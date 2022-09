KURTI VIŠE NE PREZA NI OD ČEGA: Posle ROSU i tzv. vojska Kosova upala na sever!

Posle nelegalne izgradnje policijskih baza na severu Kosova i Metohije i uvođenja redovnih patrola oko jezera Gazivode, protivno svim dosadašnjim sporazumima, vlast u Prištini otišla je korak dalje izvevši do sada najveću pretnju po mir u našoj južnoj pokrajini.

Naime, kako pišu "Novosti", juče je na području opštine Zubin Potok, na planini Mokra Gora, primećeno da je iz pravca opštine Istok naišla kolona vozila tzv. Kosovskih bezbednosnih snaga (KBS) u kojoj je bilo osam vozila: pet "lend rovera difender" i tri "micubiši pajera".

Pripadnici pomenute formacije vozilima su stigli do repetitora koji se nalazi na delu planine poznatijem kao Uvor odakle su maršom nastavili da se kreću ka unutrašnjosti opštine Zubin Potok i to u dubini od tri do pet kilometara. U toj pešačkoj grupi, prenose izvori Novosti, bilo je nešto više od 30 vojnika sa dugim cevima. Nosili su i četiri puško-mitroljeza.

Za sada se o ovom nečuvenom potezu Aljibina Kurtija, koji preti da ugrozi mir na KiM i kojim se još više unosi nemir među lokalne Srbe, nije izjasnio niko iz međunarodne misije KFOR, bez čije saglasnosti nijedna naoružana formacija ne sme da uđe na sever pokrajine. Podsetimo, prištinske specijalne policijske snage nedeljama unazad izviđale su teren u blizini administrativnih prelaza, merkajući pogodne kote sa kojih bi mogle da ugroze srpsko stanovništvo i njegove političke lidere.

Takođe, ova poslednja provokacija stiže odmah pošto je otkriveno da se Kurti sastao sa predstavnicima Kvinte u Prištini, na kojem su mu Amerikanci obećali isporuku tri sistema za elektronsko ometanje namenjena novim bazama na severu.

Takođe, on je od svojih saveznika iz SAD tražio artiljerijske granate dometa iznad 10 kilometara, a od Britanaca je zahtevao da mu dostave precizne koordinate srpskih policijskih i vojnih položaja neposredno u blizini Kopnenene zone bezbednosti.

