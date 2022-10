Brnabić: Otvoreni akt neprijateljstva Hrvatske prema Srbiji

Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da je to što je Hrvatska tražila da se zaustavi dopremanje ruske nafte Srbiji preko Janafa, u okviru novog paketa sankcija EU Rusiji, otvoreni akt neprijateljstva Hrvatske prema Srbiji i da će Srbija, posle povratka predsednika Aleksandra Vučića iz Praga i njegovog obraćanja u subotu, morati da donese strateške odluke i pravi strateške promene.

"Sve se to dešava na eksplicitni zahtev Hrvatske, da se to prihvati, da se Srbija prakticno kazni, samo zato što traži kaznu za ubijenu decu (na Petrovačkoj cesti), a da to EU ne spreci, to je skandal", rekla je Brnabić za Hepi.

Ona kaže da je već govorila da će "predsednik biti pod ogromnim pritiskom danas (na samitu EPZ u Pragu), a danas, nakon ove sramotne odluke EU, mislim da će oni biti pod baražnom vatrom. Najiskrenije mislim da će oni danas videti ko je Aleksandar Vučić i kakav je on političar. Mislim da do sada nisu videli Vučića koji je ovako odlucan i koji ima ovako jake argumente kojima će da im pokaže svu njihovu bruku, licemerje i sramotu", rekla je Brnabić

Premijerka je rekla da to što je Brisel iz paketa sankcija izuzeo neke članice Unije, kao što je Bugarska, ili Mađarske, "zato sto kažu da će ih to ekonomski pogoditi, ali da na eksplicitan zahtev Hrvatske ne izuzmu Srbiju, time čine direktnu finansijsku štetu Srbiji, svim građanima i privredi, kojima izbijaju iz džepa stotine i stotine miliona evra".

"Ovo je otvoreni akt neprijateljstva Hrvatske prema Srbiji. Sačekaćemo povratak predsednika, kao i njegovo obraćanje u subotu i na osnovu ovoga ćemo morati da donosimo neke strateške odluke i pravimo strateške promene. Još jedna važna stvar je to što je ovo pokazalo da sve ono što EU zamera Rusiji - da su nesiguran partner, da koriste energente u političke svrhe, sve su to oni juče uradili nama - Hrvatska je iskoristila energetiku i svoj položaj, i samo to što Janaf ide preko njih, sve je to iskoristila u političke svrhe i EU im je sve to dozvolila", rekla je Brnabić.

Na pitanje kako se to može promeniti, ona je rekla da "tu nema pomoći, mi imamo samo Janaf, jedini naftovod koji ide prema Srbiji" i da samo EU može da promeni tu odluku.