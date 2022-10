Radeta: U Srbiji je sve više "moralista" koji izlaze na ulice da se bore navodno protiv nasilja, upravo čineći isto! (VIDEO)

Komentarišući napade na list Informer, zbog intervjua sa serijskim silovateljem, pravni savetnik Vojislava Šešelja, Vjerica Radeta, rekla je na NOVO VIKEND JUTRO Jovane Jeremić na TV PINK, da smatra da razne nevladine organizacije u Srbiji, sve više sebi dozvoljavaju da su oni ta mera moralnosti, i drugih kvaliteta.

- Ko su oni, u čije ime to rade? Mislim da im se previše dozvoljava da prave hajku. Ja gledam i u komentarima na društvenim mrežama. Oni brane one koje žele da brane, i ako se to njima dopada – rekla je Radeta.

Urednik Srpskog Telegrafa Borko Kašanski, dodaje da se to ne dešava samo u NVO, kako kaže, toga ima i u novinarstvu, gde postoji sloj koji sebe smatra boljim o drugih i naziva „profesionalni novinari“.

- Ja samo pitam, da li je profesionalno kada staviš Veljka Belivuka ili Marka Miljkovića kao junake svojih tekstova, predstaviš da su oni neki borci koji će otkriti ovakve ili onakve. Njih predstavljaju kao kredibilne, izuzetno ozbiljne sagovornike i prenose njihovu svaku reč – rekao je Kašanski.

Kako kaže, na delu je veliko licemerje, pre svega u političke i interense svrhe.

Ističe da su neki došli da protestvuju navodno protiv nasilja, a ujedno čine nasilje.

- Gledao sam onu ženu sa kojom mržnjom je napadala Dragana J. Vučićevića – rekao je Kašanski.

Radeta kaže da se već neko vreme formiraju iste grupe, koje idu od protesta do protesta.

- Oni optužuju druge, ali sebi daju za pravo da udaraju i tuku druge – rekla je Radeta.

