PALMA: U EGIPTU SMO OTVORILI VRATA ZA PROIZVODE IZ SRBIJE ZA CELU AFRIKU

Otvorili smo vrata za izvoz naših poljoprivrednih proizvoda u ovaj deo sveta. A kada izvedete u Egipat to znači da su vam otvorena vrata u celoj Africi jer Egipat ima potpisane ugovore o slobodnoj trgovini sa svim afričkim državama, a to znači sa smo otvorili tržište od milijardu i po ljudi, rekao je predsednik Jedinstvene Srbije, narodni poslanik i predsednik Skupštine grada Jagodine Dragan Marković Palma, koji je okupio u Šarm el Šeiku srpske i egipatske privrednike iz regije Južni Sinaj.

"Na kraju svakog putovanja mi podnosimo izveštaj o radu, gde smo bili i ono što je najvažnije kakvu korist od toga imaju građani Srbije. Kao prvo primio nas je najvažniji čovek vog dela Egipta guverner Južnog Sinaja general Haled Fuda. Sa njim smo dogovorili početak ekonomske saradnje. Guverner Fuda mi je rekao "gospodine Palma danas je praznik za Arapsku Republiku Egipat, ovo je vaša zemlja i poklonio mi ključ od Šarm El Šeika, a to znači za Srbiju su vrata širom otvorena jer to nije ključ za mene to je ključ za srpske privrednike. U Egipat dolazi veliki broj srpskih turista i moja poruka je da Srbi idu na more tamo gde nas vole, a to su Grčka koja je za nas letnja destinacija, a Egipat tokom jeseni i zime. Na sastanku srpskih i egipatskih privrednika počeli su razgovori o uvozu ulja, alu i pvc stolarije i poljoprivrednih proizvoda", rekao je Palma.

"Egipatski investitori hoće da ulažu u zdravstveni turizam u Srbiji, a jedan od najbogatijih egipcana, vlasnik više lanaca hotela, medju kojima je i čuveni Rixos, gospodin Naser Abdullatif doći će u Srbiji da vidi da započne gradnju jednog hotela u Srbiji" kazao je Marković .

U SRBIJU SE VRAĆAJU 23 ČLANA NAŠE DELEGACIJE SA NAZIVOM HADŽI



"Naša delegacija predvodjena sveštenicima Srpske pravoslavne crkve i poverenikom manastira Hilandar za Srbiju Milošem Stojkovićem posetila je najstariji pravoslavni manastir na svetu, manastir Svete Katarine. Meni je uručena ikona tog manastira. Naša delegacija od 23 čoveka bila je u Jerusalimu, svetoj zemlji i sva 23 člana su dobila Povelju sa zvanjem Hadži. A to dobiju oni hrišćani koji dodju na poklonjenje u Jerusalim. Lični sekretar Patrijarha Jerusalimskog je rekao : "Ovde su vrata za vas Srbe otvorena". Iz Jerusalima nosimo u Srbiju mošti mučenika jerusalimskih i originalni kamen sa Golgote kojim je gadjan Isus Hrist. Naši sveštenici su za Patrijarha Jerusimskog uručili Plaketu grada Jagodine. Ukratko otvorili smo vrata Južnog Sinaja, Egipta, Jerusalima za sve gradjane Srbije, za naše proizvode, za izvoz, za celu Afriku, za naše vernike, za Srbiju. Naši heroji, naši zdravstveni radnici iz 25 zdravstvenih ustanova odmorili su se malo od crvenih kovid zona i razmenili iskustva. To je naš izveštaj o radu" zaključio je Marković .

KO NIJE DOBRO RADIO AUFIDERZEN

Odgovarajući na novinarsko pitanje o aktuelnoj političkoj situaciji u Srbiji i formiranju nove Vlade Srbije, Markovic je rekao:

"Vidim u poslednje vreme da ima nekih koji se svakog dana preporučuju da budu ministri. Takvi mogu da budu direktori magacinski prostora, a magacin prazan ili da budu visoki šusteri za niske štikle. Jedina preporuka je izveštaj o radu. Ko je radio dobro ok, ko nije aufiderzen i to je moj lični stav" kazao je Dragan Markovic Palma.

