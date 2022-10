BJEGOVIĆ: U Crnoj Gori na delu vidimo rad obaveštajnih centara moći, koje žele da se prikaže navodni maligni uticaj Rusije na ovim prostorima (VIDEO)

Uicaj SAD i Britanije na ovim prostorima već toliko vidljiv, da više ne biraju način i metode ostvarenja svojih ciljave, rekao je za Novo vikend jutro Jovane Jeremić na TV PINK, dekan Fakulteta za studije bezbednosti prof. dr Miroslav Bjegović.

Posle obraćanja predsednika Srbije na Generalnoj skupštini UN, krenuli su neverovatni pritisci na našu zemlju.

Vučiću ne mogu da oproste zato što je rekao ono što lider mnogo manjih zemalja misle, ali ne smeju da kažu. Jedna od posledica Vučićevog govora je i Dritan Abazović, koji je, kako se čini, dobio zadatak zapada.

Bjegović je, komentarišući hapšenje ruskih špijuna u Crnoj Gori, rekao da je uticaj SAD i Britanije na ovim prostorima već toliko vidljiv, da, kako kaže, više ne biraju način i metode ostvarenja svojih ciljave.

- Opet na delu vidimo rad obaveštajnih centara moći, gde želi da se prikaže po njihovim rečima maligni, ali i veliki uticaj Rusija na ovim prostorima – rekao je Bjegović.

Kako kaže, istovremenu su SAD dale signal da se na prostoru Crne Gore, ali i Srbije, gde su, dodaje, dobili informaciju da čak po njima ima nekih 70 špijuna.

- To čak i da jeste tako, to bi naše službe bezbednosti znale. Ovo je nešto gde oni žele da prikažu kako Rusija ovde ima veliki uticaj i kako utiče na politiku kreiranja dešavanja ovde. Oni bi hteli da mi to iskorenimo sa naših prostora i da okrivimo Rusiju za ono što radi i da im uvedemo sankcije – rekao je Bjegović.

Bjegović je rekao da je više problematično što pojedini naši ministri prihvataju takve ideje i, kako kaže, sugerišu predsedniku ili Vladi da bi Srbija trebala da uvede sankcije.

- Za mene je ovo još jedna u nizu predstava kako u CG tako i kod nas, da bi se izvršio dodatni pritisak na Srbiju – rekao je Bjegović.

Lider Demokratskog fronta Andrija Mandić, rekao je da je juče Skupština CG odbacila akt nasilnog raspuštanja iste, koji je pokušao da uradi Milo Đukanović.

- U Skupštini postoji jasna većina, koja ima 41 poslanika. Ona se nalazi na polovini svoga mandata, i ono što je posebno značajno, danas se u CG vodi jedna ozbiljna bitka između naroda i autokrate Mila Đukanovića, koji je hteo da zloupotrebi Ustav – rekao je Mandić.

Kako kaže, za sada borba ide uspešno, dodaje da je ona na strani naroda i 41 poslanika.

Dodaje da je juče njegov akt odbačen, ali i da će Milo pokušati sve da razbije tu parlamentarnu većinu i da zaustavi formiranje Vlade.

- Mi ćemo se truditi i uspeli smo da kroz formu pregovora potpišemo i politički sporazum. Vodićemo unutrašnju i spoljnu politiku onako kako mi smatramo da treba, bez mešanja bilo koga sa strane – rekao je Mandić.

Kada je u pitanju hapšenje ruskih špijuna, Mandić kaže da ne zna ko stoji iza toga.

- Mi znamo da Milo Đukanović ima javni nastup koji uvek ide u pravcu borbe pritiv Srbije i Rusije, a evo sada kroz neke informacije, vidimo da se pominju ljudi iz njegovog okruženja i iz njegove partije – rekao je Mandić.

Advokat Predrag Savić je dodao da svi objektivni mediji u CG objavljuju da je uhapšeni čovek, koji je navodni ruski špijun ustvari, čovek Milana Roćena i Mila Đukanovića i da je bio čovek za ostvarivanje ruskih investicija i veza sa tajkunima u CG.

Autor: