saradnju, i znam da su naši odnosi, naše tri zemlje, Srbije, Albanije i Severne Makedonije, na najvišem mogućem nivou. I naši ljudi danas sve više i bolje razumeju jedni druge. I kada smo imali određene probleme, bili smo uvek bliski, a danas smo najbliži - rekao je Vučić.

Obraćanje Edija Rame

Premijer Albanije Edi Rama, rekao je da je jako srećan da su danas prisutna dva prijatelja koji predstavljaju dve jako bitne zemlje za naš region.

- Turska je nezamenljiv strateški partner za Albaniju - istakao je Rama.

Rama je rekao da je jako bitno da inicijativa ne okuplja samo zemlje iz regiona, već da okuplja i druge bitne zemlje koje su nam u okruženju, kao što su Grčka, Turska, Italija i Mađarska.

- Drago mi je da vidim da su se pojavili znaci, da je došao taj dan, da sve više i više zemalja želi da bude pozvano na konferenciju Otvorenih Balkana. To je za mene samo potvrda da je Balkan za Evropu isto onoliko bitan, kao što je to i obrnuto - rekao je Rama.

Istakao je da je poslata jasna poruka svima da je prvi izbor svih nas mir i da radimo za naše narode.

- To ne rešava sve probleme koji još preostaju da budu rešeni, ne čini pitanja oko kojih se ne slažemo drugačijim, ali ovo je pravi put - rekao je Rama.

Obraćanje Dimitra Kovačevskog

Premijer Severne Makedonije Dimitar Kovačevski, rekao je da je to što su se okupili bio početak, a da je zajednički rad uspeh, koji danas, kako kaže, mogu da potvrde.

- To što smo ostali zajedno i što radimo zajedno daje nam snagu pred predstojeću zimu od koje strepi ceo svet. Okupili smo se kako bi promovisali regionalnu saradnju na putu ka EU - rekao je Kovačevski.

Kako kaže, danas je ova saradnja otvorila put da se nosimo sa izazovima tako što ćemo da obezbedimo hranu i energente za naše građane.

- Uz sporazume koji će biti potpisani na ovom samitu, obavezaćemo se na pomoć i podršku kada je neophodno između sebe, ali i prema drugim zemljama - rekao je Kovačevski.

On je rekao da će se obezbediti stabilna situacija bez restrikcija najbitnijih namirnica. Dodaje da su pokrenuti i fondovi za intervencije, koji će takođe pomoći.

- Saradnja će biti od velikog značaja, znajući kakve se krize dešavaju na globalnom nivou - rekao je Kovačevski.

Dodaje da se inicijativa pokazala kao veoma funkcionalna, pokazao se, kako kaže, kao neophodan.

Samitu prisustvuje i predsednik Vlade Crne Gore Dritan Abazović, predsedavajući Veća ministara BiH Zoran Tegeltija, ministri spoljnih poslova Mađarske i Turske Peter Sijarto i Mevlut Čavušoglu.

Nakon sastanka lidera sa predstavnicima institucija zaduženim za privlačenje investicija i sastanka sa predstavnicima kriznih grupa za snabdevanje hranom i energentima u okviru inicijative Otvoreni Balkan, uslediće potpisivanje bilateralnih dokumenata i zajednička konferencija za medije.

Samitu je prethodilo otvaranje prvog međunarodnog sajma vina "Vinska vizija Otvorenog Balkana", pod pokroviteljstvom vlada Srbije, Severne Makedonije i Albanije u okviru inicijative Otvoreni Balkan.

Sajam vina je okupio najbolje proizvođače vina u regionu i promoviše Balkan kao sve traženiju vinsku i turističku destinaciju.

To je konkretan korak u ostvarenju cilja inicijative Otvoreni Balkan - zajedničko tržište koje podrazumeva slobodan protok ljudi, robe, kapitala i usluga.

Autor: