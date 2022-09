VUČIĆ IZ NJUJORKA: Nećemo se odreći svojih stavova, ni svoje zemlje! VEOMA TEŽAK PERIOD JE PRED SRBIJOM!

Sve najgore što je moglo da se dogodi za našu Srbiju na međunarodnom planu, dogodilo se, naglasio je predsednik Vučić.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji se trenutno nalazi u Njujorku gde učestvuje u radu 77. Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, govori za Tanjug.

Vučić će na Generalnoj debati svetskih lidera, govoriti oko ponoći po našem vremenu, kao deveti govornik, a pre njega će se putem video-veze obratiti predsednik Ukrajine Vladimir Zelenski.

Predsednik je rekao da će njegov govor biti za nijansu oštriji od prethodnih, i da je hendikep to što govori posle predsednika Ukrajine Vladimira Zelenskog.

- Nećemo se odreći svojih stavova, ni svoje zemlje. Molim ljude da pogledaju večeras. Vodili smo računa o svakoj reči. Možda će oni koji dublje ulaze u suštinu politike razumeti sa čime smo se borili - rekao je on.

Vučić je dodao da je on već najavio ranije moguću mobilizaciju u Rusiji, i dodao da su vozovi iz svih stanica krenuli.

- Niko više svoju mašineriju neće da zaustavlja. Kada se slonovi tuku na nama malima je da se sakrijemo, ali plašim se da nam neće dozvoliti da budemo nevidljivi. Zato mislim da više neće trpeti slobodarske stavove Srbije. Baš ih briga. Kao što ih je bilo briga kada su nas bombardovali 1999, i kao što je neke druge briga kada iznose stavove koji štete Srbiji. Za nas je važno da čuvamo mir. To nije lako, videli ste poslednje izjave Kurtija. Mislim da su svi siti međusobnih optužbi, biće nam potrebna filigranska igra samo da preživimo - rekao je on.

Predsednik dodaje da će i ekonomska situacija biti sve gora, i da će se uskoro dogoditi ogromne promene.

- Neke zemlje će brže izaći iz krize, neke manje. Neke će defakto propadati i gubiti svoj ekonomski suverenitet. Na nama je da budemo vešti i snalažljivi - istakao je on.

Vučić kaže da niko više nema strpljenja ni za koga, i da niko neće da sasluša nikoga.

- Nama je bolna rana 1999, 2008. Baš ih briga. Bajden je danas rekao da su Rusi besramno izvršili invaziju na teritoriju druge države. Znate koliko poštujem Bajdena, ali šta se dogodilo 1999. godine. To je bilo više nego besramno. Srbija je napadnuta, a nije ušla na teritoriju druge zemlje. Kako da objasnite da pravila moraju da važe jednako za sve. Erdogan i Bajden su govorili po pola sata, pa možda i ja produžim govor. Ako oni imaju pravo imamo i mi - dodao je predsednik.

On kaže da se svi danas pozivaju na međunarodno pravo, a kada im ne odgovara pozivaju se na silu.

- Postoje tri tipa moći. Tvrda, meka i pametna moć. Mi ne možemo ništa od toga da upotrebimo, nemamo novca za meku moć, a snage za ostalo. Možemo samo da vidimo kako da izbegnemo snagu određenih NVO.

Moramo da probamo da ne budemo na meti ovih najtežih mera. Veoma težak period je pred Srbijom, i politički i ekonomski - kaže Vučić.

Aleksandar Vučić, Njujork, UN, Generalna skupštinaFOTO: PRINTSCREEN/INSTAGRAM BUDUCNOSTSRBIJEAVPredsednik je otkrio i da danas karta Moskva-Beograd na crnom tržištu košta čak 9.000 dolara, zbog mobilizacije.

On je dodao i da je suština da danas Kosovo mnogi hoće da predstave kao sui generis slučaj, što ne postoji u međunarodnom pravu.

- Zato im se i žuri. Koliko sam vide, ministar Lavrov je izašao sa drugom tezom, vezujući Minske i Briselske dogovore. On kaže da se ovo dešava u Ukrajini zbog nepoštovanja Minskih dogovora, pružajući time određenu podršku Srbiji zbog onoga što nije ispunjeno. Ali za nas se ne zna šta je gore. Sve najgore što je moglo da se dogodi za našu Srbiju na međunarodnom planu, dogodilo se - ističe predsednik.

Vučić je rekao da je lako sedeti kući i navijati, i da je jasno za koga navijaju u našoj zemlji.

- Ali je uvek najbolje navijati samo za Srbiju. Teško vreme predstoji, i ekonomski i politički. Imali smo razgovore sa Boreljom, ali ne znam koliko Srbija može da računa na podršku kada daju još više novca Ukrajini - kaže on.

O Putinovom govoru predsednik je rekao da je jasno da se ruski predsednik neće predati, uprkos napredovanju ukrajinske vojske.

- Jasno je da će Putin da se bori. Jasno je i da su ukrajinski vojnici bili daleko daleko brojčano nadmoćniji. Pet ili šest prema jedan. Gotovo nikakvu šansu ruski vojnici nisu imali, i zato pretpostavljam da je doneo odluku o delimičnoj mobilizaciji. To će Zapadu otežati, a što se Srbije tiče svaki dan će biti sve teži i teži. Juče sam imao sastanak ovde, i po pola sastanka je bilo reči o Srbiji a nije bilo pomenuto ime. Ja sam rekao: "U redu, ali recite tačno šta mislite, mogli ste u jednoj reči da nam saopštite" - otkrio je Vučić.

On kaže da Kinezi nikada neće ići grlom u jagode, i da za njih vremenska distanca od 10 ili 15 godina ne znači ništa.

- I Bajden je pametno odigrao, rekao je da želi mir sa Kinom. Ni oni ne žele da se tuku na dva fronta. Niko ne zna šta će biti u budućnosti. Sada ima šest ili sedam značajnih sukoba u svetu. Da ne govorim o incidentnim situacijama koje donose stotine mrtvih. Teško je, i zato moramo sačuvati mir. I posebno zbog ovih koji su lagali da ćemo mi nekoga da napadnemo, od Sarajeva, Podgorice, Zagreba - dodao je predsednik.

Vučić kaže da je dolazak Riviana strašno važna vest, i zahvalio se timu koji je radio na tome.

- Oni sad stižu, pred kraj godine otvaraju 200 radnih mesta za inženjere, kasnije čak 1000. LJudi moraju da shvate da je to jedna od tri najvećih američkih kompanija za električne automobile. Mnogo su naši ljudi radili na tome - rekao je on.

Predsednik je prokomentarisao i Kurtijevu izjavu da je Srbija saveznik Rusije.

- Ja to razumem, takve izjave imaju efekta. Ne treba da potcenjujemo one koji nas doživljavaju kao neprijatelje. Mi svakako ne možemo da prihvatimo njegove ideje da Srbi na Kosovu ne postoje. Oni zgradu UN mogu da vide tako što ih uvede neki službenik, kao što i ja mogu da uvedem bilo koga sa ulice. Sali ne mogu ni da priđu, ni da je vide ni na razglednici. Zato su Si En En i liberalni woke mediji dali njima prostor da govore laži o Srbiji. On sve vreme hoće da izigrava Zelenskog, računajući da je Zapad siguran pobednik, i hoće da se postavi u vrhu njihovih, to se kod nas kaže drugačije, muva koje dolaze ispod donjeg dela leđa. On sve vreme provocira izazivajući sukob, ali mi ćemo to izbeći. To je znak naše snage - rekao je Vučić.

On je potvrdio da su ga evropski zvaničnici pritiskalni da uvede sankcije protiv Rusije.

- Rekli su mi u lice to. I to pred nas petoro ili šestoro iz regiona. Pola sastanka su pričali o tome kada ćemo uvesti sankcije. Ja sam rekao da sam razumeo poruku, odlično. Niko nije pretio, ali to je maltene bila jedina tema sastanka. Mislim da će malo ko da nas trpi. Videli ste i britanske stavove o Kini i Rusiji, sve ide ka svetskom sukobu. Pitanje je šta ćemo sačuvati od sebe, ali molim ljude da imaju poverenje u svoje rukovodstvo, niti smo kukavice, niti smo budale - kaže predsednik.

Vučić dodaje da neće biti lako sačuvati državu, i da nam sledi teška situacija po pitanju energenata i hrane.

- Videćete ne samo u Africi, nego i u Evropi nestašice hrane. Kod nas srećom, ljude želim da umirim, biće svega dosta. Dolazimo da razgovaramo o povećanju penzija i plata. Rashodi su nam veći, ali su i prihodi porasli. Ali kada smo pravili budžet nismo znali da će početi rat. LJudi moraju da znaju da je ovo pitanje raspada sveta. Razaranja cele arhitekture sveta. A ljudi u Srbiji to nisu uopšte osetili, ama baš ništa. Ali zato dolaze teža vremena - ističe on.

Predsednik je govorio i o dokumentu, predlogu nemačkih i francuskih pregovarača, koji je odbio.

- Da li znam šta je sadržina, naravno da znam. Zato su juče dobili jednu važnu poruku povodom toga. Srbija neće dozvoliti članstvo tzv. Kosova u UN dok sam ja predsednik. Možda Vlada odluči drugačije, ali neće imati moj potpis. A da li želimo kompromisno rešenje i dobre odnose, naravno da želimo. Ali da vidimo prvo prava Srba, šta dobijamo mi, kako se poštuje Rezolucija 1244. Ali se plašim da to nije sasvim realno - dodao je Vučić.