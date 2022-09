VUJIČIĆ: Porazno je da Lazović na životne probleme Srba sa KiM ukazuje narativom Aljbina Kurtija

Kada najvažnije srpsko nacionalno pitanje, temu Kosova i Metohije, Radomir Lazović pokuša da svede na nivo estradne pozornice, on govori najviše o sebi i pokazuje da mu je više stalo do folk hitova nego do srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, izjavila je Danijela Vujičić, poslanica SNS sa KiM.