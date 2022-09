Vučević: Predsednik Srbije brani interese naše zemlje na Ist Riveru

Predsednik Srbije brani interese naše zemlje na Ist Riveru Vlada ogromno interesovanje za sastanke s Aleksandrom Vučićem, Evropa i Balkan su sada u epicentru interesovanja svetske politike i zato će predsednikov govor u Ujedinjenim nacijama biti još značajniji

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić govoriće u sredu pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija o principijelnim pozicijama Srbije i braniti državne i nacionalne interese. Najavio je da će se sresti i sa savetnikom predsednika SAD za nacionalnu bezbednost Džejkom Salivenom i da bi trebalo da se sretne s nemačkim kancelarom Olafom Šolcem, predstavnicima zemalja Centralne Amerike, Afrike, kao i sa mnogim predstavnicima evropskih zemalja.

Potpredsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević, koji će biti jedan od potpredsednika nove Vlade Srbije, u intervjuu za „Politiku” kaže da očekuje da će, kao i svaki put do sada, pred Generalnom skupštinom UN predsednik Vučić braniti državne i nacionalne interese Srbije, da će govoriti o principijelnim pozicijama i politici Srbije, potrebi za očuvanjem osnovnih postulata međunarodnog javnog prava i da će izneti jasne stavove u trenutku kada se pojačavaju pritisci na Beograd zbog intenziviranja dijaloga s Prištinom, neuvođenja sankcija Rusiji.

„Činjenica je da su Evropa i Balkan sada u epicentru interesovanja svetske politike, i zato će ovaj predsednikov govor biti još značajniji. Kako već prenose mediji, na Ist Riveru vlada ogromno interesovanje za sastanke s predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Očekuje ga na desetine sastanaka s istaknutim svetskim liderima”, kaže Miloš Vučević.

Prošle nedelje održana je posebna sednica Skupštine Srbije posvećena Kosovu i Metohiji. Kako ocenjujete držanje predsednika Srbije?

Dobro je što je pitanje Kosova i Metohije otvoreno u parlamentu na način na koji je to uradio predsednik Srbije Aleksandar Vučić, učinivši da sama sednica bude vrlo detaljna i ozbiljno državotvorna, dok je za opoziciju ona bila čisto politički promotivna. Parlament je mesto na kome se razgovara i iznose različita mišljenja i pristupi, i dobro je što smo u novom sazivu skupštine imali jednu takvu sednicu, i jednu tako dobru raspravu o najvažnijoj temi za nas. Videlo se ko je kakav, i kakve su mu namere. Građani su u prenosu uživo mogli da vide kako predsednik Vučić dominira nad pripadnicima opozicije, više od 24 sata je bio u parlamentu, smireno i argumentovano je odgovarao na svaku kritiku ili pitanje, ali i prihvatio konkretne predloge.

Šta smo u ta dva dana mogli da čujemo od opozicije?

Od opozicije nismo čuli konkretne predloge šta i kako da učinimo za Kosovo i Metohiju u sastavu Srbije. Nažalost, i ova sednica je potvrdila da opozicija kao jedini alat za eventualni dolazak na vlast koristi najprljaviju kampanju laži i vređanja porodice i samog predsednika Vučića, i da njegovi protivnici jedini cilj imaju da ga dehumanizuju. Opozicija je za jedan dan u skupštini izgovorila više laži o borbi za Srbe s Kosova i Metohije i predsedniku Aleksandru Vučiću nego što se to iz Prištine čuje za nekoliko godina.

Kada će biti formirana nova vlada?

Izbor nove vlade nas očekuje krajem septembra ili početkom oktobra. U svakom slučaju, sve će biti u skladu s ustavnim i zakonskim rokovima, i zaista ne vidim šta kome donosi licitiranje datuma u ovom momentu. Činjenica je da se „mimo kamera” dešava sve ono što inače prethodi konačnom mandatarkinom predlogu sastava nove vlade, a to su konsultacije, razgovori i pregovori, kako unutar naše stranke, tako i sa koalicionim partnerima. Jasno je da postoji interesovanje dela javnosti za to koji dosadašnji ministri će da se „odmore”, a koja su nova imena „na vidiku”, da se otvaraju kladionice i tabloidizuje jedno važno državno pitanje kao što je formiranje najvišeg organa izvršne vlasti.

Kakav profil ministara možemo očekivati?

Ja očekujem da će u budućoj vladi biti najodgovorniji, najsposobniji i najvredniji ljudi koji će raditi isključivo za interese svog naroda i svoje zemlje, koji će doneti novu energiju i funkcionisati kao odličan tim sposoban da Srbiju provede kroz komplikovani spoljnopolitički lavirint koji je pred nama.

Predsednik Vučić je najavio da ćete od 2024. godine biti premijer Srbije. Koji resor ćete do tada zadužiti?

Ukazana mi je velika čast time što sam predložen za potpredsednika buduće Vlade Srbije i ministra u njoj i daću sve od sebe da budem još efikasniji i posvećeniji radu za opšte dobro, i velikim ciljevima koje je pred nas postavio predsednik Vučić. Više puta sam rekao da nisam od ljudi koji misle da mogu da rade sve i svašta. Tako da nemojte očekivati da ću biti ministar zdravlja, nauke ili sporta.

Pre neki dan ste obeležili deset godina na mestu gradonačelnika Novog Sada. Kako ocenjujete svoj protekli rad?

Kao deset godina marljivog i predanog rada, vrlo stresnih dana, mnogo neprospavanih noći, ali sve to je manje bitno kada vidite rezultate i sve uspehe koje je Novi Sad postigao za to vreme. Posle punih 40 godina otvorili smo prve fabrike, oživeli novosadsku privredu, zaposleno je preko 36.000 ljudi, a nezaposlenost je na istorijskom minimumu od oko šest odsto. Novi Sad se isprofilisao i kao vodeći regionalni IT centar, grad budućnosti, najnaprednijih i najsofisticiranijih tehnologija, kao centar gejming i IT industrije. Zato nas i nazivaju „silicijumska dolina regiona”. Mnogo smo ulagali u razvoj komunalne infrastrukture i zaštitu životne sredine, tako da očekujem da ćemo uskoro poneti i treću evropsku titulu kao zelena prestonica. Prva smo lokalna samouprava koja je uvela subvencije za privatne vrtiće, ali i subvencije za kupovinu bicikala. Gradili smo vrtiće, škole, domove penzionera, domove zdravlja, zgradu hitne pomoći, kovid bolnicu, završili izgradnju Žeželjevog mosta i drugih uništenih objekata tokom NATO agresije...

Novi Sad je za vašeg mandata postao „nikad bliži” Beogradu?

Uspeli smo ono o čemu su mnogi pre nas samo sanjali – do Novog Sada stiže najbrži voz u ovom delu Evrope, i nastavljamo izgradnju brze pruge dalje prema Subotici. Za samo šest meseci brza pruga je donela na desetine hiljada turista i postala snažan zamajac jedne od najperspektivnijih privrednih grana u Novom Sadu. Za ovih deset godina učinili smo da grad nezaustavljivo raste i napreduje u svakom segmentu života. U godini kada smo zvanično ovenčani titulom Evropska prestonica kulture, a podsećam da smo za nju konkurisali programom koji simbolizuju novosadski mostovi, mi smo počeli sigurno najveći projekat u ovom veku – izgradnju čak tri nova mosta. To su veliki uspesi svih Novosađana, njihove vere i želje za svoj grad. Srpska napredna stranka je jedina stranka od uvođenja višestranačja koja je tri puta uzastopno pobeđivala na izborima, a ja sam prvi gradonačelnik s toliko vezanih mandata. Ljudi koji će me sutra zameniti svakako će imati mnogo lakšu situaciju nego što sam je ja imao 2012. godine, ali svakako im predstoji veliki rad.

Ko će vas zameniti na mestu gradonačelnika? Ima mnogo spekulacija u javnosti...

Dve stvari su sigurne – biće to osoba iz Srpske napredne stranke i biće nastavljena politika kontinuiteta razvoja Novog Sada koju je Srpska napredna stranka započela 2012. godine. Mislim da nije korektno da otkrivam ime buduće naslednice ili naslednika dok god ja obavljam funkciju gradonačelnika. Nigde ne žurimo i ni u čemu ne kasnimo. Novi Sad sasvim normalno funkcioniše i tako će biti do kraja mandata ove skupštinske većine.

Sloga i jedinstvo su jedini garant mira i slobode

Koliko je bitan i važan Dan srpskog jedinstva, koji je obeležen u Republici Srbiji i Republici Srpskoj?

Izuzetno! Posebno u ovim vremenima koja zahtevaju što širi društveni konsenzus oko najvažnijih nacionalnih interesa, u kojima moramo da pokažemo slogu i jedinstvo jer mislim da je to jedini garant mira i slobode. Sjajno je što smo ustanovili praznik, ali jedinstvo mora da bude naša realnost, naša svakodnevica. I nadam se da će to konačno shvatiti i svi oni koji se navodno pozivaju na jedinstvo, a onda otvoreno rade protiv interesa sopstvenog naroda, pa se na skupštinskoj sednici o Kosovu i Metohiji pozivaju na razgraničenje.