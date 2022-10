Petković: Odluka o preregistraciji protivpravna

Direktor Kancelarije za KiM Petar Petković saopštio je da je odluka takozvane vlade u Prištini da ukine srpske registarske oznake protivpravna i suprotna sporazumima o slobodi kretanja iz 2011. i 2016. godine i svako ko tu odluku podržava direktno ugrožava proces dijaloga Beograda i Prištine.

Reagujući na navode nemačkog predstavnika u Prištini Jorna Rodea da je odluka Prištine o preregistraciji vozila legitimna, Petković je rekao da, da je nemački diplomata pročitao dosadašnje sporazume, mogao je vrlo lako da uvidi da problem sa slobodom kretanja nije postojao dok su na snazi bile statusno neutralne KS tablice.

- Međutim, onog trenutka kada je Priština nasilno ukinula statusno neutraralne KS tablice 2020. godine i tako jednostrano skratila vremenski okvir trajanja tih tablica, nijedan nemački predstavnik se nije oglasio da kaže kako je ta odluka bila nelegitimna - naveo je Petković u saopštenju:

- Jednu stvar gospodin Rode mora da nauči, a to je da poštuje volju srpskog naroda koji živi na severu Kosova i Metohije i koji je jasno rekao šta misli o tzv. Kurtijevoj preregistraciji. To što je za mesec dana samo dvoje ljudi na severu pokrajine preregistrovalo svoja vozila, jasan je pokazatelj da niko ne može da natera Srbe na severu KiM da prestanu da budu građani Srbije i da koriste dokumenta koja izdaje Republika Srbija", dodaje Petković.

On je naveo i da je Rode u jednom u pravu, a to je da niko ne treba da se svađa oko registarskih tablica, ali ono što nije rekao to je da nas je u tu svađu i krizu uvukao Aljbin Kurti svojim iracionalnim postupcima, a čiji je zapravo krajnji cilj da istisne postojanje države Srbije na KiM.

- Takav podli naum srpski narod nikada neće dopustiti. Mir koji nam je preko potreban i na kome Beograd insistira je ključan za normalizaciju odnosa, ali nažalost izjave poput ove gospodina Rodea ne ulivaju nadu da zapravo mir svi pođednako žele na Zapadnom Balkanu - zaključio je Petković.

