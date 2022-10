Vesić: U krizi koja nam dolazi, Srbiji je mesto u Evropi

Član predsedništva SNS i narodni poslanik Goran Vesić je ocenio da je ideja predsednika Aleksandra Vučića o osnivanju “Srpskog bloka” odgovor na situaciju u kojoj će se nalaziti Srbija u narednih nekoliko godina.

“Iz izjava predsednika Vučića kao i drugih evropskih lidera, možete zaključiti da će ove zime, a i sledeće biti veoma teška ekonomska situacija u Evropi koju će opteretiti tri problema: snabdevanje energentima, snabdevanje hranom i nedostatak finansijskih sredstava. Mnoge zemlje koje su uspele da uštede nešto za ovu zimu neće to moći i sledeće godine, jer treba kupiti energente i hranu. Cilj osnivanja “Srpskog bloka” je rešavanje najvažnijih pitanja za državu, kao što je pitanje Kosova i Metohije i pitanje odnosa prema krizi, a oko kojih stranke treba da se okupe”, rekao je Vesić za Hepi televiziju.

Prema njegovim rečima, da će biti teško formirati “Srpski blok” govori činjenica da u Narodnoj skupštini sve opozicione stranke nisu bile spremne da glasaju za izveštaj koji je bio hronologija o tome šta se dogodilo od juna prošle godine.

“To nije bila politička deklaracija pa da se neko slaže ili ne slaže sa politikom u toj deklaraciji. Glasanje za taj izveštaj značio je podršku predsednikovim naporima u vezi sa Kosovom i Metohijom, ali je mnogo važnije što bi pokazao da imamo jedinstven stav prema tom pitanju “, istakao je Vesić.

Vesić ističe da je ideja predsednika Vučića kada govorimo o “Srpskom bloku”, da se na jednom mestu okupe sve stranke, pojedinci, udruženja gradjana oko najvažnijih državnih, nacionalnih i političkih pitanja kako bi smo pokušali da jednom u svojoj istoriji imamo jedinstvo oko najvažnijih pitanja.

Vesić je rekao da je Srbija evropska zemlja i u krizi koja će se dogoditi naše mesto je u Evropi, ali da je trenutno taj put po prilično dvosmeran.

“Mi jesmo vojno neutralni ali nismo politički neutralni, Evropska unija počiva na principu uzajamnosti, dakle od nas mogu da traže samo ono što su spremni da daju. Kada pričamo o sankcijama Ruskoj Federaciji, naš stav je da sankcije nisu delotvorno sredstvo politike. Inače prvog dana rata osudili smo agresiju Rusije na Ukrajinu i jasno izneli svoj stav da je to agresija, gde je jedna članica UN napala drugu članicu bez objave rata. Takođe smo rekli da nećemo priznati nove referendume jer poštujemo teritorijalni integritet Ukrajnije kao što tražimo da se poštuje srpski. Međutim kada govorimo o našem odnosu sa EU, članica EU se postaje kroz pregovarački proces tokom kojeg se otvaraju pojedina poglavlja u kojima mi imamo obavezu da prilagodimo naše zakonodavstvo i politiku sa politikom EU. Jedno od tih poglavlja je ‘poglavlje 31’, koje se odnosi na spoljnu, odbrambenu i bezbednosnu politiku, to poglavlje Srbiji nije otvoreno od 2014.godine. Da su nam otvorili ‘poglavlje 31’, EU bi imala mehanizam da traži od Srbije da usaglasi svoju spoljnu politiku i ako mi na to formalno nemamo obavezu. Evropska unija počiva na principu uzajamnosti, ali od nas traži da nešto damo a da ništa ne dobijemo za uzvrat, to jednostavno nije uredu”, istakao je Vesić.

Vesić navodi, da često u poslednje vreme medju našim političarima čuje da EU od nas traži da mi priznamo samoproglašenu nesavisnost KiM pre ulaska u EU i da zbog toga treba da odustanemo od puta u EU.

“To apsolutno nije tačno, Evropska unija nikada u zvaničnim dokumentima nije zatražila od Srbije da prizna nezavinost Kosova i Metohije pre ulaska u članstvo EU. Zvanična politika EU je normalizacija odnosa a ne priznanje samoproglašene nezavisnosti. Istina je da neke zemlje članice to traže od nas, ali to nije politika EU, već njihova politika. Za Srbiju je dobro da završimo pregovore sa EU, da usvojimo standarde u društvu, u kulturi, u upravi, u zdravstvu kao i u drugim društvenim oblastima. To je dobro za naše društvo. Da li ćemo na kraju tog procesa mi dobiti neki uslov koji ne možemo da prihvatimo ili nećemo, to je stvar političke odluke. Sasvim sigurno nećemo prihvatiti da budemo članica EU ako je cena toga da izgubimo KiM. Dobro je da radimo stvari u našem interesu, a to je prilagodjavanje našeg društva evropskim standardima”, kazao je Vesić.

“Predsedniku Vučiću je izuzetno teško da u ovoj situaciji vodi politku, jer izmedju svih interesa velikih sila, koje gledaju samo svoje interese, i pored na žalost ne jedinstva u našoj zemlji, treba da sačuva nezavisnost Srbije i da istovremeno nastavimo naš ekonomski rast a da ne budemo deo ni jednog ratnog tabora. Jer jedno je sigurno, dokle god je Vučić na vlasti naši ljudi neće ponovo ginuti i ratovati”, zaključio je Vesić.

