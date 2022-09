Gosti Hit Tvita jedinstveni u OSUDI PONAŠANJA BAKE PRASETA! Šokirani njegovim brutalnim vređanjem pokojne Kike: Neko je morao ranije da reaguje!

Autorka i voditeljka Verica Bradić večeras sa svojim gostima razgovarala o najaktuelnijim političkim dešavanjima u Srbiji, ali i svetu.

Gosti ovonedeljnog "Hit Tvita" bili su lider socijalista Ivica Dačić, urednik Informera Dragan J. Vučićević i predsednik Srpske napredne stranke Vojislav Šešelj.

Dačić je govoreći o formiranju nove vlade rekao da je znao da se to neće brzo rešiti jer to nije jednostavan proces zbog brojnih društvenih dešavanja koja vas odmiču od kadrovskih rešenja.

Kako je rekao, i on je poput javnosti nestrpljiv.

- Razgovarao sam više puta sa Vučićem o tome, ali ne i o personalnim rešenjima. Vučić mi je predložio da budem prvi potpredsednik vlade i šef Biroa za koordinaciju službi bezbednosti i ostalo je da se dogovorimo oko resora. Ni žena mi ne veruje da se nismo dogovorili - kaže Dačić.

Predsednik Radikalne stranke, dr Vojislav Šešelj kaže da je juče u Beogradu bilo uzbudljivo.

- Dobro je što ni jedna glava nije pala, ali ima povređenih policajaca. To nije bilo dobro. Veliki su bili pritisci spolja - kaže Šešelj.

Predlog broj 1 - Sednica o Kosovu

Vučićević je naveo da je izostala konstruktivna rasprava na skupštinskoj sednici o Kosovu i da se jasno videlo ko je ko.

- Objavili smo preciznu satnicu koliko je ko bio u skupštini. Vučić je prvog dana sedeo u sali 10 sati, a narednog 14 sati. Odgovorio je na svako pitanje, saslušao svaku uvredu...Boško Obradović koji se borio za to radno mesto tamo je drugog dana bio dva sata - rekao je Vučićević.

- Sa jedne strane imate zelene građaniste, koji se zalažu za nezavisnost Kosova, a sa druge strane šatro patriote - dodao je on i napomenuo da se patriotizam dokazuje na delu, a ne tako što za sebe kažete da ste patriote.

Kako je dodao, kada bi se izbori na proleće ponovili ovi koji su sada prešli cenzus sada sigurno ne bi, posebno ne oni koji glume patriote.

Vučićević je naveo da je svetu trebalo da bude poslata poruka o jedinstvu, ali da to nije učinjeno zbog lažnih patriota u opoziciji.

Šešelj: Cela opozicija je pala na ispitu

Šešelj je govoreći o sednici parlamenta na kojoj se govorilo o Kosovu i Metohiji, istakao da nije pokazano jedinstvo i da je cela opozicija pala na ispitu.

- Ovi koji glume patriotske partije su pokazali ko su. Najmanje je bilo govora o Kosovu, namerno se širila priča na različite teme - istakao je Šešelj i dodao da je KiM tačka oko koje moramo jedinstveni i da nema odstupanja.

Opozicija je trebalo da bude složna i da se izađe sa jedinstvenim stavom. Vidim da ti zaključni sadrže samo fakta, koja je svako mogao da prihvati, nije to bilo ništa ideološki

Naveo je da je Vučić više puta rekao da neće priznati Kosovo, kao i da neće uvesti sankcije Rusiji.

Dačić je istakao da je u parlamentu opozicija ispolitizovala temu Kosova i Metohije i raspravu iskoristila za napad na vlast.

- Nakon 2012. godine kada je formirana nova koalcija, pitanje Kosova je vraćeno na pregovarački sto, 22 ili 23 države su povukle priznanje. Nikada nismo uradili ništa što nije u interesu Srba - dodao je Dačić.

Prema njegovim rečima, svrha sednice je bila da se pokaže državno jedinstvo po pitanju Kosova i Metohije.

Dačić kaže da niko nije video razlog zašto neko ne bi glasao za izveštaj.

Predlog broj 2 - Prajd

Vučićević je navodeći da mu su mu odvratni LGBT aktivisti koji su gurali Srbiju i Beograd u haos.

- Država im kaže nemojte u ovom trenutku, imamo previše prolema. Ko je pre nekoliko godina mogao da zna da će biti ovakvih problema. Namernu su gurali Srbiju u sukobe, a desničarski plaćenici su jedva dočekali. Oni batinaši kod Veterinarskog fakulteta su školovani za to. Sve je to bilo odvratno. Nemam ništa protiv LGBT zajednice. Budi šta hoćeš nemoj mi to nametati kao vrhunsku vrednost - dodao je Vučićević.

Kako kaže, za njega nije prihvatljivo ponašanje pojedinaca koji su se skidali ispred crkve, ako i oni onih koji su se maskirali u Hrista i to goli, ali ni ponašanje političara koji su pokušali da to iskoriste za sticanje političkih poena, kao i onih koji su samo čekali da prođe.

Juče je bio cilj da bude mrtvih, da neko pogine, da bi se izazvao haos. To su priželjkivali i plaćenici sa zapada i oni sa istoka

Dačić je saglasan da mnogi političari na ovo gledaju kao na temu koja može da im donese neku političku korist.

- Mi nismo bili protiv toga. Bio sam ministar MUP-a kada je bila dozvoljena Parada ponosa i bili su ogromni sukobi. 10 godina nije bilo sukoba. Doneti su zakonu, postoje prava, ali dekadencija se ne može tolerisati, omalovažavanje verskih obeležja, kao što onaj koji je udario policajca uhapšen je, treba da bude i ovaj koji je omalovažavao verska obeležja - dodao je Dačić.

Predsednik SRS je naveo da je siguran da Rusi nikoga nisu finansirali da učestvuju u haosu.

- Rusija ne finansira političke stranke u Srbiji, bar ne da je ta informacija do mene. Rusima nije u interesu da se sistem u Srbiji uzdrma, jer je Srbija još uvek jedina zemlja pored Belorusije nije uvele sankcije Rusiji. Ja sam protiv održavanja Parade ponosa, ali nisam za ugrožavanje prava homoseksualaca. Ne treba ih diskirminisati i progoniti. Protiv sam toga da se takvo seksualno ponašanje promoviše - rekao je Šešelj. 

Predlog broj 3 - Prase protiv Mitrovića

Dačić kaže da je neke stvari video po prvi put budući da ne koristi društvene mreže.

- Zaprepašćen sam količinom mržnje i podsticanja na nasilje. Ne znam da li postoje zakoni i propisi koji bi trebalo da budu primenjeni u svemu ovome. Razmišljam kao roditelj. Kao i većina roditelja nisam svestan čemu sve mogu da budu izloženi. Kao i u svakom drugom delu javnog života moraju postojati pravila za borbu protiv nasilja - navodi Dačić.

Vučićević kaže da su ovakve stvari ne nedopustive.

- Ne možemo dozvoliti da se neko ovako iživljva nad devojčicom. Kika je u to vreme bila maloletna ili jedva punoletna. To je mentalno silovanje. Ona je najradikalniji prilog jer je zbog bulinga koji je predvodio Baka Prase izvršila samoubistvo. Neko je moramo mnogo ranije da reaguje - navodi Vučićević.

Kako je dodao, Baka Prase je prijavio državi prihod od 1.620 evra godišnje, a samo od monetizacije zarađuje od 200.000 dolara godišnje i očigledno je izbegao plaćanje poreza.

Vučićević je rekao da je google naveo da će Baki Prasetu ugasiti kanal.

Šešelj navodi da je zaprepašćen ovim snimcima.

- I sam sam sklon da javno opsujem, ali ovakva silovitost u nastupu nema nikakvog opravdanja. Ne pratim više društvene mreže. Očigledno je da se više ne zna šta može, ali šta ne - rekao je Šešelj.

Kako je dodao, ni najvećem neprijatelju ne bih udario na dete.

Vučićević je glasao za Predlog broj 1, ocenivši da je debata u Skupštini Srbije pokazao ko je ko u politici. I Šešelju je fazorit Predlog broj 1 i kako je dodao pokazalo se da Srbija nema ozbiljnu opoziciju, što nije dobro. Dačić je takođe glasao za Predlog broj 1.

GLASOVI GLEDALACA:

Željko iz Beograda je glasao za predlog broj 1

Raša iz Kupinova je glasao za predlog broj 1