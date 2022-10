Predsednik Srbije Aleksandar Vučić učestvovaće danas na Samitu u Pragu

Vučić je obraćanju novinarima izjavio da u Prag dolazi čistog obraza da se nije uplašio onih koji prete Srbiji zbog neuvođenja sankcija Srbiji i da će njegov odgovor evropskim liderima biti pristojan, odgovoran, ozbiljan i dalekosežan.

- Srbija će odgovoriti na zabranu uvoza ruske nafte na ozbiljan, odgovoran, ali i strateški dalekosežan način. Hvala hrvatskim komšijama što su po ko zna koji put pokazali šta žele našoj zemlju i našem narodu - rekao je Vučić.

On je dodao da je Hrvatska, time što je dovela do toga da Srbija ne bude izuzeta od sankcije na uvoz ruske nafte, samo radi svoj posao koji je započela 1941. godine.

Vučić je, kazao da je odavno poznato da će EU uvesti ovu vrstu sankcija,da je ta odluka doneta mnogo tanije, ali da smo mi tražili da ta norma bude izuzeta i derogirana za zapadni balkan i srbiju .

- A onda su se komšije pohvalile da su zaslužni za to da nije došlo do derogacije norme za opšte uvođenje sankcije uvoza ruske nafte čime neke zemlje EU jesu izuzete kao Bugarska i Hrvatska, a neki drugi poput Srbije ne. Hrvatska radi svoj posao koji radi više decenija, naše je da nađemo odgovor na to - poručio je on.

Kazao je da su neki izmislili njegovu izjavu, i ponovio da ne krivi Hrvatsku, jer ona radi svoj posao, sve ono što radi 81 godinu

- Hrvatska je radila svoj posao koji radi već više decenija, naše je da nađemo odgovor na to - rekao je Vučić.

Vučić kaže da su ljudi izmislili njegovu izjavu da je Hrvatska kriva.

- Nije kriva, oni samo rade svoj posao. Ja ih ne krivim. Hrvatska samo radi svoj posao, ono što radi već 81 godinu - ponovio je Vučić.

Kako kaže, Hrvatska se sama u svojim medijima pohvalila time.

- Što se tiče uvođenja sankcija, niste vi iz Hrvatske ti koji ćete voditi politiku Srbije, već narod Srbije... Ja sam ponosan što će Srbija sama donositi svoje odluke - naglasio je Vučić.

Ovom prilikom su hrvatski novinari bili glasni, a Vučić je istakao da će njegov odgovor biti pristojan i snažan.

Autor: