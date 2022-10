ORBAN: Dok Mađarska ima gasa, imaće ga i Srbija

Mađarski premijer Viktor Orban danas je, na pitanje o energetskoj krizi, rekao da dok Mađarska ima gas, imaće ga i Srbija.

- Naravno, ni mi ne plivamo u gasu. Mi imamo dovoljne količine za 5-6 meseci, ali slobodno mogu da kažem da dok Mađarska ima gasa, imaće ga i Srbija. Gas u Mađarsku dolazi preko Srbije, a to samo diže na značaju zajedničke akcije naših zemalja. Mi sa Srbijom dugoročno radimo na energetskom sistemu. Što se tiče kompanija, to je važan izazov za Evropu. Ja sada obazrivo govorim o tome, ali Nemačka je sada u stanju da Nemačka može da pomogne svojim kompanijama, ali nema rešenja za celu Evropu. Bogati će pomagati svojim kompanijama, ali siromašni to ne mogu i to će narušiti evropsko jednistvo - kazao je Orban u Budimpešti.

U glavnom gradu Mađarske danas je održan trilateralni samit zemlje domaćina, Srbije i Austrije.

Ovom prilikom sastali su se srpski predsednik Aleksandar Vučić, mađarski premijer Viktor Orban i savezni kancelar Austrije Karl Nehamer.

