VUČIĆ IZ NJUJORKA: Mi zbog Kosova imamo samo svoju stranu, moramo da budemo svuda!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras da će u narednih sedam do deset dana biti donesene važne odluke, koje će saopštiti građanima naredne nedelje.

Predsednik je rekao da je stanje u svetu još teže, i da tu situaciju dodatno otežava činjenica da UN igraju slabiju ulogu u svetu.

- Velike sile su sve preuzele na sebe i defakto rušile poredak UN prethodnih decenija. Ne pamtim da je ovde bio ovako veliki skup. To znači da ljudi traže neki izlaz i neku nadu. Ako ste slušali turskog i kirgiskog predsednika vidite da su krize u svakom delu sveta. Mi ćemo narednih sedam do deset dana donositi važne odluke sa kojima ćemo upoznati građane, i verujem da ću tokom sledeće nedelje da se obratim sa određenim planovima - rekao je predsednik.

Predsednik Vučić se od prekjuče nalazi u Njujorku, gde će boraviti do 23. septembra i gde učestvuje na 77. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Danas je najveći skup ovde, ne pamtim koliko je šefova država,suverena, kraljeva do sada bilo. Vidite u svakom delu sveta bezbroj kriza. U narednih sedam do deset dana ćemo donositi važne odluke. U toku naredne nedelje ćemo se obratiti narodu Srbije sa određenim merama.

O Putinovom obraćanju, predsednik Vučić je rekao da nije teško za pretpostaviti šta će ruski lider reći.

- Pretpostavljam da se iz faze specijalne operacije približavamo velikom ratnom sukobu, i sad je pitanje gde su granice i da li ćemo posle mesec ili dva ići u veliki svetski sukob kakav nismo imali od Drugog svetskog rata. Za sve nas, male, ne postoje lepe i lake vesti, i očekujem da sve što budemo videli bude dalje usložnjavanje odnosa između Zapada i Rusije i Kine - rekao je on.

Predsednik je dodao da se trudi da izbori racionalnu poziciju za Srbiju, i dodao je da već nekoliko meseci kruže informacije da će Priština ući u UN, ali da je ovih dana ponovo puštena ta priča.

- To je dodatni pritisak na Srbiju, da prihvatimo papir koji ja nisam uzeo. Jasno je da je neka druga strana pustila u javnost. Ja imam jednu veoma dobru vest za građane Srbije. Na jednom od sastanaka koji nije snimljen ja sam dobio još jednu notu o povlačenju priznanja nezavisnosti Kosova. Mi radimo i ćutimo, ali kada krenu da traže članstva u neke nove institucije, tog trenutka će se iznenaditi brojem država koje to ne prihvataju - rekao je Vučić.

Predsednik je dodao da Srbija i dalje nastavlja da traži kompromisna rešenja, ali i da snaži ekonomsku saradnju sa SAD, i da je to važno za našu zemlju.

- Kao što se trudimo da čuvamo dobre odnose sa Rusijom i Kinom. To je jedina politika koju možemo da imamo. Mi zbog Kosova možemo da imamo samo svoju stranu. Mi moramo da budemo svuda, zato što se borimo za goli život svog naroda i svoje zemlje - kazao je predsednik.

Vučić dodaje da će svi svetski lideri pročitati njegov govor, i da će ga i čuti pošto Zelenski govori neposredno pre njega.

- Taj govor će biti drugačiji od mnogih koje smo čuli. Preskakaću kurtoazne floskule, pošto imam 15 minuta. Ako probaju da me prekinu, neću im dati, vidim ni da ove velikane nisu prekidali. U ovom domu sam jednako važan i jednako je važna Srbija kao i veće zemlje. Sadržaj će biti precizan i tačan. Za mene je lično važno da ostane zabeleženo šta sam rekao u UN, zbog nekih istorijskih udžbenika. Verujem da će zato mnogi bolje razumeti šta se sve dešavalo na Balkanu - ističe on.

Predsednik je rekao i da će večeras učestvovati na sastanku regionalnih lidera, a potom podsetio da je najavljena podrška od strane EU nekim zemljama koje se ponašaju neodgovorno.

- Moramo i mi da imamo njihovu podršku, zato što smo se ponašali odgovorno. Ispoštujte one koji su radili dobro. Ne možete pomagati jednima, nego svima, i to sam se i dogovorio sa Ramom. Viće večeras i Abazović, Vjosa Osmani, DŽaferović. Imaću sastanke i sa Lajčakom, Guterešom, sa kongresmenom Svolvelom. Mnogo posla danas, a onda sastanak sa prijateljima Grenelom i Kušnerom. Tek je početak dana ovde, ali da ponovim, dobra vest za ljude u Srbiji, još jedna fascikla, još jedno povlačenje priznanja - zaključio je Vučić.

