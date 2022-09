PREDSEDNIK SRBIJE O KiM, Rusiji, Ukrajini i odnosima sa SAD! Vučić na američkoj televiziji: NADAMO SE DA ĆE MIR POBEDITI!

Mi se nadamo da će mir pobediti, i da će svi uraditi sve da se postigne kompromis. To je bolje nego čekati nečiji poraz, rekao je Vučić gostujući na jednoj od najpoznatijih američkih televizija.

U emisiji je uz predsednika bivši specijalni izaslanik američkog predsednika za pregovore Beograda i Prištine Ričard Grenel.Vučić je podsetio gledaoce da je Srbija proslavila 140. godišnjicu odnosa sa SAD, i da su naše zemlje u oba svetska rata bile na pravoj strani istorije.

Predsednik je rekao da ne želi da govori kao politički analitičar, na pitanje da li Putin blefira pokretanjem mobilizacije odgovorio je da poznaje Putina .

- Mi se nadamo da će mir pobediti, i da će svi uraditi sve da se postigne kompromis. To je bolje nego čekati nečiji poraz. Mnogo puta sam govorio sa Putinom, i ja ne verujem da on blefira. To je sve što mogu da kažem - rekao je on.

O dijalogu sa Prištinom

- Mislim da smo uspešno deeskalirali krizu na KiM, ali moraćemo da se potrudimo više kako bismo pronašli dugoročno rešenje. Nećemo da tražimo krivca, ali je kompromis mnogo bolji od oružja i bombi, što gledamo danas - rekao je predsednik.

O Rusiji i Ukrajini

Predsednik Vučić je istakao da je Srbija uvek imala odlične odnose i sa Rusijom i sa Ukrajinom, i da se naša zemlja ne stavlja na bilo čiju stranu, ali da će uvek osuditi rat.

- Gledamo kako da diversifikujemo naše snabdevanje energentima. Gradimo interkonektore na granicama sa Bugarskom i sa Severnom Makedonijom.

Vučić je dodao da kompanija Rivian, američka kompanija koja proizvodi električna vozila, otvara centar za razvoj i istraživanja.

- Imali smo velikih problema sa litijumom u prošlosti, i ja sam napravio neke političke greške. Ali ja mislim da je dobra poslovna kriza razlog zašto Rivian dolazi u Srbiju. Oni su tražili atraktivnu zemlju za investiranje, a mi imamo i subvencije i pametne ljude. Mi smo šampioni Evrope po privlačenju stranih direktnih investicija. Čak 3.3 milijarde evra smo privukli u našu zemlju - kazao je on.

O Holokaustu

Predsedniku je postavljeno pitanje i da li veruje da Holokaust postoji posle emitovanog inserta iz intervjua iranskog predsednika iz kog je novinarka zaključila da "on nije baš siguran da se to desilo".

- Takođe verujem da su zločini počinjeni protiv Jevreja tokom Drugog svetskog rata neoprostivi i ne smeju biti zaboravljeni. Tokom Drugog svetskog rata, u nacističkoj Nezavisnoj Državi Hrvatskoj postojao je veliki logor, zvao se Jasenovac. Postojao je i logor u Beogradu. Taj objekat u Beogradu je bio uništen, mi smo rešili da obnovimo to mesto, da obnovimo sećanja. Ja sam se sreo sa Ester Bajer, i ona mi se zahvalila. Tako je bila puna energije, ona je pokazivala na mesto gde se danas nalazi kafić, a gde je ubijen njen otac i mnogi, mnogi Jevreji. Kada su pobili Jevreje, Nemci su tada ubijali Srbe. Ona mi je rekla da je prišla ljudima koji su pili kafu, i rekla im da je to stratište - rekao je predsednik.

Vučić je dodao da će to biti veličanstveno mesto koje će simbolizovati snažne veze Srba i Jevreja.

O Bajdenu i Trampu

On je kroz smeh rekao da je pitanje o razlici između vlasti predsednika Bajdena i Trampa najteže od svih.

- Sreo sam predsednika Bajdena četiri puta, Trampa dva puta. Bajden je jedan od najbolje pripremljenih političara, za bilo koju diskusiju. Tramp je veoma harizmatičan, kao buldožer, uvek hoće da vidi rezultate. On je shvatio da nas ekonomija može povezati na Balkanu, i posvetili su se konkretnim problemima kako bi poboljšali živote. Čak 20 federalnih agencija je pokušalo da nam pomogne, kako bi sve strane napredovale ekonomski. Povećanje trgovinske razmene, i sa SAD i u regionu, Amerika je podržala Otvoreni Balkan, je značajno za sve - zaključio je predsednik Vučić.

Podsetimo, predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas će u Njujorku održati govor na Generalnoj debati svetskih lidera, u okviru 77. zasedanja Generalne skupštine UN, koja će trajati do 26. septembra.