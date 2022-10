ANA BRNABIĆ O PRITISCIMA I PRETNJAMA ZBOG SANKCIJA RUSIJI: Naša pozicija nije neutralna, mi smo osudili agresiju na Ukrajinu!

Premijerka Srbije Ana Brnabić govorila je večeras o aktuelnoj situaciji kada je u pitanju rat u Ukrajini i poziciji Srbije u aktuelnom političkom trenutku.

Prethodnih nedelja svedoci smo pritisaka na Srbiju da uvede sankcije Rusiji. Premijerka Srbije Ana Brnabić govorila je o tome kako ti pritisci izgledaju, šta joj govore zapadne diplomate, kao i kakve su posledice ukoliko ne uvedene sankcije.

- To traje već nekoliko meseci zato što je od početka rata u Ukrajini Srbija na kraju ostala kao jedina zemlja na evropskom kontinentu koje nije uvela sankcije Ruskoj Federaciji... Ali mi smo na kraju jedina zemlja koja za jotu nije promenila svoju poziciju i u tom smislu mi i dalje branimo tu poziciju i ta pozicija je potpuno jasna - istakla je Brnabić i dodala:

- Još jednom da kažem sasvim jasno i za naše građane i za naše strane partnere: naša pozicija u tome nije neutralna! Mi smo i u zaključku Saveta za nacionalnu bezbednost jasno osudili agresiju na Ukrajinu kao kršenje osnovnih principa međunarodnog prava, zato što to predstavlja povredu teritorijalnog integriteta jedne međunarodno priznate države. Ali smo takođe u tom zaključku, kog se i danas držimo, rekli da nije u našem nacionalnom interesu da uvodimo sankcije Ruskoj Federaciji.

Ana Brnabić je istakla da postoje i druge stvari zbog čega mi ne uvodimo sanskice Rusiji.

- Nije ni samo zbog energetike! To jeste naravno i zato što je Ruska Federacija jedna od tih velikih sila koja brani teritorijalni integritet Srbije u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija. Ima tu još nekoliko razloga, uključujući taj što smo mi bili pod užasnih sankcijama devedesetih i što naš narod nije za te sankcije. Mi smo osudili agresiju, priključili se rezolucijama Ujedinjenih nacija i takođe deklaracijama Evropske unije koje to osuđuju. Jedina razlika, velika svakako, u tome je što mi nismo uveli sankcije i ne nameravamo - ističe Brnabić.

Na pitanje da li može da zamisli scenario u kojem Vladimir Putin ostavruje svoje pretnje oružjem, a da mi ostanemo jedini u Evropi koji nisu uveli sankcije i da li može da shvati kakve su generacijske posledice toga, premijerka odgovara:

- Mi osuđujemo agresiju i mislimo da je to povreda međunarodnog prava, kao što je bila povreda međunarodnog prava bombardovanje tadašnje SRJ, kad 19 NATO zemalja bombarduje SRJ bez ikakve odluke ili čak samo konsultacije u Savetu bezbednosti UN. Za mene je to agresija, čisto kao suza agresija - kaže Brnabić i dodaje:

- Ako je pitanje da li smo mi na pravoj strani istorije - mi smo apsolutno na pravoj strani istorije! Mi smo jedna od retkih zemalja na svetu koje neselektivno poštuju i primenjuju principe međunarodnog prava, kao i povelju UN. Postoje neke stvari koje su crvene linije. Te crvene linije su principi međunarodnog prava.

Premijerka Srbije je istkla i da je predsednik Aleksandar Vučić bio jasan kad je i on pričao o tome.

- Ako vi dođete do toga da bi vam neko bukvalno stavio pištolj na glavu i kaže: ili ćeš uraditi to, ili ću te ja ubiti... A nama bi realno bilo ubistvo da neko kaže, ok povući ćemo sve naše investicije iz Republike Srbije... Onda je to trenutak kada mi moramo da razmislimo da li da menjamo tu našu poziciju. Meni je nezamislivo da dođe do tog trenutka iz nekoliko razloga.

Na pitanje jesu li investicije jedna od tih stvari kojima nam prete, Ana Brnabić kaže:

- Zavisi. Imate neke države članice EU koje nam prete, imate neke koje nam nikada nisu pomenule povlačenje investicija. Imate neke koje prete ukidanjem bezviznog režima imate - ja zaista to nikada nisam čula od zvaničnih predstavnika EU i Evropske komisije - ali je bilo određenih predstavnika država članica. pretili su raznim stvarima, ali su investicije nešto što je najjača pretnja.

Predsednik Vučić je zakazao obraćanje za 8. oktobar, a premijerka ističe da nas zaista očekuje "nešto krupno"

- Kako ne! Pritisci na Srbiju su najgori od 1999. godine. A pritisci na Srbiju su zato što jesmo zemlja koja u potpunosti poštuje principe međunarodnog prava. I kad god pogledaju u nas, meni se čini da vide svoje licemerje. I kako da odgovore na ono pitanje koje postavlja Aleksandar Vučić na svakom sastanku: a kada se svi toliko borite za teriorijalni integritet Ukrajine, što i mi poštujemo, zašto vam je bio povrediv teritorijalni integritet Srbije? Kako za nas nije važio taj osnovni princip međunarodnog prava? Nema odgovora - istakla je Brnabić.