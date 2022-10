Sada je konačno svima sve jasno, izjavio je za Novo vikend jutro Jovane Jeremić na TV PINK glavni i odgovorni urednik „Informera“ Dragan J. Vučićević, komentarišući napade na njegov list, a zbog intervjua sa serijskim silovateljem Igorom Miloševićem, koji je nakon istog završio ponovo u zatvoru.

Vučićević je rekao da, ako do juče ili preključe nekome nije bilo jasno, da je danas sve jasno.

- Da su oni koji su pokušali da linčuju i mene i druge kolege, zapravo to uradili zbog politike. Bilo je tamo zavedenih žena i ljudi koji su poverovali u grozne laži da mi reklamiramo i podržavamo to što Milošević radi. Međutim, zahvaljujući informeru i našim dokazima, država je reagovala – rekao je Vučićević.

Kako kaže, dali su dovoljan razlog da se reaguje.

- Serijski silovatelj koji je po svihm rečima stručnjaka, neizlečiv lsučaj, sada je iza rešetaka i to zahvaljujući nama – rekao je Vučićević.

Kako kaže, oni su svoju misiju ispunili. Dodaje da svi koji ih napadaju to rade zbog politike.

- Informer im je politički meta. Mi smo najvećan prepreka njima da na vlast vrate žute licemerje lažove, za koje znamo šta su uradili Srbiji – rekao je Vučićević.

On je istakao da smo mogli da vidimo ko su njihovi organizatori. Ida Ćorović se, dodaje, pojavljuje kada treba da se pojavi i kada ne treba.

- Brani ženska prava, kada se protestevuje protiv metroa, kada treba upadati u RTS. Ona je uvek tu. I ta i takva gospođa se sada bori za ženska prava ispred Informera – rekao je Vučićević.

Kako kaže, Informer su dnevne novine koje su svojim profesionalizmom doprinele do toga da serijski silovatelj, koji je bio pretnja svim ženama, majkama, ćerkama, bude sada u zatvoru.

- Pripadnice "Ženske solidarnosti" su me fizički napale pre nekoliko dana. Najpre sam dobio udarac u leđa, i pesnicu u glavu. Zatim me je izgrebala. Nakon toga je bilo ono što su svi videli, kada me je još jedna šutnula. Ja sam pokušao da izbegnem sukob sa njima. Oni se bore protiv nasilja tako što sprovode nasilje – rekao je Vučićević.

Kako kaže, pripadnice te organizacije prete mojoj ženi već nekoliko dana. Doadje da su počeli da prete i njihovoj deci.

- Čudna je ta "Ženska solidarnost", jako je čudna. Sa tim što rade oni su sve rekli o sebi. Ništa nisu rekli o nama iz Informera, već samo o sebi – rekao je Vučićević.

Komentarišući to što se priča da je razlog što je silovatelj u zatvoru zbog toga što je navodno država htela njega zaštiti, rekao je da je to opšta glupost.

- Nekima je čak odjednom i žao što je on u zatvoru. Pre samo nekoliko dana hteli su da me linčuju zbog intervjua, a posle im ne odgovara i kada je priveden – rekao je

Kako kaže, krivi su oni koji su te žene i devojke nahuškali, koji su ih naučili da je društveno poželjno i legitimno udarati i napadati novinare i urednike, koji na bilo koji način misle drugačije od nas.

Vučićević je rekao da i Željka Mitrovića i njega napadaju zato što smetaju.

- Svi smo meta zato što politički smetamo. Zato što im smeta rejting i tiraž, koji je više od 10 puta veći od njihovih dnevnih novina - rekao je Vučićević.

