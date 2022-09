Vesić: Vučić je u istorijskoj misiji, njegova želja je da se Srbi po prvi put slože oko najvažnijih nacionalnih pitanja

Član Predsedništva SNS i narodni poslanik Goran Vesić je, gostujući jutros na kanalu Televizije Vesti, rekao je da su nagađanja oko toga da predsednik Vučić pravi novu partiju potpuno netačna.

Vesić je dodao da je to potuno pogrešna percepcija, i da je predsednik Vučić jedan od ljudi koji su stvorili Srpski naprednu stranku, da ne postoji osoba koja voli Srpsku naprednu stranku više od Vučića.

“Aleksandru Vučiću je važan svaki izborni rezultat koji postigne Srpska napredna stranka, ne postoji osoba kojoj je više stalo do stranke od predsednika.

Ono o čemu je zapravo predsednik Vučić govorio jeste politički pokret koji bi okupio različite stranke, kojem bi na prvom mestu bio interes Srbije.

Dakle, u tom pokretu bi bile i Srpska napredna stranka ali i druge političke stranke koje bi donosile odluke u interesu Srbije.

To znači i one stranke koje su desno i one koje su levo, kao i stranke koje su u političkom centru.

U koliko imamo desničare to treba da budu srpski desničari, a ne ruski desničari, bez obzira kakva su vam uverenja, i ako imate prava da verujete da je saradnja sa Ruskom Federacijom važnija od saradnje sa nekim drugim zamljama, opet interes Srbije treba da je na prvom mestu.

Ako se neke političke stranke zalažu za Srbiju u Evropskoj Uniji, njihov cilj treba da bude to da žele ponosnu Srbiju u EU, a ne da izgubimo naš identitet i sve naše vrednosti i utopimo se u jednu evropsku masu”, rekao je Vesić.

Vesić dodaje da u tom pokretu ima mesta za sve stranke i one koje su levo i one koje su desno, ali za sve njih postoji jedan uslov a to je da nemaju “gazdu” iz inostranstva.

“Bez obzira da li su te “gazde” u Vašingtonu, Briselu, Moskvi ili negde drugde to nama nije potrebno, želimo da imamo srpski pokret da se dogovaramo oko toga šta je najbolje za Srbiju i to je ideja predsednika Vučića”, ističe Vesić.

“Predsednik Vučić radi jednu istorjisku misiju, a to je da se Srbi po prvi put u svojoj istoriji slože oko najvažnijih nacionalnih pitanja.

Tu se radi o nezavisnosti Srbije, njenoj samostalnosti, vojnoj neutralnosti, odnosu prema Kosovu i Metohiji, kao i odnosu prema Evropskoj Uniji, tu trebamo da nastupamo sa jednim stavom i kao narod koji zna šta hoće.

Na kraju još jednom da naglasim, to je jedini cilj i ideja predsednika Vučića”, zaključuje Vesić.