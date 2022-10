Pritisci na Srbiju ne jenjavaju zbog vođenja dosledne i nezavisne politike. Iz EU i SAD se danima zvaničnom Beogradu upućuju zamerke zbog potpisivanja dokumenta o saradnji ministarstava spoljnih poslova Srbije i Rusije, a ponovo se pojačavaju i zahtevi da se Moskvi uvedu sankcije, odnosno da se ''usaglasimo sa spoljnom politikom EU''.

Kulminacija pritisaka, kako ocenjuju poznavaoci prilika, očekuje se 6. oktobra u Pragu, na samitu koji organizuje EU i na kom će prisustvovati lideri 27 članica Unije. Samitu prisustvuje predsednik Aleksandar Vučić.

Nemanja Starović, državni sekretar u Ministarstvu spoljnih poslova, istakao je da su pritisci na Srbiju konstantni, i da je teško da će se bilo šta promeniti. Kako kaže, ono što predstavlja našu poziciju, jesu čvrsti nacionalni interesi o zaključcima Saveta za cacionalnu bezbednost koje je usvojila Vlada Srbije.

- Nemam dileme da će se pritisci pojačavati. Jasno je zbog čega su pojačani, a to je želja da se taj kamičak, u cipeli zapadnog dela te Međunarodne zajednice, ukloni. Jedan uzrok pritisaka je taj da Srbija, kako mi kažemo, sama sebi uvede sankcije... Naša politika je jasna i istrajna, i mi se naših stavova držimo od prvog dana, od kada rat u Ukrajini traje - kaže Starović.

Dragan Bisenić, novinar, istakao je da su u svetu stvari onakve kakve ih SAD trenutno vidi, a to je na širem planu, glavna refleksija onoga što se zove borba za promene protiv liberalnog poretka.

- To je borba protiv poretka u kom se neće uvažavati argumenti svih zemalja, nego samo ono, što najjača sila kaže. Nova nemačka ambasadorka nije rekla ništa novo, to je inače zvaničan stav mnogih u EU. Stvari nisu onakve, zato što neko od nas kaže da su takve, već su onakve kakve u realnosti jesu, Spoljnom agresijom je jedan deo Srbije odsečen, i on u takvom smislu uživa zaštitu UN, odnosno Saveta bezbednosti po Rezoluciji 1244, i to je jedini validan i važeći status kada je u pitanju KiM.

Goran Vesić, član Predsedništva SNS, rekao je da se Srbija nalazi u procesu pristupljenja EU, a činjenica je da EU Srbiji nikada nije otvorila poglavlje 31 koje se tiče odbrambene politike i bezbednosti.

- Mi smo 2014. završili bilateralni skrining tog poglavlja, i prošlo je osam godina, i nije im palo na pamet da ga otvore to poglavlje, a onda nama traže da prilagodimo našu spoljnu politiku EU, iako mehanizam koji oni imaju, da bi mi uredili tu politiku, ne koriste - naveo je Vesić.

