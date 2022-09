ĐURĐEV: Srbiji Rusija da bude ono što je Izraelu Amerika

Aleksandar Đurđev, poslanik i predsednik Srpske lige kaže da su ​Srbi i Jevreji su dva malobrojna, ali istorijski i kulturno velika naroda koja su imala slične tragične sudbine. Kako kaže, i jedni i drugi su među prvima u svetu imali svoja kraljevstva i carstva, a potom ih izgubili najezdama osvajača i vekovima bili bez svoje otadžbine, progonjeni i ubijani od strane mnogih. Oba naroda su, posle suviše duge borbe, uspela da obnove svoje države – Srbija na Berlinskom kongresu 1878, a Izrael odlukom Društva naroda 1948. godine.

- I Srbi i Jevreji su svoju slobodu morali da plaćaju krvlju, požrtvovanjem i mukotrpnim radom. Uprkos nespornim kvalitetima koji krase oba naroda poput inteligencije, nacionalne svesti, duhovne snage i preduzimljivosti, mnoge stvari tokom te mukotrpne borbe da osvoje i sačuvaju svoju samostalnost i jedni i drugi bi teško postigli bez podrške svojih velikih zaštitnika – Izrael Amerike, a Srbija Rusije. Izraelsko vezivanje za Ameriku je od njegove obnove do danas ostalo neraskidivo i sazdano na čvrstim temeljima zajedničkih interesa okupljenih oko vrednosti judeo-hrišćanske civilizacije, ekonomskog liberalizma i zapadnog modela demokratije, pa je Izrael tako zahvaljujući potpunom vezivanju svoje spoljnopolitičke, bezbednosne i ekonomske strategije za opštu američku politiku uspeo ne samo da se izbori za svoju nezavisnost, već i da se decenijama odupire stotinama miliona Arapa i muslimana koji su silom i na mnoge druge načine bezuspešno pokušavali da ga unište. Dok okolne zemlje decenijama unazad kaskaju u stanju unutrašnjih vojnih sukoba, društvenih nemira i ekonomske stagnacije, Izrael je sve bogatiji, sve stabilniji i sve bezbedniji, a u tome zasluge uveliko pripadaju zvaničnom Vašingtonu koji svog vernog saveznika nikada nije ostavio na cedilu - kaže Đurđev.



​Đurđev dodaje da Srbi, uz svo iskazano junaštvo, rodoljublje i državotvornu svest, imaju mnogo toga da zahvale Rusiji koju ne bez razloga veliki broj istih doživljava kao zaštitnicu, pa čak i ,,majku Rusiju“. Rusija je, u skladu sa svojim mogućnostima, vekovima štitila srpski pravoslavni živalj u vreme kada je isti bio pod turskim jarmom. Ona je pomogla vojno i diplomatski Karađorđevim ustanicima na početku 19. veka, ona je spasila od potpune propasti još uvek krhku srpsku državu nakon poraza u Prvom srpsko-turskom ratu 1876-1877, ona je ušla u Prvi svetski rat kako bi zaštitila Srbiju od potpunog uništenja i zahtevala od saveznika da joj neodložno pomognu, ona je oslobodila Beograd 1944. godine od nacista.

- I danas je Rusija najveći zaštitnik i Srbije i Srba, jer Rusija je ta koja nas najviše podržava u međunarodnim institucijama u odbrani Kosova i Metohije kao našeg sastavnog dela, ona je ta koja brani interese Republike Srpske, koja je sprečila 2015. godine da Srbi budu proglašeni genocidnim narodom i koja ne dozvoljava da se na međunarodnom nivou zaboravi zločin koji je NATO počinio nad našom zemljom 1999. godine - navodi Đurđev.



- ​Više nego ikada pre, danas, u vreme tektonskih geopolitičkih promena koje će sasvim izvesno rezultirati pobedom Istoka predvođenog Rusijom, važno je da shvatimo da naša srpska budućnost leži u čvrstom vezivanju za Rusiju i Ruse. Predstoji nam vreme kada će Evropi i svetu nedostajati bezbednost, energenti, hrana, adekvatna medicinska zaštita, a Rusija je ta koja nam sve to ne samo može, već i hoće obezbediti ukoliko joj to budemo tražili i ukoliko joj, kao i uvek kroz istoriju, ostanemo veran saveznik i u dobru i u zlu - ističe on.



Đurđev je zaključio da Srbija uči od Izraela, ističući da treba da se vezujemo za našeg nesporno najvećeg saveznika među velikim silama i obezbedimo da Srbija u budućnosti bude ono što je Izrael danas – zemlja čiji broj stanovnika konstantno raste, koja ne strahuje za svoju bezbednost i koja će imati ruske energente kao osnovu za nastavak ekonomskog razvoja.



