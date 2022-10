Vučić o KiM: NEĆE biti nezavisnog Kosova, nadam se da ste razumeli moju poruku

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas, na pitanje novinara da prokomentariše izjavu specijalnog izaslanika Nemačke za Zapadni Balkan Manuela Saracina da “neće dozvoliti Republiku Srpsku na Kosovu”, da o tome odlučuju Srbi i Albanci i poručio mu da neće biti ni nezavisnog Kosova onako kako su planirali.

– Nisam znao da to kaže – da to neće dozovoliti, mislio sam da o tome odlučuju Srbi i Albanci. Nisam znao da o tome odlučuju Nemci, ali dobro je da je Saracin to javno rekao, pošto su Nemci već odlučivali o nekim planovima, dobro je da nam je to javno rekao – rekao je Vučić.

Kaže da će i on Saracinu nešto poručiti, uz sve poštovanje koje ima prema njemu pošto ga izuzetno ceni u svakom smislu.

– Neće biti ni nezavisnog Kosova onako kako planirate. ‘Ajde, sad lepo, shvatio sam vašu poruku i nadam se da ste vi razumeli moju poruku – poručio je Vučić Saracinu.

