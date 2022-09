Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas završava posetu Njujorku, gde je učestvovao na 77. zasedanju Generalne skupštine UN i imao puno važnih bilateralnih sastanaka sa različitim liderima mnogih zemalja.

Vučić je sumirajući utiske nakon boravka u SAD rekao da je sinoć bila neformalna večera na kojoj je razgovarao sa mnogim liderima. Dodaje da se razgovaralo o različitim temama.

Upitan da li postoji šansa da Srbija od MMF dobije novi "stend baj" aranžman, predsednik kaže:

- Nadam se da hoćemo, to bi značilo dodatnu sigurnost i za kupovinu energenata. Da kažem neznalicama, mi smo uvek kupovali struju. Šefica MMF-a Kristalina Georgieva, rekla je da će ova zima će biti mnogo teška, a sledeća još teža. Mnoge zemlje će, rekla je, nestati sa radara finansijske stabilnosti - rekao je Vučić i dodao da Srbija mora da radi na daljem rastu.

Kako kaže, važno je da imamo američku podršku za nastavak ekonomskih reformi i ekonomskog naprtka Srbije.

"Teško vreme je pred nama"

Predsednik je prokomentarisao vest da Amerikanci i Britanci naoružavaju Kurtija.

- Znam šta je istina, ali to neću da komentarišem. Za ljude koji nisu čitali vest, pisalo je da Kurti je tražio artiljeriju za domete veće od 10 kilometara - rekao je Vučić.

Predsednik je rekao da ga svi kritikuju i govore da svaki put kada pominje Kosovo, da je na korak dalje od EU.

- Da zaboravim Kosovo, da se pravim da ono 82 dece nije ubijeno. Mi smo mali, to su prevelike i prejake sile. Za nijansu smo manje mali od onoga što oni misle - rekao je Vučić.

"Gotovo siguran da će Zapad pokušati da isključi Rusiju iz Saveta bezbednosti UN"

"Srbija za tako nešto, za ograničavanje prava veta ili isključenje Rusiji neće glasati. Tu nemamo nikakvu dilemu. Za to im treba dvotrećinska većina. Oni mogu i da se pozovu na to da Rusija nije pravni naslednik SSSR. Ali postoji član mislim akta 108, na koji vidim da se spremaju da se pozovu. To bi bilo rušenje međunarodnog pravnog poretka. Za jednu od tih odluka im je potrebno da Kina bude uzdržana. Bog zna šta sve mogu da urade. To nije ni daleko, ni nemoguće. Za nas bi to bila katastrofa. Zbog KiM naravno", poručio je predsednik Vučić iz Njujorka.

"Ko ubije decu, mora da odgovara"

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je povodom najave Ministarstva pravosuđa Hrvatske da neće postupati po zamolnici Srbije da uruči pozive četvorici hrvatskih pilota za ročište pred posebnim odeljenjem za ratne zločine Višeg suda u Beogradu da im očigledno nisu bitna srpska deca, koja su ubijena.

"To je postupanje po optužnici, pravosnažnoj, pravovaljanoj. Suđenje nije moglo da se održi pred zagrebačkim sudom, ali trebalo je. Nisu zainteresovani za decu, jer su to srpska deca pa njihovo ubistvo za njih nije šteta, i razumljivo je da za taj zločin mora da se sudi pred beogradskim sudom. Mi smatramo da su deca, deca, bez obzira na nacionalnost", rekao je Vučić.

Vučić je istakao da sva deca imaju "okice, rukice, nogice, i da kada ih neko ubije tražimo da neko mora da odgovara".

"Međutim, to je valjda ta demokratska demokratija, pravo i pravda", rekao je predsednik.

"Nećemo se odricati našeg teritorijalnog integriteta"

Vučić je rekao da sve radi da sačuva Srbiju. Dodaje da nismo mi ni Amerika ni Rusija, Nemačka, i ne možemo da određujemo kuda će svet da ide.

- Nećemo se odricati našeg teritorijalnog integriteta i nastavićemo evropski put Srbije - istakao je predsednik.

Vučić je rekao da gledamo da preživimo i da vidimo kako ćemo i šta ćemo. Dodao je da je teško vreme i veliko breme pred nama.

Vučić je, komentarišući sastanke koje je Vjosa Osmani imala sa liderima određenih zemalja, rekao da je to lobiranje i dodao da to nije pitanje Prištine, već da je to pitanje naše borbe u onome što će da rade sve velike zapadne sile.

- Snalazićemo se i borićemo se i neće im baš biti onako lako kako su zamislili - rekao je Vučić.

Predsednik je rekao da će biti mnogo teško, bezbroj briga i problema, ali naša zemlja će, kaže, opstati. Dodaje da će gledati da se preživi sa što manje muka za obične građane.

