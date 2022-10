Vesić: Velike sile koje podržavaju Otvoreni Balkan žele dobro narodima regiona

Član predseništva SNS i narodni poslanik Goran Vesić, govorio je o aktuelnim temama i predstojećem obraćanju predsednika Vučića, čija će tema biti spoljnopolitička pozicija Srbije i formiranje vlade.

Vesić je konstatovao da je da će se Predsednik Republike dogoditi posle važnih sastanaka koji su se dešavali predhodnih dana i koji ga očekuju u narednim danima.

“Juče je predsednik boravio u Bugarskoj zajedno sa predsednicima više država i vlada, gde se izmedju ostalog govorilo o izgradnji gasnog interkonektora izmedju Srbije i Bugarske, koji će nama omogućiti različitost izvora energetskog snabdevanja.

Predsednik odlazi u Prag, gde će biti lideri svih zemalja EU kao i lideri mnogih drugih evropskih zemalja na stvaranju Evropske političke zajednice. To pokazuje da je Srbija deo Evrope kao zemlja koja je kandidat za članstvo u Evropskoj uniji. Nakon svih ovih sastanaka, predsednik će saopštiti naciji kako će na dalje izgledati naša spoljno- politička pozicija u atmosferi pritisaka pod kojima se Srbija nalazi”, rekao je Vesić.

Vesić navodi da nije tajna da postoje pritisci na našu zemlju da se priključi spoljnoj politici EU, kako bi uvela sankcije Ruskoj Federaciji.

“Međutim istovremeno u procesu pregovaranja, nama EU nikada nije otvorila “poglavlje 31” koje se odnosi na spoljnu, odbrambenu i bezbednosnu politiku.

Da su otvorili “poglavlje 31”. Srbija bi činom otvaranja poglavlja imala obavezu da prilagođava svoju politiku, spoljnoj politici EU. Znači od nas traže da uradimo nešto, a istovremeno ne žele da nam otvore poglavlje pregovora koje bi nas obavezalo da to uradimo. I

Dakle naše obaveze prema EU nastaju onog časa kada otvorimo odredjeno poglavlje, tada počinju da se otvaraju mehanizmi u kojima mi moramo da prilagodjavamo naše zakonodavstvo i naše političko delovanje. Ne kažem da mi ne treba da sinhronizujemo svoje poteze sa EU ali to je proces u kome mi prevashodno vodimo računa o našem interesu. Ali treba biti fer prema Srbiji i otvoriti “poglavlje 31”, jer na taj način dobijate mehanizme i pravo da trazite od Srbije da prilagodi svoju politiku. To je taj licemerni odnos u kome se od nas nešto traži da uradimo ali ne žele da urade bilo koji korak koji bi nas približio članstvo u EU”, kazao je Vesić.

Vesić naglašava da su netačne priče da EU traži da se prizna samoproglašena nesavisnost KiM pre ulaska u EU i da zbog toga treba da odustanemo od puta u EU.

I dodaje da Evropska unija u zvaničnim dokumentima ne traži od Srbije da prizna nezavinost Kosova i Metohije pre ulaska u članstvo EU.

“U Ugovoru o stabilizaciji i pridruživanju stoji je formulacija ‘normalizacija odnosa’, a ne priznanje te samoproglašene nezavisnosti. To je zvanični stav EU. To što lideri pojedinih članica EU traže da priznamo nezavisnost KiM njihov je lični stav a ne zvanična politika EU. Sasvim sigurno nećemo prihvatiti da budemo članica EU ako je cena toga da izgubimo KiM, ali ne treba odustati od procesa priključenja.

Za Srbiju je dobro da završimo pregovore sa EU, da usvojimo standarde u društvu, u kulturi, u upravi, u zdravstvu kao i u drugim društvenim oblastima. To je dobro za naše društvo. Da li ćemo na kraju tog procesa mi dobiti neki uslov koji ne možemo da prihvatimo ili nećemo, to je stvar političke odluke,” ističe Vesić.

Vesić konstatuje da je na Balkanu postoji rivalitet izmedju nekih članica Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država oko budućnosti našeg regiona. U ovom trenutku SAD vode najkonstruktivnu politiku prema Balkanu za razliku od nekih zemalja Evropske Unije koja ne podržavaju “Otvoren Balkan”.

“Na žalost nemamo iskrenu politiku jednog dela EU prema našem regionu. Nije mi jasno zašto je to tako, jer je “Otvoren Balkan” zasnovan na principama Evropske unije kao što su tržište robe, kapitala i ljudi. Otvoreni Balkan znači bolju budućnost za sve narode u našem regionu i okvir u kome ćemo sami da rešavamo svoje probleme. One velike sile koje ovaj proces podržavaju žele dobro balkanskim narodima”, izjavio je Vesić gostujući na televiziji Tanjug.