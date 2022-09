SRBIJA KUPUJE TURSKE BAJRAKTARE Vučić: Ceo svet ih želi, stali smo u red

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da su rezltati koje smo postigli pokazali da su odnosi Srbije i Turske podignuti na visok, čak i najviši, nivo u modernoj istoriji naših zemalja.

- Uspeli smo da trgovinsku sa nivoa ispod jedne mlrd podigli smo na skoro 2,5 milijardi - rekao je on.

Cilj je da trgovinska razmena dostigne 5 milijardi evra

Ono što posebno raduje je što se turske investicije u Srbiji povećavaju i što turske kompanije u Srbiji zapošljavaju više od 10.000 ljudi.

Najavio je da će ljudi uskoro moći da "uživaju u 22km dugom putu Novi Pazar - Tutin".

- To je nakada bio "put smrti", danas je gotovo završen. Ostale su sitnice da potpuno okonča - izjavio je Vučić.

Dodao je da imamo još mnogo, mnogo projekata sa Turskom i da se danas razgovaralo o većoj vojnoj saradnji i namenskih industrija.

- Nije me sramota da kažem da želimo da kupimo bespilotne letelice barjaktar, ali želi ih ceo svet pa smo stali u red. Čekamo i nadam se da ćemo iduće godine to moći da realizujemo. Spremni smo da platimo značajno više novca od prvobitno dogovorenih nekoliko desetina miliona - istakao je on.