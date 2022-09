To što na račun vlasti lažne optužbe iznose pripadnici opozicije samo po sebi ne bi bilo čudno, da to ne radi šampion korupcije, nosilac brojnih afera koje su obeležile njegovu političku karijeru i bivši gradonačelnik Novog Sada Borislav Novaković, a trenutno potpredsednik Narodne stranke i narodni poslanik.

Tako je pokušavajući da bude duhovit, Novaković je pre par dana samo ispao smešan i s obzirom na istoriju svojih afera sramno optužujući još uvek aktuelnog gradonačelnika Novog Sada i budućeg potpredsednika vlade Miloša Vučevića.

Zapravo je funkcioner Jeremićeve Narodne stranke taj koji je hapšen dva puta zbog sumnji da je oštetio budžet grada Novog Sada za nekoliko miliona evra. Zaboravljajući na svoje malverzacije, Novaković je danas najveći kritičar vlasti i navodno ipak, optužbe koje iznose Novaković i ljudi oko njega, građani ni ne shvataju ozbiljno, što se pokazalo i na poslednjim predsedničkim izborima na kojima je kandidat Narodne partije dobio minornu podršku, na protestima uspe da okupi i desetak ljudi.

Osvedočni neradnik: Na posao ne dolazi, a platu uredno primao u državnoj firmi, inkaširao preko 8,5 miliona dinara

Javnost je, kako je Kurir pisao prošle godine, bila šokirana neverovatnim otkrićem da se Novaković devet godina nije pojavio na poslu u Gradskoj upravi za građevinsko zemljište i investicije, a da je za sve to vreme uredno primao platu od 78.500 dinara, što znači da je za to vreme inkaširao oko 8,5 miliona dinara. Za sve to vreme njega niko nije video na poslu, ali ga neko uredno godinama čekira u upravi.

Afera “Bulevar”, gde je budžet Novog Sada oštetio za preko 1,3 miliona evra

U septembru 2013. i novembru 2014. hapšen je zbog sumnje da je od 2007. do 2010. oštetio budžet Novog Sada za oko 1,3 miliona evra. U tom ternutku bio je šef poslaničke grupe DS u Skupštini Vojvodine. U decembru 2014. pušten je iz 30-dnevnog pritvora, zbog sumnje da je kao direktor Zavoda za izgradnju grada zloupotrebio službeni položaj. Viši sud u Beogradu osudio ga je u januaru 2017. na tri godine i šest meseci zatvora zbog malverzacija prilikom izgradnje Bulevara Evrope, ali je godinu kasnije, u januaru 2018, Apelacioni sud u Beogradu ukinuo tu presudu.

Afera “Kafić”

Novaković je 2018. bio vinovnik incidenta s policijom, kada se protivio opštinskoj odluci da se ukloni bašta kafića za koju zakup nije plaćen više od 11 meseci, a čiji je neformalni suvlasnik bio član Narodne stranke.

Afera “Solun”, da se nikada ne ponovi. Prekrajanje izborne volje građana

U široj javnosti Novaković je, ipak, ostao upamćen po „Aferi Solun“ u Skupštini Srbije, odnosno glasanja za Zakon o radu decembra 2001. godine. Opozicija je tada tvrdila da Novaković nije bio u sali i da je neko koristio njegovu poslaničku karticu dok je on bio na službenom putu u Solunu.

Policija ga privodila i 2018

U septembru 2018. policija u Vrbasu privela je Novakovića, koji je u tom trenutku bio poverenik Narodne stranke za Vojvodinu, i još sedmoro ljudi koji su se protivili uklanjanju objekta koje je sprovodila opština Vrbas.

Osudili na šest meseci, uslovno na dve godine

Poslednja u nizu je Novaković je krajem prošle godine sam objavo na Tviteru da je pravosnažno osuđen na šest meseci zatvora, uslovno na dve godine.

– Upravo mi je stigla presuda kojom Apelacioni sud potvrđuje prvostepenu. Dakle, osuđen sam na šest meseci zatvora (dve godine uslovno), jer sam Vrbasu kao poslanik branio nevinog čoveka – napisao je svoje viđenje događaja Novaković, kada je policija u Vrbasu u septembru 2018. privela Novakovića i još sedmoro ljudi koji su se protivili uklanjanju objekta. To, međutim, nije sve.

Sin mu pijan razbijao prostorije SNS

Septembra 2012. Novanovićev sin Nikola, noću je u vodno pripitom stanju razbijao prostorije SNS, što su snimljeno na nadzornin kamerama.

