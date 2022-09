Skupština Srbije nastavlja danas od 10 sati posebnu sednicu, na kojoj je jedina tačka dnevnog reda Izveštaj o pregovaračkom procesu sa privremenim institucijama u Prištini od 15. juna 2021. do 1. septembra 2022. godine.

18:20 - Poslanica sa KiM ućutkala opoziciju

Emotivan govor Danijele Vujičić, narodne poslanice SNS sa Kosova i Metohije doveo je do toga da veći deo opozicionih poslanika napusti salu.

- Pola svoje porodice sam izgubila 17. marta 2004. godine. Niste me odbranili. Nemojte meni govoriti o nezavisnom Kosovu jer je za vas ono odavno nezavisno - rekla je mr Danijela Vujičić.

Ona je izjavila da su se Srbi sa Kosova i Metohije, pre dolaska Aleksandra Vučića na vlast, osećali kao da su teret državi Srbiji.

Nakon njenog govora, poslanici Narodne stranke i Pokreta slobodnih građana, kao i još nekih opozicionih partija, napustili su salu.

17:42 - Martinović: "Dalmacija i Slavonija su svete srpske zemlje"

Poslanik SNS Aleksandar Martinović rekao je da je saglasan sa opozicijom u stavu da su Kosovo i Metohija sveta srpska zemlja, ali onda to moraju reći i za Slavoniju i Dalmaciju zbog srpskih manastira koji se tamo nalaze.

Kao primer, Martinović je naveo manastir Krka koji je sagradila Jelena Šubić, sestra cara Dušana.

17:06 - Kosovo je deo Srbije

Vučić je ponovio da će još jednom tražiti od Vlade da o svim pitanjima po pitanju Kosova donosi odluku Skupština, i poručio je Srbima sa Kosova da će "stručnjaci sada da sve kontrolišu, i da više niko neće smeti da bije Srbe".

- Šta god da uradite u ovoj zemlji, uvek će neko da kaže: 'Jeste, bolja je vojska, ali nešto...'. Dakle, ja nemam potrebu da bilo koga rasturam, niti ću da rasturam. U ovome što govorim naravno da ima ličnih emocija. Ja sam običan čovek, i pored toga što sam predsednik. Dva dana, više od 17 sati slušam uvrede na svoj račun, i svi sve rade bolje. Ja nemam problem sa tim da se svi razumeju u politiku, i svi bi je bolje vodili, ali da vam kažem, ja znam jednu stvar - sve ovo vreme, i ja i ljudi oko mene, i moj šef kabineta, koji se ne pojavljuje u javnosti, i svaki put kada nam pretite vešanjem ili govorite da je ovaj doktor smrt, razmišljate li vi o emocijama? Ne, zato što mi imamo obavezu da budemo pristojni, a vi možete da govorite šta hoćete. Zato hoću da se borim i odgovaram - rekao je Vučić.

Vučić kaže da on ne obožava EU, ali da ne misli da je dobra ideja da Srbija silazi sa evropskog puta.

- Verujte mi, znam šta nam čine. I ne sanjate šta sam sve slušao, ali i govorio, na sastancima sa njima. Razmislite zašto Orban ne napušta EU, iako je idol svima. Svi su idoli, samo mi nismo dovoljne patriote iako jedini nismo uveli sankcije Rusiji. Neće da izađe, zato što mi uvek kaže: 'Aleksandre, sve znaš šta mislim o njima, ali bolje je biti član kluba, nego ne biti član kluba'. On dolazi uskoro da primi najviši orden Republike Srbije - rekao je Vučić.

16:54 - Vučić odgovorio Milošu Jovanoviću

Predsednik Vučić je posle obraćanja Miloša Jovanovića rekao da je važno da se govori o argumentaciji.

- Lepo i lukavo je izneto sve što se sviđa narodu, tobož da bi se zaštitila država, a ne stranački interesi. Naime, dobro je da smo danas naučili da ne živimo u diktaturi, zato što ste sami rekli da gostujete u medijima koji nisu naklonjeni vladajućoj većini. Dobro je da tako nešto postoji, dobro je da imate pristup svim medijima, mi nemamo. Nisam razumeo tu fasciniranost Markom Đurićem, i zašto ga pominjete danas i juče. Izgleda da je primetio kakvu politiku vodite, pa se na vreme sklonio. Vi ste u toj emisiji rekli da neće biti dovoljno bandera za sve izdajnike, i da treba zvati ROSU da uhapse Marka Đurića. Kada vam je sujeta povređena kada je neko od vas uspešniji u duelu, vi hoćete da zovete ROSU - rekao je Vučić.

Vučić je dodao da je 1.876 albanskih terorista pušteno na slobodu, uključujući Aljbina Kurtija i braću Mazreku, upravo tokom vlasti DSS.

- Što ste nam urnisali vojsku. Nismo imali ni zolje ni bacače. Po 156 evra po komadu. Danas imamo i "osa" i "zolja". Imamo i "kornete", čekamo i "Mistrale". Za to niste zaslužni vi. Ali lepo je kad neko može da govori bez ikakve odgovornosti, da bi se dopao ljudima - poručio je Vučić Jovanoviću.

Vučić ističe da nije napadao nikoga zbog reakcije tadašnjih vlasti na jednostrano priznanje nezavisnosti Kosova.

- A danas kažete da je doteralo cara do duvara. Znači nije tada doteralo cara do duvara, već danas moramo da se bijemo. Nije trebalo da se bijemo ni tokom pogroma 2004. godine, kada su palili crkve i proterali ljude. Jedino što je tada urađeno je pokušaj spaljivanja džamija i ambasada. Šta je tada urađeno? Ništa. Pritom ne želim da kažem da ste vi to uradili. Nije narod znao od besa šta da radi. To je bio rezultat užasno loše politike, sa katastrofalnim rezultatima - rekao je on.

Vučić je rekao da se on bavi suštinom i činjenicama, i potom pokazao pristupni dokument za EU.

- Dakle mi smo se za dve stvari izborili 2015. godine. To su Rezolucija 1244 i to da nema prejudiciranja statusa Kosova. Ono čime su oni to osporili je upravo presuda Međunarodno suda po kojoj Albanci nisu prekršili međunarodno pravo - rekao je on.

Vučić ističe i da ne misli da je Koštunica dočekivao Solanu zato što je voleo, već zato što je morao, kao predsednik.

- Kažete i da se u Skupštini više angažujemo i da Skupština mora da više učestvuje u razgovorima. Meni je to lakše, ali nikada se nećemo dogovoriti. Ne zato što ne možemo, nego zato što nećete da se dogovorimo. Uvek imate izgovore, uvek imate Lajbnicov dovoljni razlog. Vi imate pravo na to, samo i ljudi imaju pravo da donose zaključke o tome. Lako je lepo govoriti, a teško je izvršavati stvari - dodao je Vučić.

Vučić ističe da je nemoguće postići dogovor ni oko ovog izveštaja, a kamoli oko nekih ozbiljnijih pitanja.

- Vi samo hoćete da napravite predstavu za medije, a da se ništa ne uradi. U redu. Meni će biti skinut teret sa grbače, a vi ovde pravite predstavu. Nemojte da brinete ljudi, biće sve potaman, samo da oni uzmu stvar u svoje ruke - kazao je Vučić.

Vučić je dodao da Jovanović zaboravlja šta je prethodilo Briselskom sporazumu, i da je država bila osiromašena i razorena, kao i da je armija bila nepostojeća.

- mali smo jedan MiG-21, koji je u to vreme bio mrtvački sanduk. Od helikoptera smo imali samo Gazele sa topovima i jednu 'sedamnaesticu'. A sada pošto imamo mnogo, a imaćemo još više, želim sada da vam kažem da kupujemo još 11 Mi-35 sa Kipra. Prosto, onda možete i da se silite, ali preko tuđih leđa - ističe on.

Vučić je rekao da je on ponosan na Briselski sporazum, i da ništa slatko nema u njemu, ali je sprečio uništenje Srbije i dao nam vremena da ojačamo.

16:18 - Obratili se Đukanović i Jovanović

Poslanik Vladimir Đukanović je tokom svog obraćanja istakao važnost mira u teškoj trenutnoj situaciji u regionu i svetu.

On je takođe pozvao sve kolege poslanike da glasaju za izveštaj o pregovaračkom procesu sa privremenim institucijama u Prištini.

Poslanik Miloš Jovanović je rekao da je Međunarodni sud pravde dao samo savetodavno mišljenje, kada je iz tog tela saopšteno da Albanci nisu prekršili međunarodno pravo kada su jednostrano proglasili nezavisnost.

15:50 - Mi ćemo umeti da čuvamo Srbiju

Vučić je odgovarajući na pitanje poslanika Vladete Jankovića, naveo je da može za mesec, dva da se glasa za rezoluciju u koju bi bili uključeni narodni poslanici.

- Meni olakšavate time, ali spreman sam da o tome ozbiljno razmislimo - naveo je Vučić.

- Rekli ste još 5. septembra 2020. godine da će 5. septembra 2001. Kosovo biti član UN. Kao što vidite, nije se desilo. Nije se desilo ni septembra 2022. godine… Mi ćemo umeti da čuvamo Srbiju", kazao je predsednik Srbije.

Predsednik se osvrnuo i na dijalog Beograda i Prištine.

- Ja vam sada kažem, oni to pokušavaju da završe do Nove godine, pokušavaće posle do marta, do septembra, pa onda do još godinu dana. Pošto znam šta rade i očekuju, kažem vam, neće uspeti. Jedan papir sam čak odbio da primim - objasnio je Vučić.

15:46 - Obratio se Vladeta Janković

Poslanik Vladeta Jerotić obratio se predsedniku Vučiću, i tražio od njega da se obaveže pred Skupštinom da će pred svako potpisivanje nekog narednog dokumenta izaći pred Skupštinu da objasni šta potpisuje.

15.33 - Vučić odgovorio Novakoviću

- Pričate o Oliveru Ivanoviću. Vi njega verovatno nikada niste ni videli. Dali ste sebi za pravo, optužujete ljude za ubistvo. Sve su u stanju da izmisle, ali ako ih podsetite da su to u stanju, onda sam ja krivac za sve. Pitate ko je pustio spot o Oliveru Ivanoviću na Pinku. To je uobičajena preterana izborna kampanja. Ljudi, ovo je vaša kampanja. Andrej i Danilo u šahti kao Gadafi. To je poziv na ubistvo i na silovanje. To je vaša kampanja. Nisam ja lud, nego ste vi bezobzirni - rekao je Vučić posle obraćanja posle obraćanja poslanika Nebojše Novakovića

Vučić je poručio Novakoviću da će uvek biti spreman da im odgovori, dok rejting opozicionih partija bude i dalje padao.

- Kažete, dogovorio se sa Zapadom 2010 ili 2011. Gde sam, jesam li leteo negde pa se dogovorio? Šta je ovaj čovek nama rekao? On nam je rekao da su izbori koji su tada organizovani, kada je on bio na vlasti, znači bili organizovani na takav način da je Zapad glasao. I kada pričate o izvesnom gospodinu Lukiju, ja ne znam ko je čovek. Samo znam da je dugo bio u Demokratskoj stranci, i da nas je dugo mučio u Pećincima. Što se tiče fašizma, vi ste ti koji stalno Srbiju nazivate fašističkom zemljom. Napadate našu braću Mađare, smeta vam spomenik nevinim ljudima koji su ubijeni. I onda čuvena pretnja: 'Kad mi dođemo na vlast...' I to stalno slušamo. Čim oni dođu na vlast, mi ćemo svi u zatvor, moja deca će biti silovana kao Gadafi. I to je kod njih sve normalno. Ne brinite, nećete doći na vlast, a mi ćemo o vama da brinemo kao malo vode na dlanu. Tu negde, oko 5 ili 6 odsto glasova, da narod uvek zna ko ste i šta ste - rekao je on.

Vučić je dodao i da je mnogo ljudi u vreme prošle vlasti ubijeno iz političkih razloga, kao predsednik Vlade.

- Evo sada, imamo i drugog koji je postao heroj albanskih medija. Rekao je: 'Kažete biračima da ne date Kosovo, a Zapadu kažete da dajete'. Eto, sve to su izvukli iz vašeg govora. E pa sada, pošto vam je najveći problem to što vam ja odgovaram, želim da vas obavestim da ću i dalje nastaviti to da radim, da se još više sekirate - rekao je Vučić.

15.28 - Da se izvinite ministru Lončaru

Odgovarajući na izlaganja poslanika, Vučić je istakao da se Srbija zalaže za mir u region, odnosno Kosovu i Metohiji.

- Ovoj zemlji su potrebne investicije, da ne ratuje i da bude otvorena… Optužili ste ministra Lončara na osnovu tabloida i društvenih mreža. Znate li vi koliko je on ljudi spasio? A zašto je dr Smrt. Ko ste vi da ga nazivate? Što je ministar Vulin diler droge? Ko vam je to rekao? Jednu laž million ponovite i mislite da je postala istina, nije. Da se izvinite Lončaru, ako je to neistina. Ako je istina, da odmah odete u tužilaštvo da kažete da je ubijao kao lekar - naveo je Vučić.

Predstavnik liste Moramo Đorđe Miketić rekao je da ne može da se izvini, jer zna “kako on vodi ministarstvo” i kako su mu drugi dali taj nadimak. Vučić je na tu konstataciju rekao to što je nekome dat nadimak, ne znači da je kriv i naveo da ne postoje dokazi za te tvrdnje.

Predsednik Srbije naveo je da je bio prisluškivan, tačnije razgovor njega i Vojislava Šešelja dok je lider Srpske radikalne stranke bio u Hagu i naveo da ima dokaz protiv priča da se navodno "napio od sreće kada je ubijen premijer Zoran Đinđić", istakavši da je to laž.

- Ovo sam vam rekao samo da vidite - naveo je Vučić.

Predsednik Srbije istakao je da je tačno da zemlja mora da unapredi i ulaže u ekologiju, ali je naveo da je došlo do rasta kada je reč o poljoprivredi, kao i u oblasti informatike.

15.14 - Vučić: Neću vam dati nijedno dete da ubijete u Srbiji

Predsednik Vučić se prvo obratio poslaniku Milićeviću, i istakao da povlačenje priznanja nije fudbalska utakmica.

- Pokušavamo da očvrsnemo našu pregovaračku poziciju. Znamo da nećemo promeniti mišljenje najmoćnijih zemalja na svetu. Albanci su tražili od Republikanaca posebno Vijetnam i Keniju, veliki je pritisak na te dve zemlje. Ja vam to otkrivam prvi put. Ja ću stupiti u kontakt sa novim predsednikom Kenije. Nadam se da ćemo moći da očuvamo našu poziciju - rekao je Vučić.

On je poručio poslanici Jefić Branković, i rekao da se sve vreme u Skupštini govorilo o tome šta se nama sviđa.

- Samo smo pričali o tome, a ne šta je stvarno i realno. Situacija je mnogo teža nego što mi mislimo. Albanci neće da čuju ništa. Ni Evropljani ni Amerikanci. O svemu ovome što mi pričamo sada. Kako mislimo da živimo u svetu gde Amerikanci i Evropljani nisu bitni. Ja ne moram da ih volim, ali su ovoj zemlji bitni - kazao je Vučić.

Predsednik je rekao da je litijum budućnost, a da smo mi svoju šansu propustili, u odgovoru Đorđu Miketiću.

Vučić je rekao da se svaka reč izgovorena tumači na pogrešan način, po pitanju Kosova i Metohije.

- Kao Boga vas molim, predložite šta ćemo da radimo. Obavezao sam se da ću primati predstavnike institucija, obavezao sam se da ću da šaljem pisma. Hajde da ja vas zamolim jednu stvar. Izađite iz političkih napada, i uđite u to šta želite svojoj zemlji. To je moja molba za vas. A to što ste nekoga nazvali doktor smrt, a nekoga dilerom droge, molim vas da se izvinite Zlatiboru Lončaru ovog trenutka. Ako imate dokaze, idite u tužilaštvo i dokažite da je ubica, i ja sam siguran da će oni odmah da postupe po tome - poručio je Vučić Miketiću.

Vučić je zatim rekao i da su poslanici opozicije plakali kako ih neko napada, dok ustvari hoće da biju predstavnike vlasti, i nazivaju ih najgorim imenima.

- Vi ste danas pokazali vrhunac beščašća. U trenutku kada sam vam pokazao da je neko svojeručno napisao da će nečije dete da udavi u šahtu, vi ste na to reagovali tako što ste počeli da vičete, i da govorite da ja treba da prekinem. Samo sam čitao ono što ste sami govorili. Neću vam dati nijedno dete da ubijete u Srbiji, nikada - kazao je Vučić.

14.55 - Milivojević tražio reč pa izašao iz sale

Posle odgovora predsednika Srbije Aleksandra Vučića ponovo se obratio Slaviša Ristić, a zatim Đorđe Milićević i Sanja Jeftić Branković.

Predsednik Skupštine Vladimir Orlić je prozvao i Srđana Milivojevića, koji se javio za reč, ali je u međuvremenu izašao.

Posle toga je govorio i Đorđe Miketić.

14.50 - Obraćanje poslanika

Posle odgovora predsednika Srbije Aleksandra Vučića ponovo se obratio Slaviša Ristić, a zatim Đorđe Milićević i Sanja Jeftić Branković.

Predsednik Skupštine Vladimir Orlić je prozvao i Srđana Milivojevića, koji se javio za reč, ali je u međuvremenu izašao.

Posle toga je govorio i Đorđe Miketić.

14.05 - Vučić odgovorio Ristiću

Vučić je posle obraćanja poslanika liste Ujedinjeni za pobedu Srbije Slaviše Ristića odgovorio na njegove optužbe.

- Ja sam znao, slušajući inače šta govore u javnom diskusrsu, da ne mogu da podnesu da dobiju odgovor. U stanju su sve da izgovore, da će brat i sin da mi završe u šahtu, da će da nas biju, ali kada treba da dobiju odgovor, onda ne žele da nas čuju. Nisu naučeni da dobiju odgovor. Koriste svoje medije i kanale da kažu šta im je volja. Ja sam samo citirao čoveka šta je govorio. Ti ljudi ne razumeju da narod na KiM ima pamet i glavu, i da ti ljudi sami donose odluke kako će da glasaju. Puna su vam usta hvale, patriotizma i borbe protiv separatizma. Kako onda gospodine Ristiću prihvatiste onda 120.960 evra od prištinskog režima 2013. godine.

On podseća Ristića da postoji finansijski trag, i da on napada druge za iste stvari koje je on radio.

- Znate šta je uradio, zašto je mislio da se to ne zna? Od 2001. do 2013. godine je bio u vlasti. I nije podizao sve vreme, a onda je podigao odjedanput, mislio je da se neće videti. Nemam ja ništa protiv toga, ja samo imam protiv licemerja, da prebacujete drugim ljudima stvari. Imam protiv toga da pričate kako se ne zna, niste sigurni, priča se na društvenim mrežama. Imate li neki ozbiljniji argument od "rekao mi je komšija" .

On je pokazao papir koji demantuje izjave Ristićeve tvrdnje o izgradnji albanske baze na KiM, i na kom se vidi da su gradonačelnici srpskih gradova na KiM bili protiv toga.

- Sve je tako, cela vaša priča je takva. Sve se svodi na rekla kazala, rekla mi komšinica. A gde piše, ma koga briga. A kada donesete papir, onda kažu ma pusti to što piše. Vi ste pozvali na jedinstvo, i rekli da je važno. Pa što ne glasate za usvajanje izvešataja koji vam ne čini nikakvu štetu? Zavitlavate narod. I onda kažete vlast je kriva.

13.34 - Vučić: Dva dana vas slušam i nikako da čujem nešto oko KiM

- Rekli ste da ne želim da čujem dva minuta nečijeg mišljenja. Pa koliko puta sam po dva minuta saslušao šta imate da kažete. Ja možda nemam dana radnog staža, ali ni dana nisam krao ni pljačkao po preduzećima. Ja vas slušam dva dana i nikako da čujem nešto oko KiM što bi bilo vredno i dobro da uradimo za naš narod i našu zemlju.

Vučić je istakao i da nema problem sa time što se poslanici opozicije prepoznaju u govorima drugih poslanika.

- Samo nemojte da mi govorite o tome da li mogu da slušam ili ne mogu da slušam. Nastaviću da vas slušam, kao što sam i juče, jer sam spreman da sedim i pet dana ako treba, samo da čujem neki predlog kako da pomognemo našem narodu na Kosovu i Metohiji.

13.30 - Vučić odgovorio Aleksiću: Ne kriminalizujte Srbe sa Kosova

Predsednik Aleksandar Vučić je odgovorio Miroslavu Aleksiću i rekao da ima 31 godinu radnog staža, i da nijednu godinu radnog staža nije krao i pljačkao u lokalnim samoupravama.

- Jednu obmanu koju sve vreme provodite. Mogu da prihvatim deo krivice da je trebalo manje da govorim ovde. Tačno je i da će konačna odluka o KiM biti doneta u Savetu bezbednosti. Ali to se znalo i ranije, imamo Rezoluciju 1244, koja može biti derogirana samo nekom sledećom rezolucijom. Opet ću vam reći, ne kriminalizujte Srbe sa Kosova, oni helikoptere nisu ni videli, koliko ste vi videli luksuznih hotela. Nemojte samo računicu da vam izvodim, da vidite ko je bahat i arogantan.

13.20 - Bakarec i Aleksić govorili u Skupštini

Posle Vučićevog odgovora Milivojeviću, obratili su se poslanici Zoran Sandić, Radomir Lazović, Marijan Rističević, Zoran Lutovac i Siniša Kovačević.

13.00 - Vučić odgovorio Siniši Kovačeviću

On je potom odgovorio Siniši Kovačeviću, i rekao da ga čudi što ga nisu nazvali kugom, kasapinom i lažljivcem.

- To je veoma "pristojan" rečnik za političke protivnike. Mada za vas ne bih rekao da ste politički protivnik, pošto ste pet stranaka promenili. Izbacili su vas i čak iz pokreta koji ste vi osnovali. Nije u moje vreme Kosovo proglasilo nezavisnost, nego u vreme vaše stranke. Kada je vaša stranka imala mesto šefa diplomatije, i druga ministarstva. Nije u moje vreme doneta presuda Međunarodnog suda pravde o tome da proglašenje nezavisnosti Kosova nije pogazilo međunarodno pravo, nego u vaše.

Vučić ga je zapitao da li se sa "Dobrodošao izdajniče" obraćao svojim kolegama iz stranke?

- Ovo isto što smo čuli danas, čuli smo i 2013. godine. Ovo što ste nam vi rekli je negacija onoga što ste juče iznosili. Vi pominjete izdajnike. Vi ste govorili ovde o izdajnicima, a niste pogledali sopstvenu stranku, šestu po redu, gospodine Kovačeviću.

- Da vam dozvolim da vi više volite KiM od mene neću nikada. Na Kosovu sam proveo mnogo vremena, znam svako srpsko selo. I na Kosovu znaju i mene. Pogledajte koliko su glasova dali kome. Što jaučete? Što se tiče Potemkinovih sela. Potemkin je potcenjen u istoriji, on je uradio mnoge stvari, za razliku od vaše vlasti. Nije on bio toliko negativna ličnost u istoriji, kao što vi hoćete da ga predstavite. Što se tiče toga ko kome ide na mitinge, pa gde ste to našli da pitate? Pa vi ne možete da skupite 70 ljudi, uvek ista lica, i meni to govorite, ja okupim 130.000 ljudi.

Predsednik ističe da je on predsednik svih građana, i da će pred svima da govori, kao što je pričao sa meštanima Nedeljica.

- Ja ću da razgovaram, a vi hoćete da bijete. Ovaj hoće da mi dete ubije u šahtu, vi hoćete da bijete. I onda pričate o finoći, kulturi i aristrokratskoj strukturi. A vi sve englesko plemstvo. Da vam ne kažem šta je svojevremeno na to rekao Baja Pašić, baš u Skupštini. Meni je bilo drago da čujem vaš izvanredan ponovljeni govor. A što se tiče lokalnih kabadahija, jeste li pogledali oko sebe. Uništili opštine, za narod nikada nisu imali ni pet minuta. Ali ja sam saglasan sa vama da je tačno da ima mnogo lokalnih kabadahija, i to su stvari koje nikada ne možete do kraja da promenite. Koliko god je moguće, mi to menjamo.

On je dodao da je kao mladić bio na strani Siniše Kovačevića, kada je devedesetih izbio skandal zbog predstave o Svetom Savi.

- Nisam bio u politici, ali sam bio na vašoj strani. Što se Kosova i Metohije tiče apsolutno sam saglasan sa vašom rečenicom da je teret neravnomerno raspoređen. Uvek sam spreman da analiziramo rezultate, i sigurno vam kažem da je neravnomerno raspoređeno. Ja sam vam rekao da sigurno za vreme mog predsedničkog mandata Kosovo neće biti nezavisno. A onda ćemo da izmerimo rezultate mog i vašeg mandata, a onda ćemo da izmerimo rezultate.

Vučić je Kovačeviću poručio da je njegov najveći problem to što on govori.

- Želim narodu da ukažem na jednu činjenicu. Drago mi je da ste još jednom pokazali koliko ste nervozni. Ali građani moraju da čuju istinu. A to je da ovaj poslovnik po kome ja imam pravo da govorim ste doneli vi, vi ste to doneli. Vama smetaju vaša pravila, a ne moja. Kritikujete sebe sve vreme, optužujući nas. I ne možete da se upristojite, i ponavljam da nikome od vas nisam dobacio. Kritikovao bih danas vaš nastup kao licemeran, zato što ste vi napisali najskaradniju dramu o Svetom Savi, ali tada sam branio vaše pravo na umetnički prikaz i predstavljanje, iako sam bio samo mlad čovek i ništa više. Ne brinite vi o Srbiji, ona je danas u mnogo boljim rukama nego vaša stranka.

12.40 - Poslanici o Izveštaju o pregovorima

Posle Vučićevog odgovora Milivojeviću, obratili su se poslanici Zoran Sandić, Radomir Lazović, Marijan Rističević, Zoran Lutovac i Siniša Kovačević.

12.20 - Vučić odgovorio Milivojeviću (DS): Razorili ste zemlju!

Član Demokratske stranke Srđan Milivojević tokom izlaganja pozvao je Vučića da zbog "katastrofalne politike" podnese ostavku.

Predsednik Vučić je kritikovao MIlivojevića, odnosno period kada je DS bila na vlasti.

- Više puta smo čuli od njega kako su Srbi sa Kosova krivi pošto učestvuju u Vladi na Kosovu. Znate, ljudi iz Demokratske stranke, poput gospodina Bogdanovića, su učestvovali u vlasti na Kosovu. Oni pričaju da su neki drugi krivi za sve ono što su oni radili pre 20 godina. Ne interesuje ih istina, jedino žele da viču. Kažete da su ovde lopovi. Da, ja mislim da smo imali pravu lopovsku vlast. Mislim da ste razorili zemlju, da ste je uništili, i da nam je potrebno mnogo godina da se vratimo.

Vučić je poručio da smo u vreme DS imali najveću nezaposlenost u Srbiji, a da danas imamo najveću, i to po Eurostatovom modelu.

- Opljačkali ste fabrike, uništili ste 500 fabrika, mi smo ih izgradili 300. Otpustili ste 450.000 ljudi… To su rezultati vase vlasti.

Rekao je i da trpi brojne uvrede na račun porodice, kao i pretnje i da svakodnevno sluša najstrašnije stvari koje se govore o članovima njegove porodice.

- Ja ću da se osvrnem na svaku laž koju ste izgovorili. Govorite i kukate ovde kako je vas neko nazivao. Evo šta kaže čovek koji je malopre govorio: "Andrej i Danilo pronađeni u šahtu kao Gadafi". Dakle to je čovek koji želi da mi ubije dete. Zašto mi dobacujete, zato što želi da mi ubije dete. Sram vas bilo sve, i što se tome smejete sada. I pri tome sve vreme glumite žrtve. Ne postoji gadost koju niste u stanju da izgovorite. Ali ste u stanju da primetite sve što ne ide vama na ruku.

On kaže da je Tonija Blera sreo nekoliko puta, i da će uvek pokušavati da od neprijatelja napraviti prijatelja.

- Jel ste to o Bleru pričali o Đinđiću? On se sreo sa njim dve godine posle bombardovanja. Koštunica crveni tepih prostro pred Solanu. Svako vaše dobacivanje mi govori samo koliko vas boli istina. To da ćete da sahranite moje dete i brata, to govori o vama. On je sve to govorio javno. Ne pitate njega da li ga je sramota.

Istakao je i da ima pametnija posla nego da gleda pevačice poput Maje Berović.

- Pričate o Krajini. Mi smo tada bili jedina opozicija, a lider stranke je tokom pada Krajine bio u zatvoru. To je još jedna od laži koju stalno iznosite. U Hrtkovcima nisam bio, nisam bio ni član stranke tada. Ako govorite o Šešelju, siguran sam da bi vas on rasturio kada bi se govorilo o tome. Što se tiče ubistava i kriminalu, mi smo u vaš vreme bili rekorderi po tome. Ubijen je premijer. Dva policijska generala u jednom danu. Imali smo 15 puta više ubistava nego danas. Vaša vlast je eufemizam za organizovani kriminal, lopovluk i pljačku.

Predsednik je poslaniku DS poručio da ne ubija tuđu decu, i da ne preti nikome.

- Vi kažete da nema rešenja za KiM. Osim Bajrama Redžepija, nije Priština proglasila protivpravnu nezavisnost u vreme Aleksandra Vučića, nego u vaše. A vaš ceo odgovor je bio da se predsednik skloni u Rumuniju, da bi izbegao odgovor naroda. A pre toga vam je bio junački odgovor na pogrom Srba. Igrali ste pasijans u skupštini tokom pogroma.

"Vi me nikada nećete pobediti"

Vučić kaže i da će odluku o ostavci doneti sam, i da ga ljudi poput Milivojevića nikada neće pobediti.

- Ako bude bilo potrebno ostavku ću da podesem. Vi ste izgubili na poštenim izborima na kojima su meni bile vezane ruke zbog Ukrajine, da nisu, dobili bismo još više. Vi me nikada niste i nikada nećete pobediti, ja ću sam da se sklonim.

- Ja ću sam da se sklonim kada vidim da nemam energije, iako sam juče video da imam više nego svi vi. Ja znam da mi je poslednji mandat, a plašim se da ni posle nećete moći da pobedite, pošto će narod da izabere nekog pristojnog i racionalnog, koji će Srbiju da vodi napred, a ne da je vraća u mračni period poput vas. Vaša vlast je bila najmračniji period svih srpskih vlasti od 1918. godine - zaključio je Vučić.

11.50 - Mirković: Opozicija sednicu pretvorila u poligon za napade na Vučića

Poslanik SNS Aleksandar Mirković rekao je da su predstavnici opozicije posebnu sednicu parlamenta o Kosovu i Metohiji videli kao poligon za razračunavanje sa predsednikom Aleksandrom Vučićem, zamerajući im što, kaže, nisu pokazali elementarno poštovanje prema predstavnicima srpskog naroda iz pokrajine koji sednicu prate iz skupštinske galerije.

Mirković je izrazio nezadovoljstvo što juče, kao ni danas, niko nije rekao ništa o izveštaju, osim da ima puno prideva i da se kroristi reč državni vrh, a da se niko od opozicije nije postavio u kožu ljudi koji žive na KiM.

Dodao je, kaže, da je očekivao sugestije, predloge kako da se olakša život tih ljudi, da li je dovoljno kuća napravljeno, vrtića, škola..., uz ocenu da je jednom broju poslanika bitno da šalju zapaljive i nedogovorne političke parole.

- Pravci u kojima ste se kretali veoma su opasni, predstavnike Srba ste nazivali ubicama i kriminalcima, time ste dali novu municiju Aljbinu Kurtiju, za marifetluke da može da kaže - eto i u Beogradu ih neki smatraju kriminalcima.

Upitao je poslanike koji su o tome govorili da li su se zapitali da će zbog njihovih izjava možda neko dete biti napadnuto na putu do škole.

- Normalno da niste, jer ako dođe do problema rešavaće ih Aleksandar Vučić. Zato nemate ni svesti šta pričate, a ni odgovornost.

Vidi, kaže, da se izveštaja "neće ni dotaći", iako je upravo danas, više nego ikada, potrebno jedinstvo, mir.

- Dok je Aleksandar Vučić na vlasti, Srbi na KiM imaju budućost.

11.02 - Odgovor predsednika Aleksandra Vučića

- Ne mogu da odgovorim na svako izlaganje, sačekaću da prođe po pet, deset poslanika pa ću pokušati da odgovorim. Zahvalan sam gospodine Ferhatoviću na onome što ste izgovorili. Daćemo sve od sebe da mir sačuvamo. U Srbiji žive i Bošnjaci, Rumuni, Rusini, Albanci i mi se time ponosimo i zato smo se trudili, ovo je i nacionalna tema, ne samo državna. Vopdićemo računa da kroz ovu politiku prema drugim narodima, da sačuvamo mir i stabilnost.

Predsednik je odgovorio i na govor poslanika Olenika.

– Vojvodina suštinski nije ništa izgubila, samo je dobila kroz budžet. Što se tiče Gasproma, renta se ne plaća za gasovod nego za eksploataciju gasa. Pruga Beograd-Novi Sad funkcioniše fantastično – kaže Vučić i dodaje:

– Grade se frabruike vode u Temerinu i Beočinu, sam projekat Čista Srbija je od velikog značaja – kaže Vučić.

10.52 - Aleksandar Jovanović Ćuta pravi haos u Skupštini

Reč je dobio Aleksandar Jovanović Ćuta koji je izneo "fenomenalno rešenje" za Kosovo i Metohiju - svi moramo da sadimo jagode!

To je bio jedini put da je Ćuta pomenuo Kosovo i Metohiju za sve vreme svog govora, iako je jedina tačka dnevnog reda Izveštaj o pregovaračkom procesu sa privremenim institucijama u Prištini. Za vreme svog obraćanja narodnim poslanicima on je pravio haos i vikao, toliko da su ga i narodni poslanici iz njegovog poslaničkog kluba opominjali da se drži teme.

10.05 - Rasprava

10.10 - Prof.dr. Jahrija Ferhatović

– Ono što smo juče čuli od predsednika Aleksandra Vučića je jedini put kako da izađemo iz ovog problema.

10.14 - Aleksandar Olenik

– U novijoj istoriji parlamentarizma održala se samo jedna sednica o Vojvodini i to daleke 1919. godine. Ne umanjujući značaj pitanje Kosova. U ovom trenutku 700.000 građana Vojvodine nema pijaću vodu. Samo sporazum o Kosovu štiti građane Vojvodine, Srbije i Kosova. Mi ćemo podržati izveštaj koji je predsednik Republike juče predstavio.

10.20 - Elvira Kovač

– Važna je izgradnja puteva, proces dijaloga Beograda i Prištiner je pokrenut 2010. godine i činjenično stanje je da smo mi na evropskom putu.

​10.26 - Vladimir Pavićević

Poslanik Vladimir Pavićević najavio je da opozicioni Zeleno-levi klub neće podržati Izveštaj.

– Juče smo čuli mnogo zapaljivih reči. Mi nećemo glasati za Izveštaj, on je jednostran.

10.37 - Hadži Milorad Stošić

– Pri razmatranju prethodnog Izveštaja, verovatno se sećate da predstavnici sa KiM nisu bili tu. Zato ih sada pozdravljam. PUPS je uveren da Vlada Republike Srbije smatra neotuđivim delom Kosovo i Metohiju – istakao je Stošić.

10.00 - Počela posebna sednica, nastavlja se rasprava

Vladimir Orlić konstantovao je početak Sednice. Potvrđeno je da 150 narodnih poslanika prisustvuje sednici.

Predsednik Skupštine Srbije najavio je da će se i danas raditi bez pauze.

- Ruku na srce, ja ovu salu gledam odavde ceo dan, jedini koji je bio ovde bez pauze je bio predsednik države. I kako to obično biva, oni koji se najviše žale su najviše i izlazili - rekao je Orlić.

Prvi prijavljeni za govor u Skupštini je prof.dr. Jahrija Ferhatović.

– Ono što smo juče čuli od predsednika Aleksandra Vučića je jedini put kako da izađemo iz ovog problema - rekao je Ferhatović.

Sledeći koji je dobio reč je Aleksandar Olenik.

9.58 - U Skupštinu stigao predsednik Aleksandar Vučić

9.40 - Pristižu poslanici

Podsetimo, posebna sednica skupštine počela je u utorak, a rasprava je trajala više od 10 časova.

Poslanicima je Izveštaj predstavio predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je pozvao sve poslaničke grupe da glasaju za izveštaj, jer bi, kako je rekao, jedinstvo o ovom pitanju bilo važno i za sliku Srbije u svetu.

Vučić je poručio da neće ni posredno ne neposredno priznati tzv. Kosovo, niti će odustati od svoje legitimne borbe za državne i nacionalne interese, ali i borbe za poštovanje međunarodnog prava.

Predsednik je ocenio, nakon više od deset sati rasprave, da je sednica parlamenta prošla mnogo bolje nego što je očekivao.

"Rasprava je prošla mnogo bolje nego sto sam mislio, jedino što sam očekivao da će svi glasati za izveštaj", rekao je Vučić i naglasio da je izveštaj urađen odgovorno.

