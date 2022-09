Gajović: Na Kosovu se koristi taktika 'zavadi pa vladaj', sa ciljem da se svakog puta okrive Srbi!

Najlakše je napraviti incident i okriviti druge za njega, rekao je novinar Aleksandar Gajović za PINK, komentarišući najave novih provokacija i napada na severu Kosova.

Gajović je rekao da nije nepoznata taktika zavadi pa vladaj, dodaje da je to dobro poznati scenario, kako kaže, najlakše je napraviti incident i okriviti druge.

- To je taktika koja se uvek dešava na Kosovo i Metohiji, sa ciljem da se svakog puta okrive Srbi – rekao je Gajović.

Kako kaže, Francuska i Nemačka su frustrirane stalnim porazima kada je u pitanju pokušaj da se reši kosovski čvor.

- Sve što je imalo da se iznese na sto, čini mi se da je izneto. Mešanje karata i pokušaji da se nađe rešenje, mislim da su propušteni – rekao je Gajović.

On je rekao da NATO napravio Kosovo, svojom agresijom, a ne intervencijom, na tadašnji SRJ.

- To su jalovi pokušaji, neće se na ovaj način doći do rešenja. To bi jedino mogao biti kompromis od strane Kosova, ne vidim drugi način – rekao je Gajović i dodao da trenutno pozicija Srbije nije tako loša.

Ističe da je poseta Erdogana veoma značajna, dodajući da je to kičma stabilnosti na Balkanu.

- Oni koji su hitno priznali Kosovo su nervozni i nezadovoljni u pokušajima da pronađu rešenje – rekao je Gajović.

Ističe da „Otvoreni Balkan“ posebno iritira neke zemlje.

Nenad Vuković, predsednik društva lobista Srbije, rekao je da rekao je da je bilateralni susret sa Erdoganom i delegacijom Turske značajna za veliki broj pitanja, ne samo što je Turska veliki ekonomski partner.

- Veliko je pitanje da li Srbija ima pravo da ima svoj put i svoj pristup, i u tom smislu dobro je što Turska ima takođe ima isti stav. Ono što je dobro jeste to što se rešenje traži, ali nije idealno – rekao je Vuković.



