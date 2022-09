PROBUDI SE, AMERIKO! Predsednik Srbije Aleksandar Vučić gostuje na američkoj televiziji!

Informaciju da će predsednik gostovati na Njuzmaksu obelodanio je bivši američki specijalni izaslanik za Balkan Ričard Grenel. Vučić će biti gost na američkoj televiziji u 14 sati po našem vremenu.

- Uključite Njuzmaks u 8 časova u utorak i pratite intervju sa srpskim predsednikom Aleksandrom Vučićem - napisao je Grenel na Tviteru.

Tune in to @newsmax at 8 am Tuesday for our interview with Serbian President @avucic.@RobFinnertyUSA pic.twitter.com/1dgijt9B6U