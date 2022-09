POVEĆANJE PENZIJA I PLATA OD 1. NOVEMBRA: Ministar Mali detaljno o povišicama, minimalna zarada prelazi 40 odsto

Penzije u Srbiji će od 1. novembra biti povećane za devet odsto, a od 1. januara za još 12 odsto, pa će penzioneri sledeće godine imati penziju veću za više od 20 odsto nego sada, izjavio je jutros ministar finansija Siniša Mali.

On je rekao i da će plate u javnom sektoru od 1. januara biti povećane za 12,5 odsto i podsetio da je i minimalna zarada povećana za 14,3 odsto i da će sledeće godine prvi put preći 40.000 dinara.

Penzije

Kako je Blic nedavno pisao, penzije će praktično biti povećane za 20,2 odsto, što znači da će prosečna penzija koja sada iznosi 30.965 dinara biti veća za 6.254 dinara.

Nova povećanja se odnose na svih 1,7 miliona penzionera u Srbiji. Procenat povećanja biće linearan, što znači da će svi penzioneri dobiti procentualno isto povećanje.

Trenutna prosečna penzija je 30.965 dinara i ona će biti veća za nešto više od 6.200 dinara. Penzioneri sa najmanjim primanjima će umesto 10.000 dinara mesečno dobijati nešto više od 12.000 dinara.

Najbrojnija grupa penzionera (njih oko 20 odsto) čije su penzije od 10.000 do 15.000 dinara, moći će da računaju na povećanje od oko 2.000 do oko 3.000 dinara. Najstariji građani koji mesečno dobijaju između 15.000 do 20.000 dinara, i kojih ima oko 200.000, imaće u novčaniku od 3.000 do 4.000 dinara više...

Polovinu povećanja treba da očekuju u ovoj godini, a ostatak od 1. januara naredne godine.

Minimalac veći za oko 50 evra

Mminimalna zarada će od 1. januara biti 40.020 dinara, što je procentualno njeno najveće povećanje do sada. Kako je ministar nedavno rekao, u slučaju pogoršanja krize, vlada će biti otvorena za nove pregovore o minimalcu sa poslodavcima i sindikatima.

- Imamo veliko povećanje minimalne zarade sa 35.000 dinara na 40.000 dinara. Teško je naći balans između interesa sindikalaca i poslodavaca - rekao je Mali. Praktično minimalc će biti povećan skoro za 50 evra.