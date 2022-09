TRI KLJUČNE PORUKE PREMIJERKE ANE BRNABIĆ TOKOM POSETE KiM: Jedna se tiče ZSO

Predsednica Vlade Srbije Ane Brnabić boravila je juče na Kosovu i Metohiji gde je obišla Kosovsku Mitrovicu, kao i opštine Leposavić i Zvečan, a dan kasnije se može protumačiti da je u južnoj pokrajini poslala tri ključne poruke.

Mir, stabilnost i tolerancija

Analitičari su uoči posete komentarisali da ona dolazi u pravom trenutku, a premijerka je još ranije ukazala da ide da prenese poruku o očuvanju mira i stabilnosti.

Ta poruka jeste dominirala u svakom njenom obraćanju.

- Ogromno mi je zadovoljstvo i velika čast što sam na Kosmetu. Želim odavde, sa KiM, da pošaljem jasnu poruku, poruku mira stabilnosti i tolerancije - rekla je Ana Brnabić u Mitrovici.

Brnabić je istakla da je ovo izuzetno težak i kompleksan trenutak, ali da je zadovoljna što je, uprkos provokacijama, sačuvan mir.

- Interesi Srbije su mir i stabilnost - poručila je Brnabić i dodala da je to jedina moguća budućnost za sve nas.

Brnabić je istakla da će Srbija pokušati da nađe rešenje kroz dijalog i kompromis, te da smo za mir gotovo po svaku cenu, ali je takođe ukazala da postoje "crvene linije" koje se odnose na bezbednost srpskog naroda.

Brnabić je prenela poruku predsednika Srbije Aleksandra Vučića da će država uvek biti uz svoj narod na KiM i poručila im da uvek mogu da se oslone na svoju Srbiju.

- Ovde sam da vam prenesem velike pozdrave predsednika Aleksandra Vučića, da vam prenesem poruku da će Srbija uvek biti uz vas. Nadam se da ste to i vi osetili u prethodnih nekoliko godina, jer smo mnogo novca uložili, i nastavićemo to da radimo - rekla je Brnabić.

Ona je rekla da neće biti novih "Oluja" i pogroma.

- Čuvajte to jedinstvo, teškom mukom smo ga napravili, ali to nam je dalo jačinu koju do sada nismo imali - rekao je Brnabić.

Neophodno formiranje ZSO



Ona je napomenula da je sada došao trenutak da se formira Zajednica srpskih opština i poručila kako će to ponavljati gde god bude išla, od Mitrovice do Brisela i Pekinga.

– To je ono na čemu ćemo nastaviti da insistiramo svakoga dana, rekla je premijerka.

Formiranje ZSO je osnova Briselskog sporazuma, prvog sporazuma o normalizaciji. Dok nemamo ZSO, nemoguće je razgovarati o drugom sporazumu o normalizaciji, navela je Brnabić, dodavši da se bliži deseta godina od tog sporazuma, te i od EU zatražila da se ZSO formira.

