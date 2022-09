Vesić: NON paper je pokušaj da se nametne rešenje koje nije održivo

Član Predsedništva i narodni poslanik, Goran Vesić, rekao je da je rat u Ukrajini u potpunosti promenio život Evrope i da je neophodno da se Srbija kao država organizuje i da se dogovorimo oko najvažnijih nacionalnih pitanja.

Vesić kaže da formiranje Srpskog bloka ne znači stvaranje nove stranke, već da one stranke koje vode računa o interesu Srbije treba da zajednički saradjuju i da imaju jedinstveni stav o najvažnijim pitanjima kada je interes Srbije u pitanju. Ti su pitanja kao što su Kosovo i Metohija, naša vojna neutralost, pitanja našeg daljeg ekonomskog razvoja...

I dodaje da ta pitanja ne trebaju da budu stranačka, već treba da budu podjednako važna svima koji se bave politikom u Srbiji, kao i svim gradjanima i gradjankama i to je upravo suština pokreta o kojem je govorio predsednik Vučić.

“Ne treba da vodimo politiku u interesu drugih zemalja, bez obzira da li je to Rusija ili Amerika, već da vodimo računa o našem interesu. U aktuelnoj svetskoj krizi moramo da vodimo računa malo više o sebi, da budemo pametniji nego što smo bili u prošlosti odnosno da ne budemo “mirodjija u tudjoj čorbi” kako smo to znali da budemo u prošlom veku”, izjavio je Vesić gostujući na Kurir televiziji.

Na pitanje novinara koji je njegov utisak o sednici koja je održana protekle nedelje, Vesić je rekao da na žalost na sednici nije postignuta saglasnost oko Kosova i Metohije i da mu je jako žao jer misli da je to nije dobro za Srbiju.

“Na sednici smo imali dokument, koji nije bio nikakva politička deklaracija već hronološki izveštaj o tome šta se dešavalo poslednjih godinu dana na Kosovu i Metohiji. U pitanju nisu bile političke odluke pa da razumem da se stranke oko toga ne slažu, naprosto mi smo trebali samo da se složimo šta se sve dešavalo u proteklih godinu dana”, rekao je Vesić.

Vesić je ukazao na to da se tokom dvodnevne sednice, deo opozicionih poslanika ponašao neodgovorno u smislu da su iznosili samo kritike bez toga da ponude rešenje i nisu dali ni jedan konkretan predlog šta bi oni uradili da situacija bude bolja.

“Na skupštini smo čuli razne stvari od toga da ne treba da se pregovara do toga da svi postignuti sporazumi do sada ne treba da važe, to su stvari koje su neodgovorne i koje ovu zemlju dovode zaista u veliki problem. Gradjani su mogli da čuju u kakvoj se poziciji mi nalazimo, ona jeste mnogo bolja nego pre deset godina ali je daleko od idealne, 18 zemalja proteklih godina povuklo priznanje tzv. Kosova, po prvi put većina zemalja Ujedinjenih nacija ne priznaje tu samoproglašenu nezavisnost. Predsednik je najavio da ima još sedam a možda i osam nota o povlačenju priznanja samoproglašene nezavisnosti što nije bio slučaj 2012. godine”, izjavio je Vesić.

Vesić je istakao da tzv. Kosovo za sve ovo vreme nije postala članica ni jedne medjunarodne organizacije i da je predsednik Vučić svojom politikom uspeo da nametne da čak i one zemlje koje priznaju tzv. Kosovo, sada razumeju da je potrebno uvažiti legitimne srpske interese.

“Zato je važno da naš predsednik bude na svakom mestu gde se priča o Kosovu i Metohiji, u ovom trenutku je to skupština Ujedinjenih Nacija gde će biti svi svetski lideri ili većina njih. Centralna tema skupštine jeste Ukrajina ali pričaće se i Kosovu i Metohiji. Nažalost deo zapadnih zemalja našu situaciju u vezi sa Kosovom i Metohijom vezuje sa ratom u Ukrajini zato šti Putin agresiju na Ukrajinu opravdava onim što se dogodilo Srbiji 1999. godine. Jer agresija NATO na Srbiju 1999. godine isto je kao i agresija Rusije na Ukrajinu. Zato bi deo zapadnih zemalja da mi priznamo tu samoproglašenu nezavisnost KiM da oni ne bili napadani za dvostruke aršine Ukrajine”, kazao je Vesić.

Na pitanje novinara da prokomentariše NON paper, Vesić kaže:

“NON paper je na neki način odgovor nekih evropskih zemalja na ono što se dešava na Balkanu, odnosno na Otvoreni Balkan i podršku SAD tom projektu. Kroz “Otvoreni Balkan”, rešavamo mnoge problema koje smo imali medju našim zemljama. “Otvoren Balkan” omogućava kretanje kamiona uz minimalne fito sanitarne preglede, putovanje sa ličnim kartama izmedju tri zemlje Srbije, Albanije i Severne Makedonije, priznavanje medjusobnih diploma i mogućnost rada u sve tri zemlje bez radnih dozovla. Nedavno smo dogovorili i da zajednički pomažemo jedni druge u ovoj krizi i pokazali da Balkan može da saradjuje, da Srbi i Albanci mogu da kreiraju zajedničku budućnost.

Kosovu i Metohiji je mesto u “Otvorenom Balkanu”, jer je to deo naše teritorije koja nažalost nije pod našom suštinskom vlašću ali jeste formalno na osnovu rezolucije UN 1244, jer u tom slučaju ne bi smo razgovarali ni o tablicama ni o ličnim kartama jer bi ti problemi bili rešeni”, rekao je Vesić.

Vesić je ukazao na to da se mi na Balkanu susrećemo sa dve politike, jedna je politika integracije i saradnje koju vodi Vučić, a druga je politika samoizolacije koju predstavlja Kurti.

“Suštinski najviše pomaka su napravile Sjedinjene Američke Države poslednjih godinu dana kada su otvoreno stale iza “Otvorenog Balkana”. Bez SAD nije moguće rešiti kosovski čvor. Sada su očigledno u EU, kako su sve njihove inicijative poput Berlinskog procesa ostale mrtvo slovo na papiru, pokušavaju da predstave svoje predloge. Nažalost “Otvoren Balkan” ne odgovara svim zemljama Evropske Unije, što je jako čudno jer je ova inicijativa zasnovana na postulatima EU kao što je jedinstveno tržište ljudi, robe i kapitala. Ali pojedinim evropskim zemljama lakše je da pričaju sa svakom malom balkanskom zemljom posebno nego da postoji jedinstveni balkanski glas. Upravo zato je jedan deo Evrope protiv inicijative “Otvoren Balkan”, ističe Vesić.

Vesić još dodaje: “Mnogo je bolje da se mi sami izmedju sebe dogovorimo, što i jeste ideja “Otvorenog Balkana”, da se kroz ekonomsku saradnju rešavaju i teška politička pitanja. Sa druge strane NON paper je pokušaj da se nametne političko rešenje bez ekonomske podloge i to naprosto nije održivo.

Predsednik je više puta rekao u skupštini da Srbija neće ni formalno ni neformalno priznati Kosovo. Priznajemo realnost, jasno je da je Rezoluciojom 12/44 taj deo naše teritorije drugačije uredjen, na to smo i sami pristali ali to ne može da bude cena za ulazak u Evropsku Uniju. Ne mogu da se traže politički ustupci da bi ste ušli u jednu širu zajednicu pa tek onda da rešavate ekonomske probleme. Naše mišljenje je da prvo treba rešiti ekonomske probleme na Balkanu pa tek onda, pronaći način da se reše politički problemi i drago mi je što su to prepoznale Sjedinjene Američke Države i što imamo njihovu podršku za takvu poltiku”, zaključio je Vesić.