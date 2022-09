NUKLEARNI RAT BI DONEO PIROVU POBEDU! Ulozi obe strane veliki: Da li je OVO Putinova taktika (VIDEO)

I Rusija i Zapad su svesni da bi nuklearni rat doneo pirovu pobedu, ocenjuju sagovornici Pinka i dodaju da će za mobilizaciju koju je najavio Vladimir Putin biti potrebno nekoliko meseci.

Sociolog Vladimir Vuletić je ocenio da su i Rusija i Zapad svesni da bi pobeda koja bi se osvojila nuklearnim ratom bila priova pobeda. Vuletić je rekao da nema sumnje da postoji potencijal za konačno rešenje.

- Ukoliko izgubi za Rusiju je pitanje da li bi opastala u sadašnjim granicama ili bi došlo do komadanja, a za Zapad postoji opasnost da bi nestao sistem koji postoji već stotinama godina. To su veliki ulozi - dodao je Vuletić i istakao da nuklearni rat nije rešenje.

- Postoji prostor za pobedu koji će ne toliko zavisti od premoći jedne od snaga već od slabosti jedne od snaga. I jedna i druga strana rade na tome kako da se stvore pukotine u redovima protivnika - dodao je Vuletić.

Putin igra na kartu nejedinstva u zapadnom svetu i čeka možda i da ova zima usled energetske krize pokrene lavinu nezadovoljstva koja bi oslabila želju zapada da dalje pomaže Ukrajinu.

Pukovnik u penziji Boško Zorić je ukazao da su svi krenuli sa maksimalističkim ciljevima.

- To je najgore. U nekoj realnoj proceni kada se kreće u rat nikada se ne postavljaju maksimalistički ciljevi. Kada je reč o mobilizaciji, to je 25 miliona, a nema potrebe za tolikom snagama...Čudi me kako su Rusi krenuli u ovaj sukob jer nisu ispoštovali pravila vojne struke - rekao je Zorić.

On je ocenio da uprkos razvoju tehnike, rat završava vojnik.

Kako je dodao, mobilizacija neće biti tako brzo realizovana kako pojedinci zamišljaju.

- Biće potrebno dva, do tri meseca da se ti ljudi pripreme ako se radi ozbiljno - naveo je Zorić i ukazao da je trenutno u 40.000 Ukrajinaca na obuci u zapadnim zemljama.