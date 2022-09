JOVANOVIĆ I ĆUTA NE MOGU DA SE DOGOVORE GDE ĆE KO DA SEDI! Presudiće Odbor

Administrativni odbor Skupštine Srbije uputiće danas apel poslaničkim grupama, koalicije NADA, "Moramo-Zajedno" i "Zeleno-levi blok" da se dogovore oko rasporeda sedenja u parlamentu, u sektoru dva u plenumu, u kojem za sada takav dogovor ne postoji, rekao je novinarima predsednik tog Odbora Milenko Jovanov.

Jovanov je kazao da će, ukoliko se te poslaničke grupe ne dogovore, raspored sedenja utvrditi odbor za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja po određenim kriterijumima i on će biti konačan.

“Svi ostali sektori u skupštinskoj sali su nesporni”, rekao je Jovanov.

Problem oko rasporeda sedenja poslanika javnost je primetila prilikom održavanja posebne sednica na kojoj je predsednik Aleksandar Vučić predstavljao izveštaj o pregovaračkom procesu sa Prištinom, 13. septembra.

Tada je došlo do neslaganja šefa poslaničke grupe koalicije NADA Miloša Jovanovića i zamenika predsednika poslaničke grupe Moramo-Zajedno, Aleksandra Jovanovića, Ćute.

Neslaganje se nastavilo i danas na sednici Administrativnog odbora.

Poslanik poslaničke grupe koalicije NADA Vojislav Mihailović smatra da “nema jačeg” kriterijuma od brojnosti poslaničke grupe, te da je izvesno da ta prva mesta, kaže, pripadaju koaliciji NADA.

Na sednicu odbora došao je i Aleksandar Jovanović Chuta koji nije član Odbora, ali kao poslanik ima pravo da prisustvuje sednici.

On tvrdi da mu je Miloš Jovanović obećao da će “vratiti mesta” koja su dodeljena na osnovu prvobitnog dogovora o rasporedu sedenja, a Mihailović mu je odogvorio da se čuo sa Milošem Jovanovićem i objasnio da je sve to moglo da bude do sednice Odbora koji treba da utvrdi raspored sedenja.

Poslanik koalicije “Moramo-Zajedno” Ðorđe Miketić tvrdi da problem postoji zbog koalicije NADA, te da ako je toj koaliciji kriterijum brojnost, onda bi se i druga mesta mogla dovesti u pitanje.

“Ako tražite presedan, videćemo šta ćemo sa tim da radimo”, rekao je Miketić.

Poslanik Pokreta socijalista Ðorđe Komlenski ocenio je da rasprava ne vodi ničemu i da je Milenko Jovanov naveo da će Odbor poslati dopis da se stranke dogovore u određenom roku, te da ako ne mogu da se dogovore, raspored sedenja utvrđuje Odbor.

Inače, u sektoru dva sede još i poslanici poslaničke grupe Evropski regioni, koji nisu ukazivali da postoji bilo kakav problem u tom smislu.