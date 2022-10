BIĆE DOSTA NOVIH LICA! Brnabić o formiranju nove vlade: Biće značajnih promena, neka ministarstva će se deliti

Premijerka Ana Brnabić govorila je o formiranju Vlade Srbije, na koje se i dalje čeka.

- Biće mnogo promena (u novoj vladi). Biće značajne promene i u Zakonu o ministarstvima. Neka ministarstva će se deliti i imaćemo neka nova ministarstva. I biće dosta novih lica u vladi - istakla je Brnabić.

Na pitanje hoće li i Goran Vesić biti ministar, premijerka je rekla da ne može da odgovori na to pitanje, ali da bi ona lično volela da ga vidi u svom timu.

- Ne mogu da kažem to, ali volela bih da vidim Gorana u svom timu, na jedan ili drugi način. On je izuzetno efikasan, stvarno jako, jako posvećen i čovek koji se nikad nije libio da uči, da stiče nova znanja, da bude u korak sa trendovima. To je ono što nama treba u vladi, tako da bih volela da ga vidim u svom timu - rekla je Brnabić.

Na konstataciju da je delimično odgovorila, premijerka ističe:

- Pa, može i tako, a može i nekako drugačije u timu. A u timu će svakako biti.

Na insistiranje novinarke da odgovori i na pitanje da li će i Nebojša Stefanović ostati u vladi, Ana Brnabić je istakla da ne želi da odgovori, jer su to personalna rešenja.

Ipak, novinarka Blica je insistirala na tome da je to čovek o kojem su visoki funkcioneri SNS govorili veoma ozbiljne optužbe, pa je upitala premijerku da li ima poverenja da radi sa njim.

- Ja sam ponosni član SNS, član predsedništva i jedan od potpredsednika SNS. Ponosna sam beskrajno što radim rame uz rame sa Aleksandrom Vučićem. I kako god bilo, ja sam čovek stranke. Ja, kao predsednica Vlade ili mandatrka za novu vladu, radim sa timom za koji stranka, a na kraju krajeva i naši koalicioni partneri, misle da je najbolji tim. Ja ne biram lično ceo tim, već radim sa najboljim kvalitetom koji mi kao stranka kažemo da je tu i da postoji - istakla je premijerka Brnabić i dodala:

- Kad optužbe budu dokazane, što je na pravosudnim organima, a ja verujem institucijama naše države, ja ću to onda na taj način uzeti u obzir. Nebojša Stefanović je i ministar u trenutnoj vladi i ja sa Nebojšom jako dobro sarađujem.