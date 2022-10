Stefanović: Srbija Aleksandra Vučića će odbraniti Kosovo i Metohiju

Potpredsednika Vlade i ministra odbrane dr Nebojše Stefanovića rekao je da nekoliko pisaca proglasa za odbranu Kosova i Metohije radi to skoro profesionalno, već decenijama.

- Nekoliko njih, naizgled, ne zna čime se bavi i misle da su NVO i pokretači peticija, a u stvari su političari i narodni poslanici. Oni treći stvarno jesu iz nekih NVO ili su „slobodni“ intelektualci, ali bi voleli da su neka vlast, po mogućstvu da komanduju vojskom i policijom. Svi oni zajedno, koliko god da se trude da se razlikuju, žele samo jedno. To nije Kosovo i Metohija u sastavu Srbije, to nije ni ispravljanje istorijske nepravde, njihova želja je isključivo politička, da svrgnu Aleksandra Vučića. Ne bi oni ni da zauzmu njegovo mesto i da donose odluke, postavili bi nekog drugog da vodi državu, kako bi nastavili da iz prikrajka i zaklona peticija i proglasa, “brane” Kosovo i Metohiju, jer jedino tako umeju da vode ovu borbu - rekao je Stefanović i dodao:

- Čovek protiv kojeg, u stvari, pišu ovakve pamflete je neviđenom upornošću, patriotizmom i državničkom veštinom učinio nemoguće – vratio sudbinu Kosova i Metohije za pregovarački sto, gde bez Srbije ne može da se donese nijedno rešenje. Upravo je Aleksandar Vučić, koga napadaju potpisnici proglasa, izvukao pitanje Kosova i Metohije iz ponora u koji su ga ubacili isti ti „borci“ za Srbiju i njen suverenitet i zato je njihov pamflet podla podmetačina, koja ne bi zaslužila bilo kakvu reakciju da nije to što jeste.

kako je rekao Stefanović, ovi ljudi nisu tinejdžeri, imaju iza sebe dosta godina javnog i političkog angažmana i dobro znaju da su i sami bili mnogo puta u mogućnosti da odbrane Kosovo i Metohiju.

- Naročito, oni koji su godine i godine proveli na vlasti i imali sve poluge da to urade, ali nisu hteli, nisu umeli i nisu bili hrabri. Svi zajedno danas imaju obraz da izađu sa nekakvim proglasom da uče pameti i državnom interesu čoveka koji je nadljudskim naporom uspeo da Kosovo i Metohiju vrati na teren dogovora i sporazumevanja, iako je sve već bilo gotovo i katastrofalno za Srbiju - kazao je Stefanović i dodao:

- Među njima je i Vuk Jeremić, direktno odgovoran za inicijativu pred Međunarodnim sudom pravde kojim je takozvano Kosovo dobilo pravnu podlogu da jednostrano proglasi nezavisnost. Čovek koji je pod izgovorom “borbe za Kosovo i Metohiju“ lobirao po svetu za svoj biznis i svoje funkcije, o trošku naših građana. Među njima je i Miloš Ković, koji ne trepnuvši ubeđuje mlade Srbe da treba da poginu za Kosovo i Metohiju, ali ne baš on ili neko od društva u kojem se nalazi, jer njih, naravno, čeka važnija borba u Beogradu. Tu je i Boško Obradović, od kojeg ni u parlamentu, pred predsednikom Vučićem, nismo čuli nikakvu ideju za Kosovo i Metohiju, jer je nema, pa se brže-bolje okrenuo pisanju peticija i pamfleta. I Miloš Jovanović, čija su vlada i premijer upravljali ovom zemljom upravo u vreme kada je srpski narod doživeo pogrom i kada su Albanci jednostrano proglasili nezavisnost, a oni kao jedini odgovor uspeli da smisle demonstracije i paljenje srpske prestonice - kazao je Stefanović.

Prema njeggovim rečima, tek to, gospodo, što pominjete strane ambasadore koji tobože utiču na srpsku politiku, jedino govori o vama i vašoj projekciji kako biste se ponašali da ste na vlasti, a naročito kako ste se i ponašali u prošlosti kada ste bili na vlasti, a kada su strani ambasadori i te kako bili zadovoljni vašim odlukama.

- Prvi i jedini put kada Srbija sama donosi svoje odluke i ne dopušta da se u njih iko meša je doba Aleksandra Vučića i vi to dobro znate. I nije slučajno što ambasadori godinama nisu zadovoljni Vučićem, a Srbija istovremeno uspeva da ostvaruje sve do jednog najvažnijeg nacionalnog interesa, uključujući i one vezane za Kosovo i Metohiju, koje je vašom zaslugom za mnoge u svetu već bilo rešeno pitanje i to na štetu Srbije - rekao je ministar i zaključio:

- Ovaj pamflet je još jedna lična sramota svakog od vas pojedinačno i vas kao grupe koja bi Kosovo i Metohiju da brani guslanjem i ratnim bubnjevima, gde biste svi ostali u Beogradu da radite ono što jedino umete, da pišete saopštenja i proglase. To nije odbrana Kosova i Metohije, to je samo vaša jalova želja da se dodate na listu svih koji pokušavaju da izvrše pritisak na predsednika Vučića u odsudnim danima za Srbiju, kako biste mu videli leđa. Trebalo je da naučite do sada da se to neće desiti i da će Kosovo i Metohija biti odbranjeno zahvaljujući snažnoj i mudroj državničkoj politici Aleksandra Vučića, kome su, za razliku od vas, i Kosovo i Metohija i cela naša Srbija u srcu i na prvom mestu dužnosti koju je dobio od naroda.“