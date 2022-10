JEREMIĆ O NAJNOVIJIM UDARIMA NA SRBIJU I VUČIĆA: Izjava zapadnih ambasadora je PLUS za predsednika - Građanima je jasno da strane diplomate neće moći da nameću ministare u Srbiji!

Predrag Jeremić, urednik informative na portalu Pink.rs, je govoreći za ''Otvoreni studio sa Nemanjom Velikićem'' na televiziji Vesti prokomentarisao je najnovije navod da su ambasadori razočarani predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, jer su mu zemlja i narod na prvom mestu.

- Rade na tome da se uništi ili diskredituje predsednik Vučić... Ovo što je rečeno da ne sluša naloge i da se ne sviđa stranim ambasadorima jeste plus za našeg predsednika. Mislim da je i onaj mali broj građana koji ne podržava predsednika sada shvatio sve. Otvorene su im oči. Građanima je jasno da Vučić neće da sarađuje sa njima, neće da se dogovara i aminuje ministre koje oni predlažu... Pohvalna izjava koja ide u korist predsednika Srbije... - rekao je Jeremić.

Jeremić je prokomentarisao i mandat nove Nemačke ambasadorke Anke Konrad, koja je isti, započela pravdajući Nemačku agresiju.

- Oni će ostati na svojim pozicijama. Ne očekujem od nekog zapadnog funkcionera, da li on bio u svojstvu ambasadora ili punomoćenika ili bilo koju veću funkciju da nosi iz EU, da će doći i reći da nije dobro što je Srbija bombardovana. Mi jesmo imali njihove poslanike koji i dan danas u svom parlamentu govore da je bombardovanje SRJ bilo sporno i da je to bio zločin, ali se nažalost taj glas ne čuje. Niko neće time da se bavi - priča Jeremić.

Kako je dodao, normalno je da će ambasadorka Nemačke braniti interese svoje zemlje. Oni, kako dodaje, imaju svoj stav, a Srbja istinu.

Jeremić je, prelistavajući štampu sa voditeljem Nemanjom Velikićem, komentarisao i temu serijskog silovatelja Igora Miloševića, koji je za list Informer dao intervju. Jeremić je istakao da je to bio novinarski čin, navodeći da kod spomenutog intervjua nema ništa sporno.

- Veoma je dobra stvar da je on sklonjen sa ulice jer su građani bili uznemireni. Manje je bitno da li je to opravdano kroz intervju. U pitanju je novinarski nagon, i zašto ga ne bi čuli, da vidimo kakvo je njegovo mišljenje i danas. On je rekao da bi ponovo mogao da siluje, što ima elemenata krivičnog dela, ukoliko se ne utvrdi njegovo psiho stanje... - kaže Jeremić.

Govoreći za TV Vesti, urednik informative na portalu Pink.rs komentarisao je i najnovija dešavanja koja se tiču kavačkog klana, kao i navoda da je Radoje Zvicer upucan.

- Velika verovatnoća je to da je trebao da bude upozoren, mada je sigurno i upozoren nakon ubistva Vukotića. Kažu da mu je žena veliki oslonac, i da se, kako je Boža Spasić rekao, krije u nekom šteku... Ali da, potvrđeno je da nije ubijen - dodao je Jeremić.

Komentarišući činjenicu da još nije konstituisana Vlada Srbije, Jeremić navodi da je važno to što tehnička Vlada funkcioniše.

- Sve je u zakonskom okviru, Vlada će verujem za jedno 15. dana biti obrazovana, ili u drugoj polovini oktobra. Mi smo uvek to i tvrdili - kaže Jeremić.

Autor: