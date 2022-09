PALMA: NAJVIŠA PRIZNANJA GRADA JAGODINE ZA ŽENSKI RUKOMETNI KLUB JAGODINA

Povodom trećeg uzastopnog osvajanja Superkupa Srbije predsednik Skupštine grada Jagodine Dragan Marković Palma priredio prijem za Ženski rukometni klub Jagodina.

- Postigli ste izuzetno visok rezultat imajući u vidu da je ekipa ove godine gotovo potpuno nova u odnosu na prošlu sezonu. Ženski rukometni klub Jagodina zaslužuje najviša priznanja grada Jagodine, a to je Plaketa povodom Dana oslobođenja Jagodine u Drugom svetskom ratu 17. oktobra i ove godine tri plakete koje prati i novčani iznos od po 50 000 dinara pripašće predsedniku ŽORK Jagodina Aleksandru Miladinoviću, klubu kao kolektivu i treća igračici koju odredi klub. Grad Jagodina obezbedio je i novčane nagrade za sve vas koje ste osvojili Superkup Srbije. Ja imam i predlog za Rukometni savez Srbije, a to je da Dragan Markov trener ŽORK Jagodina bude i selektor ženske rukometne reprezentacije Srbije, jer da bi neko postao selektor mora da ima uspehe, a Markov poslednjih godina ima ubedljivo najveće uspehe u Srbiji. Izbor selektora mora biti sposobnost, a ne podobnost. Ženski rukometni klub Jagodina je najbolji sportski klub u kolektivnim sportovima u istoriji Jagodine. Grad Jagodina će nastaviti da izdvaja sredstva za sport kao i do sada i sport je jedan od prioriteta posle privrede i otvaranja novih radnih mesta - izjavio je Dragan Marković Palma.

Predsednik ŽORK Jagodina Aleksandar Miladinović izjavio je da je za 15 godina koliko je na čelu kluba ŽORK Jagodina osvojio 12 trofeja.

- Mi smo zahvalni jagodinskoj lokalnoj samoupravi bez koje uspeha ne bi bilo, jer nam je obezbedila sve uslove za rad. I drago mi je da ponovo krećemo u novo prvenstvo Srbije upravo iz ove prostorije Skupštine grada Jagodine sa prijema povodom još jednog uspeha - rekao je Miladinović.

Trener Dragan Markov takođe se zahvalio na velikoj podršci grada ženskom rukometnom klubu, koji je, kako je rekao, ponovo opravdao poverenje.

- Za dalje ne obećavamo ništa, osim da ćemo na svakoj utakmici dati maksimum kao i do sada i tako se odužujemo gradu Jagodini - kazao je Markov.

Gradu Jagodini zahvalili su se i kapiten Aneta Adžić, zatim najbolja igračica Superkupa Marija Kojčić, pojačanje Jagodine iz Beograda, kao i rukometašica Jagodine iz Mađarske Petra Manda Hlogik, koja je rekla da je znala da je došla u grad sporta i gde postoje vrhunski uslovi. Zahvalila se i Katarina Bojičić.

Prijemu su prisustvovali i gradonačelnik Jagodine Ratko Stevanović i načelnik Pomoravskog okruga Goran Milosavljević.

Rukometašice Jagodine u narednom periodu očekuje borba na tri fronta, a to je evropski Čelendž kup, Prvenstvo i Kup Srbije.

U finalu Superkupa Srbije Jagodina je pobedila Železničar iz Inđije, aktuelnog prvaka Srbije sa 36:28 i to je treći uzastopni Superkup koji osvaja Jagodina, koja je najuspešnija u Srbiji u ženskom rukometu poslednje četiri godine.