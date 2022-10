Aleksandar Vučić je tvrđava u koju možete da uđete, a da ne ostajete pred zidinama i da vas ne zasipaju vrelom lavom i strelamare, on primenjuje strategiju, a oni ispadaju naivni, kao je za Novo vikend jutro Jovane Jeremić na TV PINK analitičar Dragoslav Bokan.

Bivša zamenica šefa misije i otpravnica poslova u američkoj ambasadi u Beogradu u periodu od 2007. do 2010. godine, Dženifer Braš ocenila je da Evropska unija "ne traži mnogo i da nije dobila mnogo od Srbije, uključujući i priznanje odgovornosti za ratove devedesetih".

Komentarišući njenu izjavu da su svi ambasadori bili razočarani Vučićem, Bokan je rekao da postoje razne tvrđave, kao i da u „tvrđavu“ Aleksandar Vučić možete da uđete, da ne ostajete pred zidinama i ne zasipaju vas vrelom lavom i strelama.

- To govori da je Vučić čovek koji primenjuje strategiju, a oni ispadaju naivni. Sada se stvar obrnula i ako se pokaže do kraja da je to tako, on će biti zabeležen sigurno kao najznačajniji državnik Srbije u modernom vremenu. Jer to da vi neprijateljima Srbije delujete kao čovek koji će prodati Kosovo, prekinuti kontakte sa narodom Republike Srpske, ozvaniliti priču o genocidu i tako dalje, to je njihova najveća greška i čestitam mu na tome – rekao je Bokan.

Kako kaže, Vučić je uspeo i njega da prevari. Dodaje da je mislio da je Vučić promenio svoju nacionalnu i državnu politiku od one ranije, a ustvari je, kako kaže, samo prestao da koristi banalne metode da bude lako čitljiv.

Takođe, dodaje, uveo je u svoju priču i priču o ekonomiji i tehnologiji, modernom dobu.

- Ta veština doplomatska, da budeš sa nekim, a da ne budeš njegov rob je ustvari nova disciplina. Srbi su do sada ili bili poslušnici ili su nosili prkosne majice i udarali šamare međunarodnim predstavnicima – rekao je Bokan.

Kako kaže, to su dve nepotrebne i nefunkcionalne opcije.

- A ta opcija u kojoj vi sa njima razgovarate da bi nakon toga uvek reagovali na srpski način, ali to čak i Srbima nije uvek vidljivo, jer strategija, kao kod velemajstora nije uvek vidljiva na prvu. Čoveku koji ume da igra, vama se često čini kada žrtvuje figuru da je nešto izgubio, a ustvari on je samo u toj strategiji napredovao. Sa te strane mogu slobodno da kažem, kada sam shvatio da je ovo država, da postaje prava Srbija, da možemo da budemo pobednici, a ne večni gubitnici, tada sam i ja promenio mišljenje – rekao je Bokan.

Kako kaže, heroj je onaj koji trpi pritiske. Dodaje da je između krutosti i čvrstine velika razlika.

- Čvrstina je gipka, taman pomislite da će da pukne a ona se ispravi, dok je krutost krhka i lako puca – rekao je Bokan.



Autor: