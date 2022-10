UŽIVO NA TV PINK I PINK.RS! ĐUKANOVIĆ ZA HIT TVIT: U eri POTPUNOG HAOSA, Vučić otvara fabrike, a to je KLJUČNA STVAR!

Uživo na TV Pink i Pink.rs!

Gosti voditeljke Verice Bradić ove nedelje su Vladimir Đukanović, advokat, Olivera Zekić, predsednica REM-a i Nebojša Krstić, marketinški stručnjak.

PREDLOG BROJ JEDAN

Krstić ističe da je u pitanju dokaz koliki je ovde nedostatak kriterijuma i principa, kako svet funkcioniše. Druga stvar je, kaže, da će ova situacija, bez obzira šta ona znači za Rusiju, ili bilo koga, strašan dodatak tega, koji se vrši na Srbiju.

- Evropa i drugi delovi sveta u nedostatku mogućnosti da reše krizu, ponovo će da revitalizuju napade na Srbiju, da uvedewmo sankcije. Mi ponovo ni krivi ni dužni, nit luk jeli, nit mirisali, a direktna posledica će biti dramatičniji napadi na Srbiju - rekao je Krstić.

Krstić navodi da je više ljudi u svetu reklo da Putin ne blefira kada je u pitanju nuklearno naoružanje, kao i korišćenje istog.

Kada se uzme u obzir nedostatak pameti i mudrosti u Briselu, a nisam siguran da je igde ima više. NATO koji je odgovorio Ukrajini da uđu, a kada su im oni rekli da nije trenutak, tu jedino vidim zrno pameti. Postoje neki ljudi koji razumeju da bi takav korak bio, ne ovaj Treći svetski rat, već započinjanje istog koji povlači nuklearno oružje - dodao je Krstić.

Zekić dodaje da se Evropa pokazala "najmlitavijom" u svemu što se dešava u svetu, govoreći o ratu u Ukrajini.

- Imamo medijski rat dezinformacijama, kada je u pitanju rat u Ukrajni. Danas sam bila na aerodromu, i pun je ruskih i ukrajinskih ljudi. žao mi je naroda koji se našao u situaciji da se svrstava na različite strane i da beži - kaže Zekić.

Ako Putin zaključi da mu u Ukrajini ne ide dobro, on će morati taj problem da reši nekim svetskim čudom, i mislim da je to vrlo moguće, rekla je Zekić.

Đukanović navodi da se trudi da bude odgovoran čovek, ističući da na žalost, tek počinje, medijski rat.

- Rusija je amnektirala. To je najbogatija teritorija Ukrajine, i naravno da je Putinu to prvo bilo u interesu da otvori. Tek sada počinje... Kadrove koji gledamo su zastrašujući. Ruska federacija koristi tek 12 odsto naoružanja... - kaže Đukanović.

Možete li da zamislite kako je Vučiću? Ja predsednik ne bih bio ni 5 minuta, dodao je Đukanović.

- Imamo dva talasa građanima... Imamo ljude koji misle da je Vučić izdajnik jer nije poslao bataljon vojske da pomogne Rusiji, a drugi smatraju da je Vučić Putinov čovek. Imamo dva ekstrema koji užasno rade protiv zemlje. Jedina politika koja može da nas održi je ova! - kaže Đukanović.

Kako Đukanović dodaje, ako se Putin u nekom trenutku oseti ugroženim, ne bi bilo čudno da se posluži nuklearnim oružjem.

PREDLOG BROJ DVA

Đukanović kaže i da Istok ali i Zapad vrše pritisak na Srbiju. Ko je sa nama, sa nama je, a ko nije, kaže on, on je protiv nas.

- Ne znam da li ste primetili sad. Isti ljudi kod nas idu od protesta do protesta. pripadnici opozicije, da, ali većina anarhista pripadaju zelenima... Sve zavisi šta ke, da li je silovatelj, neki drugi protest, oni tu idu. To je ista vrsta ljudi, koji su plaćeni pod stranih struktura... Upotrebiće sva moguća sredstva! - kaže Đukanović.

Nama je prioritetni cilj da zadržimo radna mesta, da privreda radi, i naravno da će sve to biti teže i teže. Preti nam mnogo toga, i nadamo se da ćemo uspeti da se izborimo sa svim ovim, kaže Đukanović, pa dodaje:

- U eri potpunog haosa, Vučić je upotrebio bitnu rečenicu: "Gledamo kako da preživimo", on otvara fabrike i to je ključna stvar! - rekao je Đukanović.

Ako vas neko tera, da idete protiv osamdeset odsto naroda, to izaziva unutrašnji nemir, rekao je Đukanović, ističući da ne postoje sankcije koje Srbija želi da uvede Rusiji.

- Ukoliko uvedemo sankcije Rusiji, automatski smo se svrstali protiv nje - kaže Đukanović.

Krstić navodi da pritisci koje pominje predsednik Vučić , jesu usko vezani za tržište, da proizvodimo, izvozimo i kupujemo robu. On to, kaže Krstić, vidi kao jednu od pretnji za dalji razvoj Srbije.

Ovakve teške okolnosti nijedna vlast u Srbiji nije imala odavno, od četrdeset i neke - dodao je Krstić.

Zvekić dodaje da ni minut ne bi poželela da bude u koži predsednika Srbije, jer se nalažimo u najgoroj mogućoj situaciji od 1999. godine.

- Ptitisci proizilaze iz nemoći EU, koja se pokazala kao izrazito slab igrač- Umesto rešenja, iskopani su rovovi - rekla je Zvekić, dodajući da Srbija teško da može da izvuče neki benefit iz neuvođenja sankcija.

PREDLOG BROJ TRI

Markentiški stručnjak kaže da je Vučić u pomenutom mediju u dobrom društvu. Orban vodi asimetričnu politiku, na kojoj mu mnogi u EU zavide. Meloni je, kaže Krstić, takođe odlična političarka.

- Hitlerovski brkovi su se izlizali. Vi kad ne znate šta ćete, stavite brkove Vučiću. Izlizana je ta pisaljka. Bez potrebe, razloga i povoda. To je intelektualna plitksot, taj pristup kada nekome šljopneš nešto na lice. Vučićeva reakcija je dobra. Bizarno je to, što dolazi iz Hrvastke, zemlje koja ne da da se sudi njihovom zločincu, masovnom ubici deci. Oni slave najveće etničko čišćenje, rehabilituju ustaše, slave ih kao svece... Izlaze sa saopštenjima gde traže da se Srbiji zabrani ulazak u EU, zbog Jasenovca. To je država koja je blasnemična... Ti brkovi su komedija, ridikulizam. To je i opasno jer je to deo satanizovanja predsednika i Srbije. Nije im bilo dovoljno to etničko čišćenje, već ponovo legitimizuju nasilje prema Srbima - dodao je Krstić.

Ako neko od njih relativizuje Jasenovac, slavi masovne ubice, govoreći da su to heroji, govorim o Milanoviću i Plenkoviću, onda je to dokaz da su deo ustaškog miljea, i zato se tako nazivaju međusobno, dodao je Krstić.

Zekić kaže da je u pitanju tipična medijska histerija gde je sve dozvoljeno, od gluposti, pa do uvreda.

- Sve je na iracionalnom nivou, i to je za psihologe i psihijatre. Bizarno je i apsurdno, mji nemamo pamćenje maslačka, ali znamo da se Hrvatska u vreme Drugog svetskog rata zvala Nezavisna. Pobili su srpsko stanovništvo, i onda oni nama lepe etikete fašista i nacista... - komentariše Zekić.

- Oni Vučiću nisu dali da uđe u jasenovcu, jer bi bio otac svih žrtava. zato nas nazivaju Srbijancima - rekla je Zekić.

Na delu je revizija istorije, kaže Đukanović, komentarišući treći predlog.

Oni koji su suštinski stvarali fašizam su sada antifašisti, što je bizarno. NDH je trebila Srbe, ali ih nije do kraja istrebila. Ova moderna NDH je potpuno Srbe izbrisala - dodao je Đukanović.

- U modernoj NDH slavi se Mile Budak. Kada se pevaju pesme, čije koncerte posećuju mladi Hrvati... Ljuba Miloš, Artuković, pa sve do Stepinca. On je blaženi u Hrvatskoj.... Radi se o čoveku koji je podržao pokrštavanje srpske dece, i apsolutno je sve to dozvoljavao. Jedan od kreatora rimokatoličke crkve u NDH - rekao je Đukanović.

Đukanović kaže, da, čim je Vučić u Hrvatskoj predstavljen kako jeste, dokaz da je on uspešan državnik koji nikada neće igrati po njihovim pravila.

PREDLOG BROJ ČETIRI

Nije mi jasna ta histerija koja je došla iz neoliberlane sredine, rekla je Zekić.

- Medije prodaju suze, krv, znoj i slavne ličnosti. Kako je došlo do situacije sa Informerom? prvo su društvene mreže pratile kretanje te osobe, pa su mediji uzimali slike njegovog kretanja, i na kraju je došla ekskluziva. Informer je prvi došao do tog Miloševića. Recimo, novinar ABC Miler, je svojevremeno dobio priloku da u Svganistanu intervjuiše Bin ladena, to nije propustio. Otišao je tamo, i pitao Bin Ladena da opiše situaciju gde su njegovi vojnici razbili američke vojnike. On je rekao da je prezadovoljan, i da su Amerikanci kukavice, i da je gledao kako nose tela raskomadanih vojnika... Sa druge strane imate još čuveniji intervju sa Tedom Banderom. Taj intervju je bio dan pre dnjegovo pogubljenje, i on se razmatra kao društveno-koristan. Ne vidim razlog za ovakvu histeriju. Dnevni list koji sebe naziva nezavisnim jeste objavio intervju, sa seksualnim prestupnikom koji je imao odnose sa muškarcima... - priča Zekić.

Kako Zekić navodi, višedecenijska je rasprava između lekara i pravnika kako kazniti seksualne prestupnike. Lekari Tvrde da je jedna od kazni hemijska kastracija, ali da ona nije toliko delotvorna. Po medicinskoj nauci, silovatelji ponavljaju postupak, a pravnici kažu da to nije tako.

Ovde je problem pravosudnog sistema. Tako da, u pitanju je licemerje. NUNS nije ni reagovao... Da se desilo nekom kao ono što je Vučićeviću, iz NUNS-a recimo, bila bi dreka - dodala je Zekić.

REM nema veze sa ovim slučajem, obzirom da se sve pojavilo u elektronskom izdanju medija, a tek onda u štampanom, rekla je Zekić.

Krstić ističe da, kada bi se na primer, pojavio Mengele Jozef, svaki svetski medij bi preneo tu informaciju.

Ne mogu da procenim da li tako treba ili ne, ali eto, mediji određuju šta je relevantno. Ja samo mogu da potvrdim šta je posledica. Ako je taj silovatelj pušten, žene mogu da budu zabrinute, one imaju pravo. Država mora da uvede neki mehanizam da se vodi računa o njima kada izađu na slobodu. Znam da u Americi moraju da se javljaju na nekoliko dana - kaže Krstić.

Ovde imate drugi ogranak medijski, ovaj nezavisni, lažno, u kojima će jedan dan da kažu da je Indformer jedan dan slavio silovatelja, a dan kada je uhapšen, ispada da ga je Informer uhapsio, dodao je Krstić.

- Njima je Informer pogodan, da ga napadaju. I sad ovde, umesto da postoji neki medijski život, ovde biju novinara Setite se kada je neko bacio letke kod N1, ispao je haos, napad i svašta nešto... To je otišlo u Brisel - priča Krstić.

Đukanović ističe da je nedopustivo da se protestuje ispred novinarskih redakcija.

- Oni kažu da ona nije napala Vučićevića, nego da mu je ona sklonila ruku. Oni su imali neke argumente, koji nisu imali veze sa intervjuom. Te dve žene su profesionalno odradile intervju, ja im čestitam na hrabrosti. Vi mrtvi ladni kažete da treba da bude sram Vučićevića jer je sklonio ruku - rekao je on.

