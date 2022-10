Nova ambasadorka Nemačke Anke Konrad nastavila je ustaljenu praksu diplomata velikih sila, da odmah pošto im Srbija poželi dobrodošlicu, počnu sa iznošenjem stavova koji su u suprotnosti sa onima zemlje domaćina. Tako su njenu izjavu da Ukrajina i Kosovo nisu isti i da je NATO bombardovanje Srbije bilo opravdano, mnogi doživeli kao prst u oko Srbiji.

Nenad Vuković, predsednik Društva lobista Srbije, komentarišući izjavu ambasadorke Nemačke da Ukrajina i Kosovo nisu isti i da je NATO bombardovanje Srbije bilo opravdano, rekao je za Pink da nije prijatno kada dobijete jedno ovakvo spoljno-političko mišljenje ambasadorke, a znamo svi i po diplomatskim protokolima šta je uloga ambasadora.

- Nije ništa novo za nas, da zapadne sile imaju drugačije gledanje na nedavne događaje u Jugoslaviji odnosno Srbiji, i taj problem kriterijuma, gde se na jedan način gleda situacija u Ukrajini, ne samo kada je reč o interpretaciji događaja, već kada je reč i o primeni međunarodnog prava - rekao je Vuković.

Ovo je užasno nespretna diplomatska izjava nemačke ambasadorke u Srbiji, kaže Veljko Nestorović, urednik portala Kosovo Online.

- Ne možete to da kažete da nije usmerena protiv naroda gde je poginulo više od 5.000 ljudi i ne znam koliko hiljada ljudi ranjeno, jednostavno to jako loše zvuči, da kažem da je to jedan veliki diplomatski gaf - Kaže Nestorović.

Prema njegovim rečima, ovo je loš početak njenog boravka u Beogradu i apsolutno nepotrebna izjava.

- Ne znam čije su kuće onda bombardovane i mostovi u Novom Sadu, kome su oni smetali i zašto su bombardovani, koliko je smao dece poginulo u tom bombardovanju, takve stvari su nedopustive i ovo je definitivno loš početak ambasadorke nemačke u Beogradu- zaključuje Nestorović.